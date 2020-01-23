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Åžahver Kaya

Åžahver Kaya

sahverkaya@icloud.com

Teknolojik kalkÄ±nmanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k engel: Neo liberalizm masalÄ±

23 Ocak 2020

Fizik kurallarÄ± bize serbest hareket halinde denge ararken aynÄ± zamanda büyük bir sÄ±çrama hareketi oluÅŸturmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak yaylanmanÄ±n mümkün olabileceÄŸini söyler.

YÃ¼ksek sÄ±Ã§rama kararlÄ± ve giderek yÃ¼kselen ivmeye sahip olan 2-3 anahtar adÄ±m gerektirir.

Serbest harekette dengeye ulaÅŸtÄ±ktan sonra sÄ±Ã§rama beklemek hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± getirir.

**

Neo liberal ekonomik politikalar dÃ¼nyanÄ±n baÅŸÄ±na Ã§ok iÅŸler aÃ§tÄ± ve bizim gibi Ã¼lkelerin baÅŸÄ±na iÅŸler aÃ§maya da devam ediyor.

Devlet sadece gerektiÄŸinde pazarÄ± dÃ¼zeltme iÃ§ gÃ¼dÃ¼sÃ¼yle hareket ettiÄŸinde, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirecek sÄ±Ã§rama gÃ¼Ã§ ve kaldÄ±raÃ§larÄ±na sahip olamaz.

Birbiri ardÄ±na gelen destekler, krediler aÃ§Ä±klarsÄ±nÄ±z.

PiyasanÄ±n kendi sorunlarÄ±nÄ± bu desteklerle Ã§Ã¶zmesini ve ekonominin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§masÄ±nÄ± beklersiniz.

PiyasanÄ±n inovasyon yaratmasÄ±nÄ± ve bir yÃ¶n belirlemesini beklersiniz.

Ama olmaz!

Sebep basit.

Derin teknoloji yani ekonominin dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirecek stratejik projeler iÃ§in sabÄ±rlÄ± finansman gerekir.

SabÄ±rlÄ± finansman ne Ã¶zel kurumlarda, ne de Ã¶zel yatÄ±rÄ±mcÄ±larda vardÄ±r.

SabÄ±rlÄ± finansmanÄ±n kaynaÄŸÄ± devlettir.

Bu yÃ¼zden devletin elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymasÄ± gerekir.

DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde finans kapital Ã¶nemlidir ancak onun kadar Ã¶nemli bir baÅŸka konu organizasyondur.ÂDÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirecek kaldÄ±raÃ§lar gerekir.

SabÄ±rlÄ± finansman ve kaldÄ±raÃ§lar sÄ±Ã§rama iÃ§in gerekli Ã¶nemli adÄ±mlardandÄ±r.

Devletin ve teknolojik becerileri oldukÃ§a geliÅŸmekte olan savunma sanayimizin Ã§ok daha kapsayÄ±cÄ±, yenilikÃ§i, pazara destek olan deÄŸil pazar yaratan, proaktif bir sistemi hayata geÃ§irmesi gerekiyor. Savunma sanayi bu yÃ¶nde ufak adÄ±mlar atÄ±yor olsa da bu adÄ±mlarÄ±n Ã§ok daha kuvvetli ve daha bÃ¼yÃ¼k bir ivme ile atÄ±lmasÄ± gerekir.

Åžu anda dÃ¼nyadaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n ivmesi yÃ¼ksek. Sadece dijital ekonomi iÃ§in deÄŸil sonraki teknoloji devrimlerini de Ã§evik bir ivme ile karÅŸÄ±layabilmeli TÃ¼rk devleti. Bunun iÃ§in inovasyona odaklÄ± bir devlete dÃ¶nÃ¼ÅŸmek gerekiyor.

Var olan kurumlarÄ±n yenilikleri hayata geÃ§irmesini beklediÄŸimizde bugÃ¼n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durum karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar.

NasÄ±l mÄ±? Ã‡Ã¼nkÃ¼ var olan kurumlar, onlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼rleri, var olan sistemi ve teknolojileri bilirler.

Yeni teknolojiler onlar iÃ§in risktir. Ãœzerlerindeki uyuÅŸukluÄŸu atmalarÄ± neredeyse imkansÄ±zdÄ±r.

Bu insan doÄŸasÄ±dÄ±r. SorgulayamayÄ±z. Ama Ã¶nlem alabiliriz.

KaldÄ±raÃ§lar iÅŸte yeni teknolojilerin var olan kurumlar tarafÄ±ndan sahiplenilmesinde, yeni bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat alanlarÄ±nÄ±n belirlenmesi ve deÄŸerlendirilmesinde bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahiptir.

Bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n KOBIâ€™lere ve Ã¶zel sektÃ¶re kredi veya destek vererek geleceÄŸini varsaydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yolun hiÃ§bir yere Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.Â  Biz son 250 yÄ±ldÄ±r koÅŸullar el verdiÄŸince hep aynÄ± ÅŸekilde kalkÄ±nmayÄ± umduk ve istedik.

