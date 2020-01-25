Arnavutköy’ün 3 yenisi

Sanki sözleşmişler gibi aynı anda açıldılar. Hem de aynı cadde üstünde, birbirine kapı komşusular. Popülaritesini bir süredir Yeniköy’e kaptıran semte aranan kan bulundu mu dersiniz?
* Mahzen, depo, hamam, fırın... Şimdi de pub ve gece kulübü. Ortaklarından biri mimar olunca, orijinal taş dokuyu ortaya çıkarmak için duvarlara sonradan sıvanan 350 çuval alçıyı kazımışlar. Vaktiyle Boğaz’dan çıkarılmış lacivert taşlar görünür olmuş. Etkileyici, acayip İstanbul bir mekân.
* 55 kişi oturarak yemek yiyebiliyor, ayakta 150 kişi sığıyor. Arnavutköy’ün sokak kültürüne uygun olarak, dışarıda, kaldırımda da 20 kişilik yer var.
* Servis sabah dokuzda Erenköy’deki meşhur Ethem Efendi’nin serpme kahvaltısıyla başlıyor. Ekipleriyle geliyorlar, Anadolu Yakası’ndaki aynı kahvaltıyı burada da servis ediyorlar: Karadutlu lor, pişi, sucuk, kavurmalı yumurta, muhlama... Kişi başı 60 lira.
* Öğle ve akşam servisi ünlü şef Murat Bozok’un sorumluluğunda. Çok güzel burgerleri ve sosisleri var. Kereviz çorbası kış geceleri için iyi alternatif. Ispanak soslu makarna yıkılıyor, 28 lira.
* Kokteyllerde asla şurup kullanmıyorlar. Örnek mi? Cin ve adaçayıyla yapılan Greyder ya da votka ve çarkıfelek meyvesiyle yapılan Passion Dream. 55 lira.
* Sabahtan kokteyl saatine kadar, chillout müzikler çalıyorlar. 18.00 itibariyle müzik de hareketleniyor; cuma geceleri house, cumartesileri r&b yapıyorlar.
* Ahali ağırlıkla Koç, Sabancı, Bilgi üniversiteliler; ortalama 20-35 yaş arasında. En canlı zamanı cuma akşamları gece 11 gibi oluyor; hem içerisi, hem kapı önü doluyor. Cuma severseniz zaten cumartesi de gidersiniz. (0533) 022 44 20
Murat Bozok’un elinden ıspanaklı makarna ve sosis yıkılıyor.
Al sana bir gizli bar daha...
ANGELO GRANDE
* Çeşme’deki Spiaggia Grande Beach’in İstanbul’daki uzantısı. Yemek de satan bir mahalle barı gibi düşünün. Tok bile olsanız profiterol ve tantunili taco’yu mutlaka deneyin. Fiyatları 38 ve 56 lira. Kahvelerini de Kolombiya’da sadece kadınların çalıştığı bir kooperatiften alıyorlar.
* Yine yan komşusu Carlos gibi sabah kahvaltıyla başlıyor, akşam yemek saati bitimine kadar soul, bar saatinde groove’a dönüyorlar.
* Buranın asıl numarası üst katındaki özel parti bölümü. Dükkânın içinden çıkılabildiği gibi ayrı bir girişi daha var: Adını Disco Grande koymuşlar. Ama Emirgân’daki Gizli Kalsın kafasında, tabelası falan olmayan bir yer burası.
* Yan komşusu Carlos’tan daha orta yaşlı ve beyaz yakalı bir kitlesi var. Zaten fiyatları da bir tık yukarıda. Gitmeye niyetlenirseniz yarın iyi bir alternatif çünkü pazar partileri yapıyorlar; aryalarla, bagatellerle başlayan eğlence sonra Ajda’dan ‘Aman Petrol’lere dönüyor.
Can Yaman ve Deniz Çakır müdavimi
RAQUEL
* Carlos ve Angelo Grande’nin tam karşısında, eski Whisper. Kahvaltıları yok, servise öğle başlıyorlar. Ördek taco ve kaburga taco tadılabilir. Avantajları bir suşi tezgâhları ve ustası olması. Greyfurt ve votkayla yapılan Foggy kokteyli 60 lira.
* Cuma ve cumartesi akşamları 11’den sonra DJ performansı var ama r&b gibi ‘sert’ müziklere girmeden ‘ticari’ takılıyorlar.
* İşletmeci Uğur Bayazıt daha önce Lucca’da çalıştığı için ağırlıkla Arnavutköy-Bebek hattının insanları geliyor; Can Yaman, Deniz Çakır gibi
ünlü müdavimleri var.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Manga Ankara Milyon Performance’ta, Göksel Moda Kayıkhane’de, Yeni Türkü Bursa Şarlo Stage’de, Mirkelam Beşiktaş IF Performance’ta, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Berkay Vadistanbul Jolly Joker’de...
100 TL
Kore popunun yeni nesil temsilcilerinden High Tension’ın yarın 15:00’te Kadıköy Duru’da vereceği konsere giriş ücreti.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Hilton İstanbul Bosphorus’ta 30 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar Trabzon mutfağını günleri yapılacağını...
Arsin Ligene Köyü kadınları işbirliğiyle turşu kavurma, kuymak, lahana sarma gibi lezzetler sunulacağını...
* Bu yıl 23-26 Ocak’ta düzenlenen Kuirfest kapsamında 7 önemli etkinlik düzenlendiğini...
Transfobiyle mücadele amaçlı söyleşi, belgesel ve film gösterimlerini www.pembehayatkuirfest.org’dan takip edebileceğinizi...
