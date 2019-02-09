AVM'de dans,dans,dans! TAMİRANE

Bir alışveriş merkezi düşünün; sonra onun içinde bir başka AVM... Yüzlerce insan 1920’lerin kostümlerini giymiş, o dönemin swing danslarını yapıyor! Şaşırtıcı ama burası Acıbadem, Türkiye.
Bir mekânın AVM içinde olması kafadan eksi puan. Hele bir de söz konusu yer restoran değil, içinde dans edilip eğlenilen bir yerse “Hadi canım sen dee...” diyesim geliyor.
Ama kaideler istisnalarıyla mütemmim cüz gibidir. Misal: Acıbadem’deki Akasya AVM’nin içinde açılan Tamirane. Çok şaşırdım. 300 kişilik konser alanına 400 kişi doluşuyor; müzik dinleyip deliler gibi dans ediyorlar: Konserler, partiler, swing geceleri...
Hatırlarsınız belki, Tamirane ilk başta Santralİstanbul’da açılmış, One Love Festival yasaklanınca oradan Maslak’ta Uniq’e taşınmıştı. Ama Anadolu Yakası’na açtıkları bu yeni şube bir mekândan ziyade AVM içinde AVM gibi. 2 bin 500 metrekarelik alanda, restoran, bar, açık teras, sahne ve konser alanı olduğu gibi kocaman Zuhal müziğin devasa bir müzik enstrümanları mağazası, müzik stüdyoları, plak mağazası, Kırmızıkedi Kitabevi, kahveci hatta dövmeci bile var.
Bak bu dövmeci tehlikeli işte. İki kadeh yuvarladıktan sonra ertesi sabah oranızda, buranızda çiçek/böcek/kelebek resmiyle uyanmak da var...
Türk boyuna uygun bar
Eğer Tamirane’ye gitmeye niyetlenirseniz aklınızda olsun: En güzel masa yeşil seramikli olan. Oraya rezervasyon yaptırmaya çalışın. Mutfağa ve bara yakın olduğu için hem daha hızlı servis alıyor hem de sahneyi iyi görüyor. Ayrıca tasanım olarak hakikaten özel bir masa. Eğer kalabalık bir grupsanız, private room dedikleri özel odayı kapatmayı deneyin, sahnenin hemen yanında. Arka tarafı da şehir manzarası, siz eğlenirken dibinizden E-5 trafiği akıyor.En eğlenceli kısmı sona sakladım: Bizde barlar sanki herkes basketçi ya da Finlandiyalıymış gibi yapılır ya... Burada bar Türk boy ortalamasına uygun, 1.70’lik bir insanın da rahat edebileceği yükseklikte yapılmış.
1920’lerin kostümlerini giyiyorlar
KİM GİDER: Gündüzleri AVM ahalisi. Geceleri ağırlıkla beyaz yakalı, müzik meraklıları... Yaş ortalaması 25-45.
NE GİYİLİR: Yani anlayacağınız, kasmaya hiç gerek yok, rahatlığı ve eğlenceyi önceleyin. Ama aklınızda olsun, swing gecelerine insanlar 1920’lerin kostümlerini giyerek gidiyor.
NE YENİR: Geçen yıl Zorlu’da yapılan yarışmada birinci gelen Tamirane burger... 37 lira. Tatlı seviyorsanız: Pasta ustası Emrah’ın çilekli milföyü... 21 lira.
NE İÇİLİR: Hüseyin’in de Berkan’ın da eli çok lezzetli, çok kıvamlı. Sakin kokteyl seviyorsanız: Votka ya da cin gimlet... 34 lira. Yok afili bir şey olsun derseniz ya da swing gecesine denk gelirseniz, o zaman 1920’lerin kokteyli ‘Gatsby’... O da 34 lira.
NASIL GİDİLİR: AVM’nin içinden. Geceleri özel izin almışlar, diğer bütün dükkânlar kapanıyor; Tamirane sabaha kadar gümbür gümbür. (0216) 519 27 71
Önce yazılan kazanır!
‘Gastronomide Tasarım’ temalı Gastroweekend @Akaretler etkinliği, 16-17 Şubat’ta yeme-içme ve tasarım tutkunlarını Sıraevler’de bir araya getiriyor. Food and Travel dergisi işbirliğiyle gastronomi ve tasarım dünyasının fikir liderleri ve önde gelen isimleriyle workshop’lar, seminerler ve sergiler olacak. Etkinliğe sadece davetliler ve önceden ücretsiz kayıt yaptıranlar katılabilecek.
Bu akşam sen neredesin
Ezhel İzmir Arena’da, Zuhal Olcay Beyoğlu Sanat Performance’ta, Fazıl Say Trabzon KTÜ’de, Leman Sam Beylikdüzü AKSM’de, MFÖ Ankara Jolly Joker’de, Erol Evgin Maslak TİM’de, Can Bonomo Kadıköy Dorock’ta, Murat Dalkılıç Etiler sahne İstanbul’da...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Dorock XL’ın üç yıldır Doğu’da ihtiyaç olan köy okullarına kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptığını...
Gece kulübünün bu projesinden haberdar olan müşteri ve izleyecilerin de kıyafet getirdiğini...
∆ Rumelihisarı’ndaki deniz ürünü brasserie’si Kiss the Frog’un, 14 Şubat’a özel ‘ Öpücük Tatlısı’ hazırladığını...
Sevgililer Günü’nü Kiss the Frog’da kutlayan misafirlere, gecenin sonunda bu tatlının ikram edileceğini...
