2017 model açık hava tımarhanesi: TÜRKİYE

Aşk, acı, açlık, şaşaa, kavga, ayrılık, skandal, cinayet... Ne ararsan var! Böylesini ünlü senarist Ece Yörenç bile tahayyül edemezdi. Seneye yayılmış şekilde, küçük dozlar halinde aldığımız için; yavaş yavaş haşlanan kurbağa misali, totalde neye maruz kaldığımızın farkında değiliz. Hafızanızı yoklasanız, Türkiye aslında 2017 model açık hava tımarhanesiydi. Neyse ki her güzel Türk filmi gibi mutlu sonla bitti. Bitti mi?

◊ AŞK: Şarkıcı Sıla, oyuncu Ahmet Kural’a tutuldu. Sosyal medya paylaşımlarını gördükçe gülümsedik, onlar adına biz mutlu olduk. Tamam, ben biraz da kıskandım.







◊ AÇLIK: İrem Derici, bir deri bir kemik kalmasına ramak kala hastanelik oldu, yoğun bakıma kaldırıldı.



◊ MUAMMA: Adriana Lima, Milas Havaalanı’na indi. Eli Metin Hara’nın elindeydi. Ülke, gerçek aşk-reklam çalışması diye ikiye bölündü. Hâlâ birleşebilmiş değiliz, birlikte olup olmadıkları gibi ayrılıp ayrılmadıkları konusunda da.







◊ SÜRPRİZ: Ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin geçen yıl DJ sevgilisi Akın Türkmen’in ardından bu yıl da futbolcu Gökhan Çıra’yla evleneceği haberlerini okuduk. Sanki 2017, önceki yıldan daha ciddi, daha gerçek, daha azimli gibi.



◊ ŞÖHRET: Etçi Nusret Gökçe’nin dirsek kırıp, bileğini bükerek tuz serpişi dünyada olay oldu; dünya starları ardı ardına bunu yapmaya başladı. İşin ilginç yanı, yılan dansının mucidi Fatih Ürek’in telif davası açmamasıydı.







◊ CESARET: Elif Şafak bir TED konuşmasında biseksüel olduğunu açıkladı. Bunu göğüsleme cesareti gösteren kadına, reklam suçlaması yapıldı.



◊ GÜZELLİK: Miss Turkey güzelinin tacı hiçbir kadına yakışmayacak sosyal medya paylaşımları nedeniyle elinden alındı. Genç kızımız Itır Esen... Amaaan neyse boş verin!



◊ SKANDAL: Murat Başoğlu’nun bir teknenin fiberi üzerinde çekilmiş, izahı güç fotoğrafları ortaya çıktı. Hepimiz darmadağın olduk, tahtalara vurup çoluk çocuktan dergi-gazete sakladık.



◊ CİNAYET: Sunucu Vatan Şaşmaz, takıntılı aşığı Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürüldü. Takıntılı âşık da cinayetin ardından intihar etti. Kanımız dondu.



◊ KAVGA: Hande Yener’in doğum günü partisine katılan Survivor ünlüsü Eser West ile sevgilisi Cansel Çördük birbirine girdi; saç/baş/yaka yolma fotoğrafları çekildi.







◊ AYRILIK: Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur çifti boşandı. Boşanma kararının perde arkasında Eser Yenenler’in olduğu iddialarını Dalkılıç, kılıç gibi kesip attı.



◊ MUTLU SON: Yine Eser Yenenler... Ceyar gibi. Murat Boz ile birlikte stil programı ünlüsü Nihal-Bahar Candan kardeşlerle gece aynı eve girip sabah dağılırken görüntülendiler. Boz’un sevgilisi Aslı Enver önce ayrıldı, sonra neyse ki barıştı. Demek ki, Emirgan’daki o evde ”Yılda kaç ton kumaş, batik olmak suretiyle israf oluyor” falan konulu bir panel tertip etmişti...

Gemlik’i göremeyeceksin, şaşırma!

Orhan Veli’nin üzerimde büyük etki bırakmış mısralarından: “Gemlik’e doğru denizi göreceksin, şaşırma!”

İleri zekâmdan olsa gerek, koskoca İstanbul’da üniversite kazanamadım, Bursa’da okudum.

Şimdi düşünüyorum da demek protein eksikliği sınavdan sonra da devam etmiş; şiiri bilmeme rağmen otobüsle İstanbul’a her dönüşümde yine şaşırırdım.

Ama haksız mıyım, yol kıvrılarak tırmanır tırmanır...

Son bir yeşil kayalığın ardından, birdenbire baaaam diye...

Karşınızda Gemlik körfezi açılır.

Sırf otobüsün solunda yer bulmak için Bursa’nın eski garajında çoook beklemişliğim var.

Şimdi kentsel dönüşüm için, denize bitişik Gemlik’i, daha arkaya, tepeye taşıyorlarmış.

İçimden Bursa’da talebe olmak geldi yine.

Gemlik’e doğru Gemlik’i göremeyeceksin, şaşırma! Ama her seferinde şaşırıp, hiiiç “Kanık”samadan... Protein eksikliği devam ediyor anlaşılan...

Haftanın en güzel haberi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Üçüncü Havalimanı bitince, Atatürk Havalimanı’nın ranta açılmayacağını, AVM, rezidans yapılmayacağını, kültür ve rekreasyon bölgesi olarak muhafaza edileceğini açıkladı.

Sayın bakan, sizi gönülden destekliyor, en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz.

Ama bu sözünüzün de takipçisiyiz. Hatta bittiğinde...

İnşallah beraber gezsek o enfes...

“Atatürk Nefes Alanı”nı...