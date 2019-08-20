30 yaş ve üzeri için Berkcan kardeşimiz

Nereden kardeşimiz mi oluyor? Berkcan Güven, Ben Fero’nun “Demet Akalın” klibinde “Kardeşim” dediği çocuk. “Ben Fero da ne, Aleyna da kim” diyorsanız... Ohooo! Sizinle çok işimiz var.
Eğer 30 yaşın
üzerindeyseniz...
Berkcan Güven, nam-ı diğer BEGE kimdir... Bilmiyor olmanız kuvvetle muhtemel.
Kendinizi hiç kötü hissetmeyin, gayet de normal.
Berkcan, Ben Fero’nun klibinde “Kardeşim” dediği çocuk: “Kardeşime dedim/Kurtar beni Berkcan...”
Berkcan da “OK” deyip klipte hoplayıp zıplıyor. Parçanın adı “Demet Akalın”...
Ama klipte Demet Akalın’dan daha çok görünüyor Berkcan.
Aslında şopar mı şopar, sevimli bir oğlan.
Dans bile edemiyor, size şöyle tercüme edeyim: Ajda Pekkan’ın YouTuber hali. 3.6 milyon takipçisi var.
Rap de yapıyor. “Yeniden” şarkısının klibinde Aleyna Tilki oynadı.
Aleyna’nın metal kustuğu klip 17 milyon tıklandı. Mesela şarkıcı Edis kanalına konuk oluyor.
Edis’le “Abim” diye kafa buluyor.
Edis “Bana niye abi diyorsun” diye sorunca...
“Ee, 30’una merdiven dayadın” cevabını yapıştırıyor. 3.5 milyon görüntülenme!
Gramofonları neden okumuyorlar?
Onlar yeni ve bizim pek de anlamadığımız bir dünyanın meşhurları.
Çünkü geleneksel hantal medya onları görmüyor, magazin programları onlardan bahsetmiyor, gazeteler boy boy fotoğraflarını basmıyor.
Biz hızla yaşlanan kendi dünyamızla fena halde meşgulken...
Eşinden bile “Bilmem kim bey” diye bahseden 20’nci yüzyıl ünlülerinin kilolarıyla kafayı bozmuşken...
Avrupa’nın “en büyük genç nüfusu”nun kendi gündemi...
Kendi starları...
Hiç temas kurmadığımız kendi “hadise”leri var, onları takip ediyorlar.
Ve o gündemi takip etmek için ne biz yaşlıların gazetelerine, ne televizyonlarına ne de radyolarına ihtiyaçları var.
İnternetin çocukları bunlara zaten “gramofon” muamelesi yapıyorlar.
Ölüm ilanları arasında sütun-santim, bir bir eksilirken...
Anlamamakta ısrar ediyoruz: Gramofonlarımızı neden okumuyorlar?
Gün geçtikçe azalan biz, çoğalan onlar...
İnsan ömrü uzayıp da...
Çöktüğümüz köşelerde, çömdüğümüz kariyerlerde, çömeldiğimiz mevkilerde...
Dünyayı takılı kaldığımız yerde tutmaya çalışırken...
Onlar etrafından dolaşıp kendi “bugünlerini” var ediyorlar.
Ve unutmayın...
Eğer 30 yaşın üzerindeyseniz...
Her geçen gün
azalan “biz”, çoğalan “onlar”...
“Aleyna da kim, Ben Fero da ne, neyi temsil ediyor ki” diyorsanız...
Ohooo!
Nüfusları bizden fazla.
Sizinle çok işimiz var.
30 yaş ve üzeri için Berkcan kardeşimiz
Nereden kardeşimiz mi oluyor? Berkcan Güven, Ben Fero’nun “Demet Akalın” klibinde “Kardeşim” dediği çocuk. “Ben Fero da ne, Aleyna da kim” diyorsanız... Ohooo! Sizinle çok işimiz var.
Eğer 30 yaşın
üzerindeyseniz...
Berkcan Güven, nam-ı diğer BEGE kimdir... Bilmiyor olmanız kuvvetle muhtemel.
Kendinizi hiç kötü hissetmeyin, gayet de normal.
Berkcan, Ben Fero’nun klibinde “Kardeşim” dediği çocuk: “Kardeşime dedim/Kurtar beni Berkcan...”
Berkcan da “OK” deyip klipte hoplayıp zıplıyor. Parçanın adı “Demet Akalın”...
Ama klipte Demet Akalın’dan daha çok görünüyor Berkcan.
Aslında şopar mı şopar, sevimli bir oğlan.
Dans bile edemiyor, size şöyle tercüme edeyim: Ajda Pekkan’ın YouTuber hali. 3.6 milyon takipçisi var.
Rap de yapıyor. “Yeniden” şarkısının klibinde Aleyna Tilki oynadı.
Aleyna’nın metal kustuğu klip 17 milyon tıklandı. Mesela şarkıcı Edis kanalına konuk oluyor.
Edis’le “Abim” diye kafa buluyor.
Edis “Bana niye abi diyorsun” diye sorunca...
“Ee, 30’una merdiven dayadın” cevabını yapıştırıyor. 3.5 milyon görüntülenme!
Gramofonları neden okumuyorlar?
Onlar yeni ve bizim pek de anlamadığımız bir dünyanın meşhurları.
Çünkü geleneksel hantal medya onları görmüyor, magazin programları onlardan bahsetmiyor, gazeteler boy boy fotoğraflarını basmıyor.
Biz hızla yaşlanan kendi dünyamızla fena halde meşgulken...
Eşinden bile “Bilmem kim bey” diye bahseden 20’nci yüzyıl ünlülerinin kilolarıyla kafayı bozmuşken...
Avrupa’nın “en büyük genç nüfusu”nun kendi gündemi...
Kendi starları...
Hiç temas kurmadığımız kendi “hadise”leri var, onları takip ediyorlar.
Ve o gündemi takip etmek için ne biz yaşlıların gazetelerine, ne televizyonlarına ne de radyolarına ihtiyaçları var.
İnternetin çocukları bunlara zaten “gramofon” muamelesi yapıyorlar.
Ölüm ilanları arasında sütun-santim, bir bir eksilirken...
Anlamamakta ısrar ediyoruz: Gramofonlarımızı neden okumuyorlar?
Gün geçtikçe azalan biz, çoğalan onlar...
İnsan ömrü uzayıp da...
Çöktüğümüz köşelerde, çömdüğümüz kariyerlerde, çömeldiğimiz mevkilerde...
Dünyayı takılı kaldığımız yerde tutmaya çalışırken...
Onlar etrafından dolaşıp kendi “bugünlerini” var ediyorlar.
Ve unutmayın...
Eğer 30 yaşın üzerindeyseniz...
Her geçen gün
azalan “biz”, çoğalan “onlar”...
“Aleyna da kim, Ben Fero da ne, neyi temsil ediyor ki” diyorsanız...
Ohooo!
Nüfusları bizden fazla.
Sizinle çok işimiz var.