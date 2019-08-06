Ardı ardına yanan otobüsler

Önümüz bayram. Yüzbinlerce insan otobüslere binecek. Peki otobüslerin güvenli olduğunu nasıl anlayacağız?
Balıkesir’deki faciadan sonra, Manisa ve İzmir’de de iki otobüs alev alev yandı.
Neyse ki onlarda can kaybı yok.
Daha ucuz olduğu için “10 numara” denilen kaçak yakıt kullanıldığı iddiaları dolaşıyor.
Tam üstüne, Ankara’daki bir operasyonda 50 ton kaçak yakıt ele geçirildiği haberi geldi.
Bu kaçak yakıt, araçların motor ömürlerini azaltıyormuş ama
gelir-gider hesabı yapıldığında, uzun vadede kârlılık sağlıyormuş.
Neyse ki Bursa Mimar ve Mühendisler Odası, Balıkesir’deki olayın kaçak yakıtla ilgisi olmadığını açıkladı.
Ama önümüz bayram. Yüzbinlerce insan tatile gitmek, yakınlarını görmek ya da memleketlerini ziyaret etmek için otobüsleri kullanacak.
Bineceğimiz otobüsün güvenli olduğunu nasıl anlayacağız?
Hangi belgeleri soracağız?
Önemli bir konu da otobüs aksamında kullanılan perde, koltuk gibi malzemeler...
Haberlerde gördük:
Bir yerinde çıkan yangın, dakikalar hatta saniyeler içinde bütün otobüsü saran bir cehenneme dönüşüyor.
Bu aksamın yanmaz, en azından kolay tutuşmaz maddelerden yapılması mümkün değil mi?
Elektrikli scooter problemine hazır mıyız?
Madem öyle başladık, bugün ulaşımdan gidelim...
Biliyorsunuz, Kadıköy’de bir süre önce “Martı” adlı bir uygulamayla birlikte, iki tekerli elektrikli scooter’lar hizmete başladı.
“21. yüzyılın ulaşım biçimi” olarak anılıyor. Tıpkı Boğaz hattındaki bisikletler gibi. Cihazı kiralıyor, istediğiniz yerden alıp istediğiniz yerde bırakabiliyorsunuz.
Biraz pahalı bulunmasına karşın şimdilik herkes memnun.
Hatta pazara girecek yeni şirketlerle fiyatların da düşeceği konuşuluyor.
Ama bu “modern” görüntü San Francisco, Paris gibi dünyanın birçok kentinin baş belası haline gelmiş durumda.
Sayıları azken göze hoş gelen scooter’lar, sayıları arttıkça bir karmaşaya ve birçok kazaya neden olmaya başlıyor.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şehirdeki 20 bin elektrikli araç için “En Finir avec l’Anarchie - Anarşiye Son” önlemleri almaya hazırlanıyor. Şirket sayısı 12’den 3’e, araçların hız limitlerini de 25 kilometreden 8’e düşürmeyi planlıyorlar.
Yetkililer belki şimdiden önlem almak ister...
Ardı ardına yanan otobüsler
Önümüz bayram. Yüzbinlerce insan otobüslere binecek. Peki otobüslerin güvenli olduğunu nasıl anlayacağız?
Balıkesir’deki faciadan sonra, Manisa ve İzmir’de de iki otobüs alev alev yandı.
Neyse ki onlarda can kaybı yok.
Daha ucuz olduğu için “10 numara” denilen kaçak yakıt kullanıldığı iddiaları dolaşıyor.
Tam üstüne, Ankara’daki bir operasyonda 50 ton kaçak yakıt ele geçirildiği haberi geldi.
Bu kaçak yakıt, araçların motor ömürlerini azaltıyormuş ama
gelir-gider hesabı yapıldığında, uzun vadede kârlılık sağlıyormuş.
Neyse ki Bursa Mimar ve Mühendisler Odası, Balıkesir’deki olayın kaçak yakıtla ilgisi olmadığını açıkladı.
Ama önümüz bayram. Yüzbinlerce insan tatile gitmek, yakınlarını görmek ya da memleketlerini ziyaret etmek için otobüsleri kullanacak.
Bineceğimiz otobüsün güvenli olduğunu nasıl anlayacağız?
Hangi belgeleri soracağız?
Önemli bir konu da otobüs aksamında kullanılan perde, koltuk gibi malzemeler...
Haberlerde gördük:
Bir yerinde çıkan yangın, dakikalar hatta saniyeler içinde bütün otobüsü saran bir cehenneme dönüşüyor.
Bu aksamın yanmaz, en azından kolay tutuşmaz maddelerden yapılması mümkün değil mi?
Elektrikli scooter problemine hazır mıyız?
Madem öyle başladık, bugün ulaşımdan gidelim...
Biliyorsunuz, Kadıköy’de bir süre önce “Martı” adlı bir uygulamayla birlikte, iki tekerli elektrikli scooter’lar hizmete başladı.
“21. yüzyılın ulaşım biçimi” olarak anılıyor. Tıpkı Boğaz hattındaki bisikletler gibi. Cihazı kiralıyor, istediğiniz yerden alıp istediğiniz yerde bırakabiliyorsunuz.
Biraz pahalı bulunmasına karşın şimdilik herkes memnun.
Hatta pazara girecek yeni şirketlerle fiyatların da düşeceği konuşuluyor.
Ama bu “modern” görüntü San Francisco, Paris gibi dünyanın birçok kentinin baş belası haline gelmiş durumda.
Sayıları azken göze hoş gelen scooter’lar, sayıları arttıkça bir karmaşaya ve birçok kazaya neden olmaya başlıyor.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şehirdeki 20 bin elektrikli araç için “En Finir avec l’Anarchie - Anarşiye Son” önlemleri almaya hazırlanıyor. Şirket sayısı 12’den 3’e, araçların hız limitlerini de 25 kilometreden 8’e düşürmeyi planlıyorlar.
Yetkililer belki şimdiden önlem almak ister...