Ataşehir’in en lezzetli dalları döner ağacı

Dalları koca bir restoranı saran, kökleri Biga’daki çiftliğe kadar uzanan bir ağaç düşünün. Üstelik de yaprak yaprak döner versin, siz de tuttuğunuzu koparıp ağzınıza atın... Ataşehir’de yeni açılan Döner Ağacı işte böyle bir kebapçı. Üstelik ağacın dönerlerinden ‘Türkburger’ yapıyorlar.
Serkan Mutlu, ta Etiler Dönercisi zamanında müdavimi olduğum, o zamandan beri de ne yapsa takip etmeye çalıştığım bir döner ustası. Etmeye çalıştığım diyorum çünkü hızına yetişmek mümkün değil, çoğu zaman da yurtdışında. Arabistan, İran, Dubai, Kanada gibi yerlerde danışmanlık yapıyor; döner restoranları kuruyor.
Döner Ağacı haftanın yedi günü 09.00-23.00 arası açık. Memorial Ataşehir Hastanesi’nin hemen yanında. İskender 32, döner burger 27 lira.
(0216) 572 01 91
Sadece restoran kurmakla kalmıyor, Bayramoğlu Döner’in kurucu ustalığından bu yana sürekli kendisini ve tekniklerini geliştiriyor; çökertme döner, beğendili döner gibi yeni şeyler icat ediyor. Sağ olsun, bana da güvenir, fikrimi sorar. Tıpkı Ataşehir Döner Ağacı’ndaki son numarası ‘döner burger’de olduğu gibi...
Döner Ağacı, 82’nci vilayetimiz Ataşehir’de yeni bir kebapçı. Odun ateşinde pişen dönerden yola çıkarak bu ismi koymuşlar. Dışarıdan bakınca müstakil, sıradan bir kebap salonu gibi. Detayları, içeri girip oturunca fark ediyorsunuz. Tıpkı bir ağacın dalları gibi duvarları ahşap süslemeler dolaşıyor, masalar kalın meşe plaklarından, hatta bir taraf yukarıdan aşağı odun rafı. Tabii bunlar işin pazarlama kısmına giriyor.
İster misiniz dünyaya yayılsın?
Asıl fark, kıvamını Serkan Usta’nın verdiği dönerde. Yüzde 35 dana budu, yüzde 35 kuzu döş. Et, Çanakkale Biga’daki kendi tesislerinden. Öyle moda deyimle ‘kendi tesisleri’ değil; tesis de gerçek, aynı yerdeki mezbaha da. Yatırımcı Yunus Karaduman’a ait.
Serkan Usta bir heves yeni gözdesi ‘döner burger’i tattırmak istiyor. “Öyle yok! Sen önce klasik iskenderle gözümü bir doyur, sonra geliriz yeniliklere...”
İskenderin puanı ‘beş pekiyi’ değil, dört. Ta Anadolu Yakası’nda mı açarsınız? Oh olsun! Sırf mesafeden dolayı çatır çatır kırdım bir puan. Puan dört ama yıldızına kıyamadım: Yıldızlı dört!
Gelelim döner burgere... Tatmadan önce “Bizim pide dönerden farkı ne ki?” diye soruyorum. Özel burger ekmeğine yapılıyormuş. Ekmeğe közlenmiş biberli ev yapımı ketçap, közlenmiş arpacık soğan ve kornişon konuluyor, ince kesim 70 gram döner üzerine yatırılıyormuş. Yanında da elde kesilen, anında kızarmış anne patatesi... Çok ilginç olmuş. İster misiniz tıpkı dönerde olduğu gibi ‘Türkburger’ de bütün dünyayı sarsın!
Yeni Bebek Oteli nasıl bir yer oldu?
Uzun bir tadilattan sonra yeniden açılan Bebek Oteli’ne gittim, işte muhteşem terasından tuttuğum notlar....
◊ İLK İNTİBA: Bina hem cadde hem de deniz tarafından çok daha yakışıklı ve genç duruyor. Kullanılan açık renkler botoks etkisi yapıp gençleştirmiş.
◊ MÜZİK: Tıpkı eskisi gibi... Daha girdiğiniz andan itibaren sizi sarıyor ama varlığıyla yokluğu belli değil, kendini size hiç dayatmadan yumuşamanızı, rahatlamanızı sağlıyor.
◊ MANZARA: Değişecek hali yoktu elbette: Bebek Koyu’nun sahibi gibisiniz. Boğaz tekneleri açıktan geçtiği için Ortaköy curcunası, karşı kıyı yakın olduğu için Emirgân ıssızlığı yok.
◊ PERSONEL: 25 yıllık efsane garson, krem rengi ceketli o janti işletme müdürü artık yok. Yeni gelenler biraz, ‘ölçülü bir snobluk’ içinde. Bunu bilgi almak için aradığınızdan çıkana kadar hissediyorsunuz.
