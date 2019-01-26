Ataşehir’deki Beyoğlu

Önce meşhur ocakbaşı Zübeyir gitti; şube açtı. Sonra hemen karşı kıyıdan Cibalikapı Balıkçısı. 15 gün önce İmroz, 10 gün önce de Yakup-2 meyhaneleri... Beyoğlu’nun meşhur mekânları Ataşehir’e çıkarma yapıyor.
Herkesin gerekçesi ayrı: Yakup-2, Tahincioğlu’ndan davet alıp gitmiş; İmroz’un sahibi Ali Kara, kızı Tuzla’da okul kazanınca evi de Anadolu Yakası’na taşımış. Biri 10, öbürü 15 günlük. O kadar yeniler ki daha semtin taksicileri bile nerede olduklarını bilmiyor.
Ama asıl sebep tabii ki Ataşehir’in hem nüfus hem harcama gücü açısından İstanbul’un baş döndürücü hızla büyüyen bir bölgesi olması. Ataşehir de değil aslında, tam olarak Batı Ataşehir.
Kafanızı nereye çevirseniz rezidans, lüks site ve gökdelen... Beyoğlu’ndaki tarihi binayı düşününce 40 katlı gökdelenin altındaki Zübeyir insana tuhaf geliyor ama işin sırrı da zaten burada. Bunca insan o kadar mesafe kat edip Beyoğlu’na gidemeyeceğine göre onlar Ataşehir’in ayağına geldiler. İmroz ve Yakup-2 yeni ama Zübeyir iki sene, Cibalikapı Balıkçısı 10 ay önce uyanmış bu duruma. Bana biraz Çin’de yapılan çakma Eyfel Kulesi’ni hatırlattı.
Onun dışında şubeler asıllarının tıpkısı, aynı sistemi bire bir kurmuşlar: Açılış kapanış saatleri, mönü ve fiyatlar...
Peki farklı olan ne? Ataşehir, Beyoğlu gibi yaya semti değil. Eğer arabayla önünden geçmiyorsanız yeni açılan bir yeri görmeniz mümkün değil. Cibalikapı’nın sahibi Behsat Şahin, “O yüzden biz de gökdelenlerin asansörlerine ilan verdik” diyor.
Aynı ocak, aynı mönü, aynı fiyatlar...
ZÜBEYİR OCAKBAŞI
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
Cafe Aman İstanbul grubunun kasımda Atina’daki Megaron’da muhteşem bir konser verdiğini...
Rembetiko-Türk Müziği grubunun, iki yakadan şarkılarla bu akşam Beyoğlu Zarifi’de sahne alacağını...
Espor ve Oyun Festivali Chapterserisi’nin 7. ayağının bugün Avrasya GSM’de yapılacağını...
10 binden fazla katılımcı beklenen festivale teknoloji ve oyun dünyasının ünlü isimlerinin de katılacağını...
Bu akşam sen neredesin
Mor ve Ötesi Ankara Jolly Joker’da, Demet Akalın Nakkaştepe Gece’de, Yüksek Sadakat Edirne Pano Performance’ta, Serdar Ortaç
Haliç Kongre Merkezi’nde, Çelik Çanakkale 6.45’te, Mabel Matiz Kocaeli Hayal Kahvesi’nde...
Bugün Ankara Congresium ve cuma Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki ‘Ata Demirer Gazinosu’na Biletix’te en ucuz
bilet fiyatı 77TL
Ataşehir’deki Beyoğlu
Önce meşhur ocakbaşı Zübeyir gitti; şube açtı. Sonra hemen karşı kıyıdan Cibalikapı Balıkçısı. 15 gün önce İmroz, 10 gün önce de Yakup-2 meyhaneleri... Beyoğlu’nun meşhur mekânları Ataşehir’e çıkarma yapıyor.
Herkesin gerekçesi ayrı: Yakup-2, Tahincioğlu’ndan davet alıp gitmiş; İmroz’un sahibi Ali Kara, kızı Tuzla’da okul kazanınca evi de Anadolu Yakası’na taşımış. Biri 10, öbürü 15 günlük. O kadar yeniler ki daha semtin taksicileri bile nerede olduklarını bilmiyor.
Ama asıl sebep tabii ki Ataşehir’in hem nüfus hem harcama gücü açısından İstanbul’un baş döndürücü hızla büyüyen bir bölgesi olması. Ataşehir de değil aslında, tam olarak Batı Ataşehir.
Kafanızı nereye çevirseniz rezidans, lüks site ve gökdelen... Beyoğlu’ndaki tarihi binayı düşününce 40 katlı gökdelenin altındaki Zübeyir insana tuhaf geliyor ama işin sırrı da zaten burada. Bunca insan o kadar mesafe kat edip Beyoğlu’na gidemeyeceğine göre onlar Ataşehir’in ayağına geldiler. İmroz ve Yakup-2 yeni ama Zübeyir iki sene, Cibalikapı Balıkçısı 10 ay önce uyanmış bu duruma. Bana biraz Çin’de yapılan çakma Eyfel Kulesi’ni hatırlattı.
Onun dışında şubeler asıllarının tıpkısı, aynı sistemi bire bir kurmuşlar: Açılış kapanış saatleri, mönü ve fiyatlar...
Peki farklı olan ne? Ataşehir, Beyoğlu gibi yaya semti değil. Eğer arabayla önünden geçmiyorsanız yeni açılan bir yeri görmeniz mümkün değil. Cibalikapı’nın sahibi Behsat Şahin, “O yüzden biz de gökdelenlerin asansörlerine ilan verdik” diyor.
Aynı ocak, aynı mönü, aynı fiyatlar...
ZÜBEYİR OCAKBAŞI
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
Cafe Aman İstanbul grubunun kasımda Atina’daki Megaron’da muhteşem bir konser verdiğini...
Rembetiko-Türk Müziği grubunun, iki yakadan şarkılarla bu akşam Beyoğlu Zarifi’de sahne alacağını...
Espor ve Oyun Festivali Chapterserisi’nin 7. ayağının bugün Avrasya GSM’de yapılacağını...
10 binden fazla katılımcı beklenen festivale teknoloji ve oyun dünyasının ünlü isimlerinin de katılacağını...
Bu akşam sen neredesin
Mor ve Ötesi Ankara Jolly Joker’da, Demet Akalın Nakkaştepe Gece’de, Yüksek Sadakat Edirne Pano Performance’ta, Serdar Ortaç
Haliç Kongre Merkezi’nde, Çelik Çanakkale 6.45’te, Mabel Matiz Kocaeli Hayal Kahvesi’nde...
Bugün Ankara Congresium ve cuma Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki ‘Ata Demirer Gazinosu’na Biletix’te en ucuz
bilet fiyatı 77TL