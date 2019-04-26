Antipati ikonu Tolga Karel yeni hayatına başlıyor

“Evime ekmek götürüyorum” gibi açıklamalarından, burnunun çok sürtüldüğü, hayattan gereken dersleri çıkardığı anlaşılıyordu. Şimdi sebatı hasat etme zamanı...
Ne demiştik?
“En ünlü dizilerinin başrolünden, toplumun en zor mesleklerinden birine, uzun yol şoförlüğüne uzanan bir hikaye... Bir ibret abidesi aslında Tolga Karel. Yakışıklılık, şöhret, para fayda etmedi, şımarıklıkla, hırçınlıkla kendi kendini bitirdi.”
Ne demiştik?
“Ama hayatın verdiği bu nasihatleri almış, anlamış gibi görünüyor. Amerikan çöllerinde TIR direksiyonu sallarken esasında ‘düzgün bir adam’ olma yolunda ilerliyor.”
Başka?
“Hepimiz bu dersleri öğrendik. Tolga Karel sadece ergenlikten biraz geç, 41 yaşında çıkıyor.
Hiçbir şey için geç değil. Bu kez hayatın sunacağı güzellikler, sandığından bile yakın doğabilir.”
Kaç gün olmuş?
Tam 20 gün.
Şimdi?
“Tolga Karel’in şansı döndü” diyor haber: “Eşi Sarah Scott’ın hamile olduğunu öğrenen Karel, hemen arkasından gelen iş teklifiyle havalara uçtu.
ABD’nin en büyük taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu...”
Ne mutlu. Nokta.
Vedat Milor’a hödük dedirtmek için ne yapmak gerekir?
“Sana ne hödük! Hödükten gelen hakaret, iltifat sayılır.”
Gurme Vedat Milor sosyal medyada kendisini kızdıran bir takipçisine böyle patlamış.
Vedat Bey’i bire bir tanıdığıma için daha da komik geliyor.
Bu adama gündelik hayatta böyle bir laf ettirebilmeniz için altı ay aç biilaç zincirleyip önünde evire çevire kuzu yemeniz gerekir.
Yine de “hö”den sonrası çıkmayabilir ağzından. Psikologların acilen “sosyal medya terapileri”ne başlaması lazım.
Hem sosyal medya vasıtasıyla içinden kin kusanlar hem de onlara maruz kalıp endazesi şaşanlar için.
Kadın gibi küsüyor, genç kız gibi kavga ediyor çocuk gibi barışıyor
Sunucu Özlem Yıldız’la Acarkent’te sokakta karşılaşınca...
Alişan’la birlikte katıldıkları bir televizyon programında...
Gülben Ergen’le Deniz Seki’nin sahne aldığı People’da...
Son olarak İrem Derici’yle kendi doğum gününde...
Evet, Demet Akalın giderli bir kadın: Zırt pırt, ona buna, ota dala küsüyor.
Evet, Demet Akalın hırçın bir kız: Küslüğü çok ters/pis; o kişiye demediğini, yazmadığını bırakmıyor.
Ama şöyle de bir durum var: Yüzü küslük tutmuyor, önceden ne yapmış, ne demiş olursa olsun, karşı karşıya gelince yelkenler suyla yeksan oluyor.
Antipati ikonu Tolga Karel yeni hayatına başlıyor
“Evime ekmek götürüyorum” gibi açıklamalarından, burnunun çok sürtüldüğü, hayattan gereken dersleri çıkardığı anlaşılıyordu. Şimdi sebatı hasat etme zamanı...
Ne demiştik?
“En ünlü dizilerinin başrolünden, toplumun en zor mesleklerinden birine, uzun yol şoförlüğüne uzanan bir hikaye... Bir ibret abidesi aslında Tolga Karel. Yakışıklılık, şöhret, para fayda etmedi, şımarıklıkla, hırçınlıkla kendi kendini bitirdi.”
Ne demiştik?
“Ama hayatın verdiği bu nasihatleri almış, anlamış gibi görünüyor. Amerikan çöllerinde TIR direksiyonu sallarken esasında ‘düzgün bir adam’ olma yolunda ilerliyor.”
Başka?
“Hepimiz bu dersleri öğrendik. Tolga Karel sadece ergenlikten biraz geç, 41 yaşında çıkıyor.
Hiçbir şey için geç değil. Bu kez hayatın sunacağı güzellikler, sandığından bile yakın doğabilir.”
Kaç gün olmuş?
Tam 20 gün.
Şimdi?
“Tolga Karel’in şansı döndü” diyor haber: “Eşi Sarah Scott’ın hamile olduğunu öğrenen Karel, hemen arkasından gelen iş teklifiyle havalara uçtu.
ABD’nin en büyük taşımacılık şirketlerinden birinin reklam yüzü oldu...”
Ne mutlu. Nokta.
Vedat Milor’a hödük dedirtmek için ne yapmak gerekir?
“Sana ne hödük! Hödükten gelen hakaret, iltifat sayılır.”
Gurme Vedat Milor sosyal medyada kendisini kızdıran bir takipçisine böyle patlamış.
Vedat Bey’i bire bir tanıdığıma için daha da komik geliyor.
Bu adama gündelik hayatta böyle bir laf ettirebilmeniz için altı ay aç biilaç zincirleyip önünde evire çevire kuzu yemeniz gerekir.
Yine de “hö”den sonrası çıkmayabilir ağzından. Psikologların acilen “sosyal medya terapileri”ne başlaması lazım.
Hem sosyal medya vasıtasıyla içinden kin kusanlar hem de onlara maruz kalıp endazesi şaşanlar için.
Kadın gibi küsüyor, genç kız gibi kavga ediyor çocuk gibi barışıyor
Sunucu Özlem Yıldız’la Acarkent’te sokakta karşılaşınca...
Alişan’la birlikte katıldıkları bir televizyon programında...
Gülben Ergen’le Deniz Seki’nin sahne aldığı People’da...
Son olarak İrem Derici’yle kendi doğum gününde...
Evet, Demet Akalın giderli bir kadın: Zırt pırt, ona buna, ota dala küsüyor.
Evet, Demet Akalın hırçın bir kız: Küslüğü çok ters/pis; o kişiye demediğini, yazmadığını bırakmıyor.
Ama şöyle de bir durum var: Yüzü küslük tutmuyor, önceden ne yapmış, ne demiş olursa olsun, karşı karşıya gelince yelkenler suyla yeksan oluyor.