◊ SERVİS: Hızlı, özenli ve saygılı. Yalnız o girişe kurdukları servant ne öyle? Hem tepenizde sürekli bir kalabalık yaratıyor hem de çatal bıçak sesinden kafanız şişiyor.
◊ MARTILAR: Terastaki meşhur tırabzanlara konan martılar eski hürmeti görmüyorlar. Eskiden kimse onlardan rahatsız olmazdı. Şimdi garsonların kışkışladıkları oluyor.
◊ DEKOR: Kapalı alan ve bar hemen hemen aynı, sadece biraz daha gösterişli. Mesela öyle bir sehpa var ki karşınızdakine sesleneceğinize telefon açarsınız daha iyi.
◊ ORTAM: O eski beyaz örtülü masalar gitmiş, yerine rahatsız sandalyeler, tuhaf renk ve çeşitlerde mobilyalar gelmiş. Eski bir müdavimi “Önceki halinin ağırlığı hiç kalmamış” dedi.
◊ AHALİ: Bebek sakinleri ve eski müdavimleri. Ama ‘yeni ortam’ nedeniyle bir zamanların en çok evlenme teklif edilen yeri artık doğum günlerine daha uygun gibi.
◊ FİYATLAR: Tam kıyaslama elbette zor ama sanki eskiden daha pahalıydı. Kokteyller 85 lira, likörler 50. Bu arada barmenleri iyi. Old Fashioned’ıo her yerde bu kıvamda tutturamazlar.
İki günlüğüne çocuk oluyoruz!
Çocuklaşmak biz büyüklerin de hakkı. Hele de teknoloji ve imkânlar yeni çocukları kıskanacağımız kadar gelişmişken... Bugün ve yarın Kemer Country’de yapılacak Big Boyz Festival, yeme-içme ve müzik eşliğinde envai çeşit hobiyi tanıma ve deneyimleme imkânı sunuyor: 15 bin metrekarelik alanda araba, motosiklet, drone, maket uçak gibi hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçlar ve sanal gerçeklik... Efsane Mercedes-Benz Unimog ve 3.6 saniyede 100 km hıza ulaşabilen Lotus Car sürme fırsatı... Biletler Biletix’te 70 lira!
DÜZELTME
9 Haziran’da Pazar ilavemiz için yazdığım ‘Bayramın Kazananları ve Kaybedenleri’ haberinde Antalya Konyaaltı Projesi sözleşmesinin feshedildiği ibaresine yer vermiştim. Teyit edemeden yayımladığım bu bilgi doğru değildir; düzeltir, özür dilerim.
Ataşehir’in en lezzetli dalları döner ağacı
Dalları koca bir restoranı saran, kökleri Biga’daki çiftliğe kadar uzanan bir ağaç düşünün. Üstelik de yaprak yaprak döner versin, siz de tuttuğunuzu koparıp ağzınıza atın... Ataşehir’de yeni açılan Döner Ağacı işte böyle bir kebapçı. Üstelik ağacın dönerlerinden ‘Türkburger’ yapıyorlar.
Serkan Mutlu, ta Etiler Dönercisi zamanında müdavimi olduğum, o zamandan beri de ne yapsa takip etmeye çalıştığım bir döner ustası. Etmeye çalıştığım diyorum çünkü hızına yetişmek mümkün değil, çoğu zaman da yurtdışında. Arabistan, İran, Dubai, Kanada gibi yerlerde danışmanlık yapıyor; döner restoranları kuruyor.
Döner Ağacı haftanın yedi günü 09.00-23.00 arası açık. Memorial Ataşehir Hastanesi’nin hemen yanında. İskender 32, döner burger 27 lira.
(0216) 572 01 91
Sadece restoran kurmakla kalmıyor, Bayramoğlu Döner’in kurucu ustalığından bu yana sürekli kendisini ve tekniklerini geliştiriyor; çökertme döner, beğendili döner gibi yeni şeyler icat ediyor. Sağ olsun, bana da güvenir, fikrimi sorar. Tıpkı Ataşehir Döner Ağacı’ndaki son numarası ‘döner burger’de olduğu gibi...
Döner Ağacı, 82’nci vilayetimiz Ataşehir’de yeni bir kebapçı. Odun ateşinde pişen dönerden yola çıkarak bu ismi koymuşlar. Dışarıdan bakınca müstakil, sıradan bir kebap salonu gibi. Detayları, içeri girip oturunca fark ediyorsunuz. Tıpkı bir ağacın dalları gibi duvarları ahşap süslemeler dolaşıyor, masalar kalın meşe plaklarından, hatta bir taraf yukarıdan aşağı odun rafı. Tabii bunlar işin pazarlama kısmına giriyor.
İster misiniz dünyaya yayılsın?
Asıl fark, kıvamını Serkan Usta’nın verdiği dönerde. Yüzde 35 dana budu, yüzde 35 kuzu döş. Et, Çanakkale Biga’daki kendi tesislerinden. Öyle moda deyimle ‘kendi tesisleri’ değil; tesis de gerçek, aynı yerdeki mezbaha da. Yatırımcı Yunus Karaduman’a ait.
