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Şahver Kaya

Şahver Kaya

sahverkaya@icloud.com

Yüzde 31’lik bu açık?

20 Kasım 2019

“Bilim ve teknoloji hiç olmadığı kadar birbirine yakın bugün ”

Bugünlerde hep karşıma çıkıyor bu ifade.

Bu enteresan ifade genellikle de yoga kampında hayatın stresini geride bırakmaya çalışan kişilere verilen tarzdaki mesajlar içeren konuşmalarda kendine yer buluyor.

Şaşırıyorum.

Hemen “Ne zaman uzaklaştılar ki bugün yakınlaşmışlar?” diye sormak geliyor aklıma…

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Şimdi basit tanımlamalar yapalım.

Bilim doğanın sistematik bir süreç dahilinde incelenmesidir.

Teknoloji ise bizim bilimi kullanarak insan hayatını kolaylaştıracak araç ve gereçler üretmemizdir.

Bu ikisinin birbirine yakın veya uzak olması söz konusu olamaz.

Bu ikisi birbirinden ayrılmaz ikilidir.

Bu durumda “bugün bilim ve teknoloji birbirine çok yakındır” ifadesi baştan aşağı yanlış bir cümledir.

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Teknoloji bilimin uygulamaya geçmiş halidir.

Bilim eğitiminin güçlü olduğu ülkeler hızla teknolojide liderliğe yürürler.

ABD’de 19. yüzyılın ortalarından bu yana çok başarılı mühendislik ve araştırma üniversiteleri kuruldu. 20. yüzyılda yetişmiş bu bilim ve mühendislik iş gücü sayesinde birçok bilimsel araştırma ve buluş çabucak hayata geçivermişti.

Bilimsel eğitime yatırım yapmayan milletler Osmanlı Devleti gibi ne yazık ki çok büyük bir hüsranla karşı karşıya kaldı.

Bilimsel eğitim teknolojiyi kullanarak ülkelerin verimliliğini artırır.

Bugünlerde en çok bilim ve mühendislik mezunu veren ülkeler Çin ve Hindistan.

2030 projeksiyonlarında en güçlü ekonomiler olarak bu iki ekonominin sıralanıyor olması sürpriz değil bu durumda, değil mi?

Yüzde 31’lik bu açık

Kaynak: Statista

Danışmanlık şirketi PwC, 2023 yılında Türkiye’deki yaklaşık 34 milyon toplam istihdamın yaklaşık 3.5 milyonunun STEM istihdamı olacağını belirtiyor.

2016-2023 döneminde STEM istihdam gereksiniminin 1 milyona yaklaşacağı ve bu ihtiyacın karşılanmasında lisans ve yüksek lisans mezunları esas alındığında yaklaşık %31 değerinde bir açık oluşacağı öngörülüyor.

Yüzde 31’lik açık çok ciddi bir açık.

--

Bilim ve teknoloji ilk tekno-ekonomik paradigma değişimlerinin başladığı 1770’lerden bu yana hep bir arada olmuştur. Bugün birbirlerine daha yakın olması söz konusu değildir.

2019 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde hala size birileri bu toplumsal dönüşümün ilk kez insanlığın başına geldiğini söylüyorsa bilin ki tekno-ekonomik paradigmalardan haberi yoktur.

Bilim ve teknoloji bugün her zaman olduğundan daha yakındır diyorsa sizinle bilgisizliğini paylaşıyordur.

Dikkatli olmak lazım, zira cehalet bulaşıcıdır.

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