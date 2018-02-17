Ah o son duble yok muu...

Nişantaşı’nın en yenisi bir meyhane: Son Duble... Mezeleri falan yıkılıyor, bir köpeoğlu yapıyorlar çatalı yersiniz, o yüzden ara sıcaklardan ana yemeğe geçmek henüz kısmet olmadı ama en çok ismine tav oldum.

"Bak o son dubleyi içmeyecektik..." Kim bilir kaç kere kurmuş, kaç kere işitmişimdir bu cümleyi. Ertesi sabah baş ağrıları içinde toplantıya/sunuma yetişmeye çalışırken...

Kuruyorum kurmasına ama “Pişman mısın?” derseniz, cevap Cem Karaca’nın şarkısındaki gibi: Yüz bin kere tövbe eder, yine şarap içeriz...



Son Duble pazar hariç her akşam 19.00’da açılıyor. Fiks mönü kişi başı 165 lira. Çok pahalı tabii ama buna içkiniz dahil, bir de Türkiye’nin en pahalı

caddesindesiniz. (0212) 232 62 02

İşin kötü tarafı, sizi fena kandırıyorlar. İsmine aldanıp son duble zannederseniz, büyük çuvallıyorsunuz.

Çünkü yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal: Son Duble, Abdi İpekçi Caddesi’nde, Biber Bar’ın altında, Barcode Club’ın üstünde. Üstelik Barcode’la aralarında gizli geçiş var.

Zaten topu topu 60 kişilik, kutu gibi mekân: Sen, ben, bizim oğlan... Mezeleri yiyip rakıları içince herkes kendisini masa tepesinde buluyor.

Ondan sonra da kop kopabiliyorsan: “Hadi biraz da Biber’e mi çıksak? Yoksa azıcık da Barcode’da mı azsak?”

Bitmedi, daha da kötüsü var: Barcode’da rakı servisi yapmıyorlar. Aslansütünün üstüne bir de viski/votka karıştırınca; o süt içinizde mayalanıyor, yayık ayranı gibi oluyorsunuz.

Dilberay’ın şarkısı gibi: “Zorunda mıyım?”

Yoo, hiç değil.

Peki pişman?

Orada yine Cem Karaca’ya bağlıyoruz...

GECENİN İNSANLARI: FERHAT ALBAYRAK

Gündüz otomotivci gece DJ

◊ Otomotiv ve DJ’lik... Birbiriyle tamamen alakasız konular... Nasıl oldu da bir araya geldi?

- Aslında bir araya gelmedi. İkisi de farklı kulvarlar halinde, bağımsız şekilde devam ediyor. Otomobil çocukluğumdan, babamın katkısıyla başlayan büyük bir tutku. Zamanla yeşerdi, büyüdü ve beni içine aldı. S&S Motors Genel Müdürü olarak da yıllardır Türkiye’deki en iyi lüks arabaları meraklısıyla buluşturuyorum.

◊ Müzik?

- Müzik de yine ilkokul zamanlarıma uzanıyor... Daha o zamanlarda sürekli müzik dinleyip farklı müzik türleri arasında gezinirken lisede elektronik müzikle tanışmam; clubbing ve sonucunda beni DJ olarak kabinin arkasına taşıyarak doruğa ulaştı. Şu anda müzikle nefes alıyorum diyebilirim.

◊ İşim gereği ben de hem gündüz hem gece mesai yapıyorum. Uykusuzluk sorununu nasıl hallediyorsun?

- Programımı ona göre ayarlıyorum ve hafta içi çalmamaya gayret ediyorum. Pazarları uyumak için pek vaktim olmuyor, pazarın tamamını aileme ayırıyorum. Cumartesi gecesi ‘after-hours’da çaldıysam (mesela sabah 5-7 arası) eve geldiğimde genelde uyumadan güne devam ediyorum. Beynimi şartladım, “Pazar günü uyumayacaksın” diyorum. Yıllar içinde bünyem buna alıştı.

◊ Müziğini nasıl tanımlarsın?

- Müziğim, içimdeki aç ve susuz bırakılmış bas diye haykıran hayvanın dışavurumu. Beni sürekli dışarı bırak diye yalvarıyor.

◊ Seni nerelerde dinleyebiliriz?

- Bu sezon Zorlu PSM ile anlaştım. ‘Jeton Nights’ etkinlikleri kapsamında ayda bir Studio’dayım. İnanılmaz bir mekân. Onun dışında bütün büyük kulüpler ve after-hours’larda çalıyorum. Beyoğlu Glow da sık çaldığım bir yer. Ankara, İzmir, Antalya mayısa kadar çalacağım şehirler. Yazın da Suma Beach’teyim. Yurtdışında da çalıyorum. Daha önce Miami, Ibiza ve Amsterdam’da çaldım. 2018 sonuna kadar yine Ibiza, Amsterdam ve Berlin programları var.

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin?

MFÖ İzmir Adnan Saygun sahnesinde, Gülşen Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Emre Aydın Çorlu YKM’de, Kenan Doğulu Vadi İstanbul Jolly Joker’de, Redd Eskişehir CPR Pub’da, Manuş Baba Atakent Hayal Kahvesi’nde, Mirkelam Yalova Leman Sahne’de...

Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?

∆ Eski Tadında’nın doğal ürünlerine şimdi de tahin-pekmezi eklediğini....

Ama bu pekmezin normal değil, keçiboynuzu pekmezi olduğunu (www.eskitadinda.com)...

∆ TEDxReset konferanslarının bu yıl 24 Mart’ta düzenleneceğini....

2018’in ilham verici teması olarak ‘Yolaçık’ kavramında mutabakat sağlandığını...

60 TL

Bu akşam Bomonti Babylon’da yapılacak !f İstanbul açılış partisine giriş ücreti.