Arnavutköy’ün 3 yenisi
Sanki sözleşmişler gibi aynı anda açıldılar. Hem de aynı cadde üstünde, birbirine kapı komşusular. Popülaritesini bir süredir Yeniköy’e kaptıran semte aranan kan bulundu mu dersiniz?
* Mahzen, depo, hamam, fırın... Şimdi de pub ve gece kulübü. Ortaklarından biri mimar olunca, orijinal taş dokuyu ortaya çıkarmak için duvarlara sonradan sıvanan 350 çuval alçıyı kazımışlar. Vaktiyle Boğaz’dan çıkarılmış lacivert taşlar görünür olmuş. Etkileyici, acayip İstanbul bir mekân.
* 55 kişi oturarak yemek yiyebiliyor, ayakta 150 kişi sığıyor. Arnavutköy’ün sokak kültürüne uygun olarak, dışarıda, kaldırımda da 20 kişilik yer var.
* Servis sabah dokuzda Erenköy’deki meşhur Ethem Efendi’nin serpme kahvaltısıyla başlıyor. Ekipleriyle geliyorlar, Anadolu Yakası’ndaki aynı kahvaltıyı burada da servis ediyorlar: Karadutlu lor, pişi, sucuk, kavurmalı yumurta, muhlama... Kişi başı 60 lira.
* Öğle ve akşam servisi ünlü şef Murat Bozok’un sorumluluğunda. Çok güzel burgerleri ve sosisleri var. Kereviz çorbası kış geceleri için iyi alternatif. Ispanak soslu makarna yıkılıyor, 28 lira.
* Kokteyllerde asla şurup kullanmıyorlar. Örnek mi? Cin ve adaçayıyla yapılan Greyder ya da votka ve çarkıfelek meyvesiyle yapılan Passion Dream. 55 lira.
* Sabahtan kokteyl saatine kadar, chillout müzikler çalıyorlar. 18.00 itibariyle müzik de hareketleniyor; cuma geceleri house, cumartesileri r&b yapıyorlar.
* Ahali ağırlıkla Koç, Sabancı, Bilgi üniversiteliler; ortalama 20-35 yaş arasında. En canlı zamanı cuma akşamları gece 11 gibi oluyor; hem içerisi, hem kapı önü doluyor. Cuma severseniz zaten cumartesi de gidersiniz. (0533) 022 44 20
Murat Bozok’un elinden ıspanaklı makarna ve sosis yıkılıyor.
Al sana bir gizli bar daha...
ANGELO GRANDE
* Çeşme’deki Spiaggia Grande Beach’in İstanbul’daki uzantısı. Yemek de satan bir mahalle barı gibi düşünün. Tok bile olsanız profiterol ve tantunili taco’yu mutlaka deneyin. Fiyatları 38 ve 56 lira. Kahvelerini de Kolombiya’da sadece kadınların çalıştığı bir kooperatiften alıyorlar.
* Yine yan komşusu Carlos gibi sabah kahvaltıyla başlıyor, akşam yemek saati bitimine kadar soul, bar saatinde groove’a dönüyorlar.
* Buranın asıl numarası üst katındaki özel parti bölümü. Dükkânın içinden çıkılabildiği gibi ayrı bir girişi daha var: Adını Disco Grande koymuşlar. Ama Emirgân’daki Gizli Kalsın kafasında, tabelası falan olmayan bir yer burası.
* Yan komşusu Carlos’tan daha orta yaşlı ve beyaz yakalı bir kitlesi var. Zaten fiyatları da bir tık yukarıda. Gitmeye niyetlenirseniz yarın iyi bir alternatif çünkü pazar partileri yapıyorlar; aryalarla, bagatellerle başlayan eğlence sonra Ajda’dan ‘Aman Petrol’lere dönüyor.
Can Yaman ve Deniz Çakır müdavimi
RAQUEL
* Carlos ve Angelo Grande’nin tam karşısında, eski Whisper. Kahvaltıları yok, servise öğle başlıyorlar. Ördek taco ve kaburga taco tadılabilir. Avantajları bir suşi tezgâhları ve ustası olması. Greyfurt ve votkayla yapılan Foggy kokteyli 60 lira.
* Cuma ve cumartesi akşamları 11’den sonra DJ performansı var ama r&b gibi ‘sert’ müziklere girmeden ‘ticari’ takılıyorlar.
* İşletmeci Uğur Bayazıt daha önce Lucca’da çalıştığı için ağırlıkla Arnavutköy-Bebek hattının insanları geliyor; Can Yaman, Deniz Çakır gibi
ünlü müdavimleri var.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Manga Ankara Milyon Performance’ta, Göksel Moda Kayıkhane’de, Yeni Türkü Bursa Şarlo Stage’de, Mirkelam Beşiktaş IF Performance’ta, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Berkay Vadistanbul Jolly Joker’de...
100 TL
Kore popunun yeni nesil temsilcilerinden High Tension’ın yarın 15:00’te Kadıköy Duru’da vereceği konsere giriş ücreti.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Hilton İstanbul Bosphorus’ta 30 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar Trabzon mutfağını günleri yapılacağını...
Arsin Ligene Köyü kadınları işbirliğiyle turşu kavurma, kuymak, lahana sarma gibi lezzetler sunulacağını...
* Bu yıl 23-26 Ocak’ta düzenlenen Kuirfest kapsamında 7 önemli etkinlik düzenlendiğini...
Transfobiyle mücadele amaçlı söyleşi, belgesel ve film gösterimlerini www.pembehayatkuirfest.org’dan takip edebileceğinizi...