AVM'de dans,dans,dans! TAMİRANE
Bir alışveriş merkezi düşünün; sonra onun içinde bir başka AVM... Yüzlerce insan 1920’lerin kostümlerini giymiş, o dönemin swing danslarını yapıyor! Şaşırtıcı ama burası Acıbadem, Türkiye.
Bir mekânın AVM içinde olması kafadan eksi puan. Hele bir de söz konusu yer restoran değil, içinde dans edilip eğlenilen bir yerse “Hadi canım sen dee...” diyesim geliyor.
Ama kaideler istisnalarıyla mütemmim cüz gibidir. Misal: Acıbadem’deki Akasya AVM’nin içinde açılan Tamirane. Çok şaşırdım. 300 kişilik konser alanına 400 kişi doluşuyor; müzik dinleyip deliler gibi dans ediyorlar: Konserler, partiler, swing geceleri...
Hatırlarsınız belki, Tamirane ilk başta Santralİstanbul’da açılmış, One Love Festival yasaklanınca oradan Maslak’ta Uniq’e taşınmıştı. Ama Anadolu Yakası’na açtıkları bu yeni şube bir mekândan ziyade AVM içinde AVM gibi. 2 bin 500 metrekarelik alanda, restoran, bar, açık teras, sahne ve konser alanı olduğu gibi kocaman Zuhal müziğin devasa bir müzik enstrümanları mağazası, müzik stüdyoları, plak mağazası, Kırmızıkedi Kitabevi, kahveci hatta dövmeci bile var.
Bak bu dövmeci tehlikeli işte. İki kadeh yuvarladıktan sonra ertesi sabah oranızda, buranızda çiçek/böcek/kelebek resmiyle uyanmak da var...
Türk boyuna uygun bar
Eğer Tamirane’ye gitmeye niyetlenirseniz aklınızda olsun: En güzel masa yeşil seramikli olan. Oraya rezervasyon yaptırmaya çalışın. Mutfağa ve bara yakın olduğu için hem daha hızlı servis alıyor hem de sahneyi iyi görüyor. Ayrıca tasanım olarak hakikaten özel bir masa. Eğer kalabalık bir grupsanız, private room dedikleri özel odayı kapatmayı deneyin, sahnenin hemen yanında. Arka tarafı da şehir manzarası, siz eğlenirken dibinizden E-5 trafiği akıyor.En eğlenceli kısmı sona sakladım: Bizde barlar sanki herkes basketçi ya da Finlandiyalıymış gibi yapılır ya... Burada bar Türk boy ortalamasına uygun, 1.70’lik bir insanın da rahat edebileceği yükseklikte yapılmış.
1920’lerin kostümlerini giyiyorlar
KİM GİDER: Gündüzleri AVM ahalisi. Geceleri ağırlıkla beyaz yakalı, müzik meraklıları... Yaş ortalaması 25-45.
NE GİYİLİR: Yani anlayacağınız, kasmaya hiç gerek yok, rahatlığı ve eğlenceyi önceleyin. Ama aklınızda olsun, swing gecelerine insanlar 1920’lerin kostümlerini giyerek gidiyor.
NE YENİR: Geçen yıl Zorlu’da yapılan yarışmada birinci gelen Tamirane burger... 37 lira. Tatlı seviyorsanız: Pasta ustası Emrah’ın çilekli milföyü... 21 lira.
NE İÇİLİR: Hüseyin’in de Berkan’ın da eli çok lezzetli, çok kıvamlı. Sakin kokteyl seviyorsanız: Votka ya da cin gimlet... 34 lira. Yok afili bir şey olsun derseniz ya da swing gecesine denk gelirseniz, o zaman 1920’lerin kokteyli ‘Gatsby’... O da 34 lira.
NASIL GİDİLİR: AVM’nin içinden. Geceleri özel izin almışlar, diğer bütün dükkânlar kapanıyor; Tamirane sabaha kadar gümbür gümbür. (0216) 519 27 71
Önce yazılan kazanır!
‘Gastronomide Tasarım’ temalı Gastroweekend @Akaretler etkinliği, 16-17 Şubat’ta yeme-içme ve tasarım tutkunlarını Sıraevler’de bir araya getiriyor. Food and Travel dergisi işbirliğiyle gastronomi ve tasarım dünyasının fikir liderleri ve önde gelen isimleriyle workshop’lar, seminerler ve sergiler olacak. Etkinliğe sadece davetliler ve önceden ücretsiz kayıt yaptıranlar katılabilecek.
Bu akşam sen neredesin
Ezhel İzmir Arena’da, Zuhal Olcay Beyoğlu Sanat Performance’ta, Fazıl Say Trabzon KTÜ’de, Leman Sam Beylikdüzü AKSM’de, MFÖ Ankara Jolly Joker’de, Erol Evgin Maslak TİM’de, Can Bonomo Kadıköy Dorock’ta, Murat Dalkılıç Etiler sahne İstanbul’da...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Dorock XL’ın üç yıldır Doğu’da ihtiyaç olan köy okullarına kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptığını...
Gece kulübünün bu projesinden haberdar olan müşteri ve izleyecilerin de kıyafet getirdiğini...
∆ Rumelihisarı’ndaki deniz ürünü brasserie’si Kiss the Frog’un, 14 Şubat’a özel ‘ Öpücük Tatlısı’ hazırladığını...
Sevgililer Günü’nü Kiss the Frog’da kutlayan misafirlere, gecenin sonunda bu tatlının ikram edileceğini...