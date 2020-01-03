Ali Sirmen’in benden çektiği...

Deniz Seki boşluğu görmeyip sahnede kapaklandı ya geçen hafta... Bu kaza bana kendi sakarlık hikayemi hatırlattı. Yeni yıl itirafı kontenjanından anlatayım da kurtulayım.
Hayatın birçok konusunda gurme. İster istemez yollarınız kesişiyor.
Gazeteci-yazar, hukukçu, oyuncu Ali Sirmen.
Bundan, yıllar evvel. Daha bacak kadar genç muhabirim.
Şimdi hatırlamıyorum ama açık büfeli bir davet...
Genelde becerikli, eline-koluna hakim bir insanımdır ama kaza bu ya...
Açık büfede tam bir meyveyi çatalla sıkıştırdım, sen basınç yap, yanındaki fırladığı gibi karşıya...
Ali Sirmen’in o bembeyaz, tiril tiril gömleğine.
Tabii bin bir özür, adam da dünya kibarı.
Neredeyse o özür dileyecek gömleğini mahvettiğim için.
Sıkıntı yok.
Aradan bir müddet daha geçti, yine bir davet.
Bu sefer masadan kalktım, elimde çorba, garsona bir şey izah ediyorum.
Sen arka masadan birisi hızla kalk, garsona çarp, garson bana, çorbanın bir kısmı kime döküldü?
Tabii ki Ali
Sirmen’e.
Ama daha önce yine gömleğine meyve pörtletenin ben olduğumu hatırlamıyor.
Yine bin bir özür...
Aradan bir yıl ya geçti ya geçmedi.
En son elimde makarna tabağı, sağa sola selam vere vere yürüyorum.
Birden birine çarptım.
Kafamı bir kaldırdım. Olamaz!
Kime?
Bildiniz...
Bu sefer de makarna adamın pantolonuna.
Spagettinin kalanı, tabaktan fıtır fıtır ayakkabısına kaymaya devam ediyor...
Neyse ki ne beni ne de önceki iki vukuatı hatırlıyor.
Halbuki üçü de bendim. Bazen sakındığın göze çöp batar ya. Tam o hesap.
O gün bu gün Ali Sirmen’le bir yerde karşılaşacağım diye ödüm kopuyor.
Milor Bey gidin lütfen hatta ben de geleyim
Bülent Ersoy ile gurme Vedat Milor arasındaki hoşluğu takip edebildiniz mi?
Ersoy’un Sapanca’da yılbaşı programı için gittiği otelin kulisinde istekleriyle başladı her şey. Marbella’dan her biri 10 kilo ağırlığında ıstakoz ve pavurya...
Biliyorsunuz Diva’nın Marbella’ya özel bir düşkünlüğü var.
Daha önce burada çıplaklar kampına gittiğini açıklamıştı.
Bitmedi: Rusya’dan siyah Beluga havyarı...
Vee: Bunları pişirmesi için Michelin yıldızlı bir şef...
Vedat Milor da haberleri ti’ye alıp sosyal medyada “Gördüğüm kadarıyla tek eksik, bu yemekleri eleştirecek bir eleştirmen” diye yazdı.
Bu mevzu sorulunca Bülent Ersoy “Gelsin, beraber yemek yiyelim. Hesap benden” mesajı yollamış Milor’a.
Vedat Bey mutlaka gidin.
Hatta ben de geleyim bu keyifli buluşmayı Kelebek’e yazayım. Söz, ikinize de elinizi cebinize attırmayız.
Hesap bizden.
Ali Sirmen’in benden çektiği...
Deniz Seki boşluğu görmeyip sahnede kapaklandı ya geçen hafta... Bu kaza bana kendi sakarlık hikayemi hatırlattı. Yeni yıl itirafı kontenjanından anlatayım da kurtulayım.
Hayatın birçok konusunda gurme. İster istemez yollarınız kesişiyor.
Gazeteci-yazar, hukukçu, oyuncu Ali Sirmen.
Bundan, yıllar evvel. Daha bacak kadar genç muhabirim.
Şimdi hatırlamıyorum ama açık büfeli bir davet...
Genelde becerikli, eline-koluna hakim bir insanımdır ama kaza bu ya...
Açık büfede tam bir meyveyi çatalla sıkıştırdım, sen basınç yap, yanındaki fırladığı gibi karşıya...
Ali Sirmen’in o bembeyaz, tiril tiril gömleğine.
Tabii bin bir özür, adam da dünya kibarı.
Neredeyse o özür dileyecek gömleğini mahvettiğim için.
Sıkıntı yok.
Aradan bir müddet daha geçti, yine bir davet.
Bu sefer masadan kalktım, elimde çorba, garsona bir şey izah ediyorum.
Sen arka masadan birisi hızla kalk, garsona çarp, garson bana, çorbanın bir kısmı kime döküldü?
Tabii ki Ali
Sirmen’e.
Ama daha önce yine gömleğine meyve pörtletenin ben olduğumu hatırlamıyor.
Yine bin bir özür...
Aradan bir yıl ya geçti ya geçmedi.
En son elimde makarna tabağı, sağa sola selam vere vere yürüyorum.
Birden birine çarptım.
Kafamı bir kaldırdım. Olamaz!
Kime?
Bildiniz...
Bu sefer de makarna adamın pantolonuna.
Spagettinin kalanı, tabaktan fıtır fıtır ayakkabısına kaymaya devam ediyor...
Neyse ki ne beni ne de önceki iki vukuatı hatırlıyor.
Halbuki üçü de bendim. Bazen sakındığın göze çöp batar ya. Tam o hesap.
O gün bu gün Ali Sirmen’le bir yerde karşılaşacağım diye ödüm kopuyor.
Milor Bey gidin lütfen hatta ben de geleyim
Bülent Ersoy ile gurme Vedat Milor arasındaki hoşluğu takip edebildiniz mi?
Ersoy’un Sapanca’da yılbaşı programı için gittiği otelin kulisinde istekleriyle başladı her şey. Marbella’dan her biri 10 kilo ağırlığında ıstakoz ve pavurya...
Biliyorsunuz Diva’nın Marbella’ya özel bir düşkünlüğü var.
Daha önce burada çıplaklar kampına gittiğini açıklamıştı.
Bitmedi: Rusya’dan siyah Beluga havyarı...
Vee: Bunları pişirmesi için Michelin yıldızlı bir şef...
Vedat Milor da haberleri ti’ye alıp sosyal medyada “Gördüğüm kadarıyla tek eksik, bu yemekleri eleştirecek bir eleştirmen” diye yazdı.
Bu mevzu sorulunca Bülent Ersoy “Gelsin, beraber yemek yiyelim. Hesap benden” mesajı yollamış Milor’a.
Vedat Bey mutlaka gidin.
Hatta ben de geleyim bu keyifli buluşmayı Kelebek’e yazayım. Söz, ikinize de elinizi cebinize attırmayız.
Hesap bizden.