19.30 erken, 12.00 geç 41 yaşlı, 24 çok genç

Bundan 10 sene önce, “Gökdelenlerin arasında balık yiyecek, gökdelenlerin arasında eğleneceksin” deseler inanmazdım. İstanbul ve baş döndüren hızı işte... Geçen hafta gökdelen manzarasına karşı lakerda yedim, yine gökdelen manzarasına karşı eğlendim. Biri Batı Ataşehir’deki Cibalikapı Balıkçısı, diğeri Maslak’taki Esnaf.

Hafta içi olmasına rağmen boş yer yok. Sanki sözleşmişler gibi, saat akşam sekiz oldu mu, herkes masasında yerini almış oluyor. Almak da zorundalar çünkü eğlence 12.00’ye kadar. Topu topu dört saat. Saat gece yarısını bir geçti mi, servis kesiliyor.

Mekâna geliş gibi, eller havaya da saatle: Saat dokuz buçuk olduğu anda, “Hadi kalkın” denmiş gibi herkes masaların tepesinde. Türklerin eğlence dışında başka hiçbir şey için böyle dakik ve disiplinli olabileceğine inanmam.

Çeşme Alaçatı’daki Esnaf’ın kışlığı burası. Alaçatı’nın iki katlı şirin binalarını düşündükçe büyük tezat: Etrafınız Maslak gökdelenleriyle çevrili.

Muhabbet mekânı değil

Peki niye tıklım tıklım? Ucuz mu? Yoo hiç değil: Limitsiz yerliyle kişi başı hafta içi 235, hafta sonu 275 lira. “E tabii, 1453’ün kalburüstü insanları” diyeceksiniz ama onun da alakası yok. İşletmeci Atilla Bingöl, “Site oturanları yüzde 1 bile değildir. İstanbul’un her yerinden geliyorlar” diyor.

Kadın-erkek sayısı eşit hatta belki kadınlar çoğunlukta olabilir. Yaş ortalaması 25-40. Bu yaş aralığının altı ve üstü yok gibi.

Çoğunluk arkadaş grupları olduğu için sıcak ve pozitif bir ortam var. Ama kesinlikle bir sohbet/muhabbet mekânı değil burası. Müzik hep yüksek. En fazla bakışırsınız, hadi bilemediniz 140 karakterde toplamak gereken espriler yapabilirsiniz sağa sola.

Başrol arnavutciğerinin

Önden gelen humus, kısır, pancarlı semizotu (müthiş), peynir, kayakoruğu, cibez, kinoa tabule, barbunya gibi mezelere ‘kıvrak ve inlek’ Yunan müzikleri eşlik ediyor.

Sakın mezelere abanmayın çünkü başrol, ara sıcak olarak gelen arnavutciğerinin. Sanki her seferinde yağı değiştirip tek tek kızartıyorlar mereti. Saz arkadaşları da var: Kokoreç ve ızgara ahtapot. Zaten ana yemeğe yeriniz kalmıyor.

Ara sıcaklarla birlikte aa bir bakıyorsunuz, müzikler Yunanca’dan 90’lar Türkçe’ye dönüyor: Bebeto’dan ‘Heyecanlıyım, Daha Yolun Başındayım’... Masalar birden kıpırdanmaya başlıyor. Sonra gelsin ‘Lüküs Kamara’, gitsin ‘Aramazsan Arama’...

‘Senin Aşkın Balondu, Söndü’ şarkısında önce ellerinde içki, sitemli sitemli ablalar geliyor kıvama. Of Aman Nalan’dan ‘Acemi Balık Gibi Ağlara Dolanıp’la abiler de hazır. Demek artık cinsiyet ayrımı gözetmeden hep bir ağızdan masa tepesinde haykırabiliriz: ‘Oğff Oğf Kömür Gibi Yanıyorum’...



Esnaf Maslak’ta 1453 Sitesi’nin içinde. (0212) 777 00 99

Gökdelen manzaralı balıkçı

Boğaz ve denizden uzak, gökdelenler arasında bir başka şaşırtıcı yeni mekânsa bir balıkçı: Cibalikapı Balıkçısı.

İlk şubesi 17 yıldır Haliç’te üç katlı ahşap bir binada hizmet veriyor. Klasik İstanbul mezelerini aslına en uygun şekilde yaparak müdavim kitlesi oluşturdular. Bir yandan unutulmuş mezelere tepsisinde yer verirken bir yandan da ilk el yazması yemek kitabına kadar derinlemesine araştırma yapıp ‘saraylı balık turşusu’ gibi tarifleri keşfettiler.

Bu tariflerin yer aldığı “Cibalikapı Balıkçısı’ndan” adlı yemek kitabı İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kitabın Türkçesi şimdiye kadar dört, İngilizcesi iki baskı yaptı.

Kim mi onlar? Eski gazeteci arkadaşımız Behzat ile eşi İsmihan Şentürk Şahin. En büyük tutkuları yemek ve denizcilik. Kedileri ‘Kostak’ ile birlikte yelkenli tekneleriyle, Tunus senin Malta benim, Yunanistan, Sicilya, İyonya, İtalya gezip mutfaklarını zenginleştirecek keşifler yapıyorlar.

İşlerine bu kadar özenince de müdavime müdavim katıyorlar. Haliç’ten üç yıl sonra Moda’da ikinci, şimdi de Ataşehir’de üçüncü şubelerini açtılar.



Cibalikapı Ataşehir’de Varyap Meridian A Blok’ta. Güzel havalarda rakınızı yudumlayabileceğiniz bir bahçesi, meydana bakan pergola altı, tamamı açılır-kapanır kış bahçesi ile kışın tadını çıkarabileceğiniz şömineli bir salonu da var. (0531) 255 45 00

Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?

∆ Milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün İstinye’de bir et lokantası olduğunu... Baskqet Steakhouse’un dekorasyonunda basket topları ve formaları kullanıldığını...

∆ Beşiktaş’taki W İstanbul’da haftanın dört gecesi partiler yapıldığını... Önümüzdeki çarşamba Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars grubunun çıkacağını...

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Hayko Cepkin Eskişehir Fakülte’de, Zerrin Özer Başakşehir MOİ’de, Halil Sezai Cock Tail Bar’da, Hadise Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Duman Kartal Beyrut Performance’ta, Bülent Ersoy Bursa Jolly Joker’de...