Serkan Usta bir heves yeni gözdesi ‘döner burger’i tattırmak istiyor. “Öyle yok! Sen önce klasik iskenderle gözümü bir doyur, sonra geliriz yeniliklere...”
İskenderin puanı ‘beş pekiyi’ değil, dört. Ta Anadolu Yakası’nda mı açarsınız? Oh olsun! Sırf mesafeden dolayı çatır çatır kırdım bir puan. Puan dört ama yıldızına kıyamadım: Yıldızlı dört!
Gelelim döner burgere... Tatmadan önce “Bizim pide dönerden farkı ne ki?” diye soruyorum. Özel burger ekmeğine yapılıyormuş. Ekmeğe közlenmiş biberli ev yapımı ketçap, közlenmiş arpacık soğan ve kornişon konuluyor, ince kesim 70 gram döner üzerine yatırılıyormuş. Yanında da elde kesilen, anında kızarmış anne patatesi... Çok ilginç olmuş. İster misiniz tıpkı dönerde olduğu gibi ‘Türkburger’ de bütün dünyayı sarsın!
Yeni Bebek Oteli nasıl bir yer oldu?
Uzun bir tadilattan sonra yeniden açılan Bebek Oteli’ne gittim, işte muhteşem terasından tuttuğum notlar....
◊ İLK İNTİBA: Bina hem cadde hem de deniz tarafından çok daha yakışıklı ve genç duruyor. Kullanılan açık renkler botoks etkisi yapıp gençleştirmiş.
◊ MÜZİK: Tıpkı eskisi gibi... Daha girdiğiniz andan itibaren sizi sarıyor ama varlığıyla yokluğu belli değil, kendini size hiç dayatmadan yumuşamanızı, rahatlamanızı sağlıyor.
◊ MANZARA: Değişecek hali yoktu elbette: Bebek Koyu’nun sahibi gibisiniz. Boğaz tekneleri açıktan geçtiği için Ortaköy curcunası, karşı kıyı yakın olduğu için Emirgân ıssızlığı yok.
◊ PERSONEL: 25 yıllık efsane garson, krem rengi ceketli o janti işletme müdürü artık yok. Yeni gelenler biraz, ‘ölçülü bir snobluk’ içinde. Bunu bilgi almak için aradığınızdan çıkana kadar hissediyorsunuz.
◊ SERVİS: Hızlı, özenli ve saygılı. Yalnız o girişe kurdukları servant ne öyle? Hem tepenizde sürekli bir kalabalık yaratıyor hem de çatal bıçak sesinden kafanız şişiyor.
◊ MARTILAR: Terastaki meşhur tırabzanlara konan martılar eski hürmeti görmüyorlar. Eskiden kimse onlardan rahatsız olmazdı. Şimdi garsonların kışkışladıkları oluyor.
◊ DEKOR: Kapalı alan ve bar hemen hemen aynı, sadece biraz daha gösterişli. Mesela öyle bir sehpa var ki karşınızdakine sesleneceğinize telefon açarsınız daha iyi.
◊ ORTAM: O eski beyaz örtülü masalar gitmiş, yerine rahatsız sandalyeler, tuhaf renk ve çeşitlerde mobilyalar gelmiş. Eski bir müdavimi “Önceki halinin ağırlığı hiç kalmamış” dedi.
◊ AHALİ: Bebek sakinleri ve eski müdavimleri. Ama ‘yeni ortam’ nedeniyle bir zamanların en çok evlenme teklif edilen yeri artık doğum günlerine daha uygun gibi.
◊ FİYATLAR: Tam kıyaslama elbette zor ama sanki eskiden daha pahalıydı. Kokteyller 85 lira, likörler 50. Bu arada barmenleri iyi. Old Fashioned’ıo her yerde bu kıvamda tutturamazlar.
İki günlüğüne çocuk oluyoruz!
Çocuklaşmak biz büyüklerin de hakkı. Hele de teknoloji ve imkânlar yeni çocukları kıskanacağımız kadar gelişmişken... Bugün ve yarın Kemer Country’de yapılacak Big Boyz Festival, yeme-içme ve müzik eşliğinde envai çeşit hobiyi tanıma ve deneyimleme imkânı sunuyor: 15 bin metrekarelik alanda araba, motosiklet, drone, maket uçak gibi hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçlar ve sanal gerçeklik... Efsane Mercedes-Benz Unimog ve 3.6 saniyede 100 km hıza ulaşabilen Lotus Car sürme fırsatı... Biletler Biletix’te 70 lira!
DÜZELTME
9 Haziran’da Pazar ilavemiz için yazdığım ‘Bayramın Kazananları ve Kaybedenleri’ haberinde Antalya Konyaaltı Projesi sözleşmesinin feshedildiği ibaresine yer vermiştim. Teyit edemeden yayımladığım bu bilgi doğru değildir; düzeltir, özür dilerim.