Ünlü Harvard’lı genetikçi GENOM bilgilerinizden kar etmenizin yolunu buldu!

Blockchain konusundan bahsederken hep finans veya tedarik zincirlerinden bahsettik. Şimdi sizlere, daha birkaç gün önce Harvard kampüsünden çıkmış yeni bir şirketten bahsetmek istiyorum.

Biliyoruz ki DNA bir canlının büyümesi, yaşaması ve üremesi için gerekli olan tüm genetik kodu içeren molekülün adı. Şu anda DNA diziliminizi çalışarak, size potansiyel hastalık riskleri konusunda bilgi verebilecek bazı şirketler var. Hatta bunlardan birine bu köşede daha önce yer vermiştik.

Harvard Üniveritesi’nden ünlü genetik bilimci George Church ve öğrencileri geçtiğimiz hafta yeni bir şirket kurdular ve planlarını bir araştırma dokümanıyla dünya ile paylaştılar. Nebula Genomics adını verdikleri bu Harvard girişimi diğer birçok blockchain projesi gibi aracıları ortadan kaldırmayı planlıyor.

DNA diziliminizi 1000 usd’nin altında bir fiyata analiz edecekler. Sizin DNA dizilim bilgilerinizi blockchain üzerinde güvenli bir şekilde kendi kontrolünüzde tutmanızı sağlayacaklar.

Şu anda DNA testini 23andMe veya Helix gibi şirketlerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama kendi DNA dizilim bilgilerinizin kullanım hakkına sahip olamıyorsunuz. Örneğin 23andMe şirketi bu bilgileri sizin onayınızı da alarak milyonlarca dolara ilaç şirketlerine satıyor. Sizin buradan herhangi bir geliriniz söz konusu değil. DNA sizin DNAnız ama bundan kazanç sağlayan siz değil aradaki aracı bir şirket.

Nebula Genomics hem kendi DNA bilgilerinize sahip çıkma hakkını size verirken, hem de size bu DNA bilgisinden dijital para kazanma imkânı sağlıyor.

Yeni geliştirilen ilaçlar için bugün ilaç ve biyoteknoloji şirketleri çok geniş çaplı genom datasına ihtiyaç duyuyor. Bu şirketler bu genom datasını 23andMe gibi şirketlere milyonlarca dolar ödeyerek elde edebiliyor.

Nebula Genomics tüm aracıları ortadan kaldırma sözünü verirken, bireylerin kendi genom bilgilerini, seçtikleri bir şirkete doğrudan aktarabilmesine de imkân sağlıyor.

Nebulas Genomics sadece kendi DNA dizilim bilgilerinizde kazanç sağlamanızı değil, bir yandan da DNA diziliminizi analiz edilerek, potansiyel hastalık riskleri konusunda bireyleri bilgilendirmeyi hedefliyor.

Nebulas Genomic’in planlarına göre bioteknoloji ve ilaç firmaları DNA bilgilerini satın almak yerine, kiralayabilecekler. DNA bilgisi sahibi her zaman gizli kalırken, bu bilgiyi satın almaya çalışan şirket son derece şeffaf olmak zorunda kalacak. Tüm genom dizilim bilgileri blockchain üzerinde saklanacak. Bitcoin’inde saklandığı blockchain teknolojisi ile aynı teknoloji kullanılacak.

Kendi genom dizilimi hakkında bilgi almak isteyen kişiler Nebula jetonlarıyla ödeme yapacaklar. Aynı jetonlar araştırma için genom bilgilerine ulaşmaya çalışan şirketler tarafından da kullanılacak. Nebula jetonlarının nasıl dağıtılacağına henüz karar verilmedi.

Görünen o ki, birkaç ay içinde Nebula platformuna bireysel katkılar yapılmaya başlanacak.

ÇİNLİ POLİSLER YÜZ TANIYABİLEN GÖZLÜKLER KULLANMAYA BAŞLADI

Çin Yapay Zekâ konusunda çok iddialı. Çin devletinin milli hedeflerinden biri yapay zekâda dünya liderliği.

Bu teknolojinin en son kendini gösterdiği yer Çinli emniyet güçleri oldu. LLVision isimli şirket tarafından üretilen gözlükler, gözlükteki kameradan aldığı bilgileri, mobil telefona benzeyen bir aygıta aktarıyor. Yapay zekâ algoritmaları bu yeni kamera bilgisi ile veri tabanındaki 10 bin adet var olan resmi yaklaşık 100 milisaniyede karşılaştırıyor.

Bu ürün hala test aşamasında. İlk alınan test sonuçlarına göre bir tren istasyonunda kullanılan bu gözlüklerle aranan 7 kişi yakalanırken, 26 sahte kimlikle dolaşan suçlu da göz altına alınmış.

En büyük yararı polisin baktığı her yerdeki datanın analiz edilecek ve var olan data ile karşılaştırılacak olması.

En büyük risk ise bu algoritmanın eksik veya yanlış data ile beslenmesi.