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Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Alkışladığın ve alkışlandığın zaman çok güzel oluyorsun Türkiye

22 Ocak 2019

Bir devlet başkanı, kendisine muhalif bir sanatçının konserine gidip, bitince de ayağa kalkıp alkışlamış. Nokta. İnsan bundan niye mutsuz olur ki: Twitter depresyonu!

Alkışladığın ve alkışlandığın zaman çok güzel oluyorsun Türkiye

31 Mart’taki seçimlerde tam 22 yıl dolacak: 31 Mart 1997...
Bak sen tesadüfe: Ben de 22 yaşındayım.
Başımda kavak yelleri ama memlekette 28 Şubat kasveti...
Ankara Müzik Festivali’nin açılışı...
Birleşmiş Ankara Orkestra ve Koroları’na bağlı 450 müzisyen, Gürcü şef Jansug Kakhidze yönetiminde, Beethoven’in 9’uncu senfonisini çalıyor.
Salondaki Demirel ayağa kalkıyor ve “İşte çağdaş Türkiye” diyor.
5 bin kişinin giremeyip kapıda kaldığı, 10 bin kişinin canlı izlediği konser salonu, miting alanına dönüyor.
Demirel o zaman cumhurbaşkanı.
Geçen hafta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine gidiyor. Konser bitince de kalkıp ayağa alkışlıyor.
Twitter’da TT: Yok, Fazıl Say şöyle dönmüş, yok Fazıl Say böyle yatmış...
Bir devlet başkanı, kendisine muhalif bir sanatçının konserine gidip...
Bitince de ayağa kalkıp alkışlamış. Nokta.
Çok “biz”den, çok makul, çok güzel...
Sokakta tutup kimi çevirseniz, toplumun yüzde 99.999999’unu memnun edecek bir tablo.
İnsan bundan niye mutsuz olur ki?
“Twitter’da Türk depresyonu” diye bir şey var bence.
Bırak...
Vaktiyle “Say’a saydırmış” troller düşünsün şimdi ne yazacağını.
Ezcümle...
Alkışladığın ve alkışlandığın zaman çok güzel oluyorsun Türkiye!

YİYELİM

Hürriyet Lezizz, Bursa’da 20 çeşit kuru fasulye yapan Fasulyeli lokantasını haber yaptı. Kuru fasulye Twitter’da dünya dördüncülüğüne yerleşti. Bölücülük yapmak istemem ama... Nohutçu arkadaşlar, bir el atsanız da biz de kendimizi nimetten saysak...

GÜLELİM

Posta’ya konuşan Rasim Öztekin, “Tanınmış komedyenlerin hepsi erkektir. Normal hayatta da zaten komik olan erkektir” demiş.
Rasim Öztekin kim, bilmiyor olabilirsiniz. Benim çok beğendiğim, çok yetenekli bir oyuncudur.
Ama Öztekin’e siz de sinirlendiyseniz...
Bu, komik de olmayan şakasının üzerine...
Bir doz Gülse Birsel veya Yasemin Yalçın...
Yok hâlâ yumuşamadıysanız...
Az Perran Kutman ya da Adile Naşit alabilirsiniz.

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