Neo liberal ekonomik politikalar bizim gibi geliÅŸmekte olan Ã¼lkelere anlatÄ±lan bir masal.Â  Son dÃ¶nemde ekonomik olarak gÃ¼Ã§lenmiÅŸ her Ã¼lke sÄ±Ã§rama dÃ¶neminde bu masaldan uzak durmuÅŸtur.

YarÄ±nÄ±n teknolojik altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan derin teknolojiyi devletten baÅŸkasÄ± ortaya koyamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sabÄ±rlÄ± finansman ve makro kaldÄ±raÃ§larÄ± ortaya koyabilen sadece devlettir.

Åžimdi bu konuyu daha net anlatmak iÃ§in size birkaÃ§ basit Ã¶rnek vereceÄŸim.

Googleâ€™Ä±n arama algoritmalarÄ±nÄ±n geliÅŸtirme sÃ¼reci ABD Ulusal Bilim Konseyi tarafÄ±ndan finanse edildi.

Tesla hiÃ§bir yerden yatÄ±rÄ±m bulamazken, ABD Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ± 465M dolarlÄ±k ucuz kredi verdi.

Elon Musk gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en vizyoner giriÅŸimcisi Ã§Ã¼nkÃ¼ yarÄ±nÄ±n teknolojilerini Ã§ok bÃ¼yÃ¼k riskler alarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Muskâ€™Ä±n sahip olduÄŸu yarÄ±nÄ±n teknolojilerini geliÅŸtiren Tesla, SolarCity ve SpaceX devlet kaynaklarÄ±ndan bugÃ¼ne kadar 4.9 Milyar dolar devlet desteÄŸi aldÄ±.

Peki bugÃ¼n dÃ¼nyada 1 milyardan fazla satmÄ±ÅŸ olan iPhoneâ€™un en kritik teknolojilerinin geliÅŸtirilmesini Apple mÄ± yaptÄ±?

HTTP protokolÃ¼ Ä°ngiliz bilim adamÄ± Tim Berners-Lee tarafÄ±ndan geliÅŸtirildi. CERNâ€™deki bilgisayarlarda ilk kez kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Ä°nternet 1960lÄ± yÄ±llarda ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n finanse ettiÄŸi Arpanet projesinde hayata geÃ§ti.

1970li yÄ±llarda yine ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± askeri alanda kullanmak Ã¼zere GPS teknolojisinin geliÅŸtirilmesini saÄŸladÄ±.

Sabit disk, mikroiÅŸlemci, LCD ekranlar, hafÄ±za devreleri de ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± projelerinde geliÅŸtirilen teknolojilerdi.

iPhoneâ€™nun Siriâ€™si Stanford AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n yine ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± DARPAâ€™nÄ±n finanse ettiÄŸi bir projede askerlerin aralarÄ±nda haberleÅŸmesi iÃ§in geliÅŸtirilen bir projeydi.

Dokunmatik ekran Delaware Ãœniversitesiâ€™nde ABD Ulusal Bilim Konseyiâ€™nin finanse ettiÄŸi bir doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n neticesinde ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Steve Jobs en yaratÄ±cÄ± giriÅŸimcilerden biriydi Ã§Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m bu teknolojileri harika bir ÅŸekilde bir iÅŸ modeli ile paketledi.

Peki devletin vizyonu ve finansmanÄ± ile ortaya konmuÅŸ bunca derin teknoloji olmasa Steve Jobs baÅŸarÄ±lÄ± olabilir miydi? Â 

O derin teknolojilerin Jobsâ€™a kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± momentum olmasa, iPhoneâ€™un nasÄ±l bir ivmesi olurdu?

Bu sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± siz biliyorsunuzâ€¦

Teknolojik kalkÄ±nmanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k engel: Neo liberalizm masalÄ±

Kaynak: Arcadis

Ãœlkemizde 1980â€™lerden bu yana uygulana gelmekte olan neo liberal ekonomi politika Ã§erÃ§evesinin bizi getirdiÄŸi yer belli.

Ä°vme yaratamÄ±yoruz.

Ä°novasyonda Ã¼lke olarak kÃ¼resel bir iddiamÄ±z yok.

**

Fiziksel olarak da bakidir ki serbestken sÄ±Ã§ramak zordur â€“ ancak yaylanma hareketi oluÅŸur. Â 

Cumhuriyetimizin ilk yÄ±llarÄ±nda AtatÃ¼rk benzer yaklaÅŸÄ±mlarla genÃ§ Cumhuriyetin bÃ¼yÃ¼k sÄ±Ã§rama elde etmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BakÄ±n bugÃ¼n milli kaynak ve desteklerimizle Ã¶zel iÅŸletmelerden arzu edilen yÃ¼ksek verim ve ivmeyi alamÄ±yoruz.

Devletlerin net tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ misyonlar Ã§erÃ§evesinde, ortak akÄ±l ve kaynak kullanarak, makro kaldÄ±raÃ§larla ve derin teknolojilerde sabÄ±rlÄ± finansmanla sosyal ve ekonomik anlamda gÃ¼Ã§lÃ¼ pazarlar yaratabilme gÃ¼cÃ¼ vardÄ±r.

Bu gÃ¼cÃ¼ kullanalÄ±m.

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