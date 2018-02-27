Allah herkese Domates Güzeli talihi versin

Söyleşinin en can alıcı kısmı, “Türkiye’de herkes fazla özgür” açıklamaları yapan Hülya Koçyiğit’i ‘hülya’sından ayılmaya davet ettiği bölüm kuşkusuz.



Ama ben en çok flörtü övdüğü sözlerine takıldım. 8 bin 500 kadar flörtü olduğunu söyleyen duayen oyuncu, anne-babaların gençleri rahat bırakmasını salık veriyor.

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Allah uzun ömür versin, Gruda önümüzdeki ağustosta 73 yaşına basacak...

İlk flörtüyle 15 yaşında sinemaya gittiğini varsayalım, geriye kalır 58 sene.

Bunun 11 yılında kızının babası Yılmaz Gruda’yla evliydi: Kalır 47.

Torunu üzülür diye artık flört etmediğini söylüyor.

İki yıl da oradan düş: Dubakiim... 45 aktif flört senesi.

Kaç diyor Ayşen Abla?

Totalde 8 bin 500 flört.

Böl bunu 45 seneye: Yılda 188 kişi.

Bir yıl zaten 365 gün.

İki günde bir flört olsa, 20 kişi de açıkta kalıyor!

Hepimizi komplekse soktu

Erkek olsa, “Ufak at da civcivler yesin” diyeceğiz.

Ben ki kendimi çapkın zannederdim; alttan topla, üstten ekle: Olsun olsun 100-150.

Uzaktan bakışmaları, hatta yanlış anlamaları da koy üstüne:

200-250.

50 kişi de “Tanışacaksınız, edeceksiniz” diye günlük burçlarda vaat edildi, hadi ben kaçırdım diyelim: 300...

Tamam Ayşen Abla’ya yetişmeye daha yaşım var ama nerede 300, nerede 8 bin 500?

Abla flörtü salık veriyorsun; iyi, güzel ama...

Doğup yaşadığı yerin toplam nüfusu 8 bin 500’ü bulmayan kardeşlerimiz var aramızda.

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Yerli Playboy Taha Özer bile sayarken 400 rakamında kaldığını söylemişti bir röportajında.

Eski toprak dedikleri böyle bir şey demek.

Biz de az humuslanmadık ama...

Ne diyelim?

Allah herkese Domates Güzeli şansı versin.