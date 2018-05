Adriana Lima bile olsanız sevgilinizi “stalk”larsınız

Adriana Brezilya’dan görmüş, ta oralardan kıskanmış, Allah ne verdiyse vurmuş “stalk”un dibine.

Kızın “story”lerine bile girip bakmış. Ama “story”lerde kimin girip baktığı belli oluyor.

Adriana’nın kendisini araştırdığını fark eden kız durur mu? O da bunların tek tek kayıtlarını çıkarıp...

Adriana Lima tarafından “stalk”lanmanın havasını basmış.

E tabii şimdi bu Brad Pitt’in durup durup benim “story”lerime girmesi gibi bir şey.



* * *



Bak bu hikâyeden hepimizin payına düşen bir teselli var:

Varsın, kuzguni siyah zülfün, mavi-gri gözlerine dökülsün.

Ölçülerin 86-61-90 olsun.

İstersen paraya para deme, en çok kazanan bilmem kaçıncı top modeli ol.

Ötesi var mı canım?

Adriana Lima bile olsan, sevgilini sosyal medyada “stalk”lıyorsun.

Yanındaki kim, beraber başka fotoğrafları var mı, kimin nesi, bana rakip mi?

Yoksa benden iyi mi o zilli/zibidi?









Oh be! Demek özgüven eksikliği, yetersizlik, kompleks falan değil.

Yeri geldiğinde fare oluyorsun, olmadık kapı deliğinden istikbalini görmeye çalışıyorsun.

Tabii cool olanı, makbul olanı, “stalk”un çaktırmadan yapılanı.

Oh be ferahladım. ”Stalk” Allah’ın emri de şu “story” olmasaydı...



* * *



Adriana mı? Yakında Seda Sayan’ rakip olursa falan şaşırmayın.

Reenkarnasyon varsa önceki hayatında kesin Türk’tü.

Yoksa bu kadar ünlü bir top modelin bodoslama Türk kızına bağlamasının başka açıklaması yok.