Akalın-Sayan krizindeki 8 haklı

Demet Akalın haklı: Çünkü hiç kimse eski ilişkisinin şu andaki eşinin önüne çıkarılmasını, birlikte olduğu kadın/erkeğin buna maruz bırakılmasını istemez.

Hele milyonların önünde.



Seda Sayan haklı: Çünkü kendisi ve “ekibi” adına dilediği özürde samimi bence.

Belli ki uykusuz bir montajcı, hangisinin ne sonuç getireceğine çok dikkat etmeden, önüne gelen ilk görüntülerle bir Demet Akalın VTR’si hazırlamış.





Okan Kurt haklı: Çünkü kendisini davet eden kişiye güvenip programına gitmiş.

Bu bir kaza bile olsa sorumluluk artık ev sahibesinde.

Seda Sayan VTR’leri önceden izlemiş olsaydı, bunu atlamaz, o kısmı mutlaka çıkartırdı.

Belli ki yapmamış.



İbrahim Kutluay haklı: Çünkü Demet Şener’le her açıdan hasar veren, sert bir ayrılık yaşadı, daha yaraları açık durumda. Henüz bu nahoş Wikileaks hafızalarda tazeyken, hiç dahli olmadığı halde, bir başka nahoş eski defter yeniden açılmış oldu.

Demet Şener haklı: Televizyon, gazete, dergi kapakları... Kutluay’dan dolayı kaybettiğini ima ettiği zamanı telafi etme derdinde.

“Bu ya hep ya hiç”te isteyeceği en son şey yan rol olmak.

Halbuki kendisinin de parçası olduğu bir hikâye var. Ve daha ağır sıklet başka bir ünlü üzerinden tartışılıyor.





VTR’ci haklı: Çünkü Batı’da üç kişinin yaptığı işi Türkiye’de tek başına yapıyor.

Çalışma arkadaşı haftalık izne çıktığı için muhtemelen 20 küsur saattir uykusuz.

Demet Akalın yerine, Hande Yener klibi hazırlamadığına şükredin siz.



Medya haklı: Çünkü bu tür olaylar da satışları/reytingleri yükseltiyor. Bu haber için gelen artış, komşu haberin trafiğini de artırıyor.



Seyirci haklı: Çünkü biz Demet Akalın’ı Okan Kurt’la tanımadık ki...



Hatta Akalın’ın dobralık kontenjanından doldurduğu bir yelkeni varsa, bu sempatinin önemli bir kısmı, ‘canının yandığını saklamayan giderli eski sevgili’ halleri/şarkılarıydı.

Yeni başlayanlar için kış çocukları

Şu sıralar yeni dünyaya gelen bir çocuğunuz, yeğeniniz, akrabanız varsa onun hakkında peşinen bilebileceğiniz bazı lüzumsuz teferruatlara vakıfım. Daha ince detayları herhangi bir başka Oğlak burcu da anlatabilir.

◊ Hayatı boyunca en sık alacağı hediye atkı olacak. Bende iki çekmece dolusu var. Dağıtıyorum dağıtıyorum, bitmiyor. Atkı, doğum günlerini bu soğuk kış günlerinde kutlayan Oğlaklar için, akla gelen en kolay hediye galiba. Yaz çocuklarına ne alıyorlardır? Kasket?

◊ Doğum günü sömestre tatilinden hemen önceye denk geldiği için, okul hayatı boyunca ertesi gün mutlaka bir sınav olacaktır. Ders çalışman gerekir, zıkkım olur o doğum günü.

◊ Yılbaşlarına depresif girme meyilleri vardır. Çünkü yeni bir yaş muhasebeleriyle yeni bir yıl muhasebesi aynı döneme denk gelir, daha sert geçer.

◊ Mevsim normallerinden ötürü mahsur kaldığınız falan da olur. Geçen yıl 9 Ocak’ta öyle bir kar yağdı ki evde tek başıma çiğ köftelere mum dikerek kutladım yaş günümü.