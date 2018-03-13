Sanayi 4.0’ın kalbi Blockchain

79 yaşında, dünya standartlarında çok iyi bir eğitime sahipsiniz. Bugüne kadar global kamuoyunun takdir ettiği projeler ortaya koymuşsunuz.

Eşinizle beraber mutlu bir aile kurmuş ve başarılı projeler gerçekleştirmişsiniz. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu gibi bir kurumu kurmuşsunuz ve yönetiyorsunuz. Sanayi 4.0’ın kitabını yazmışsınız.

Doğal olarak sanayi 4.0 hakkındaki her sözünüz ciddiye alınır.

Sanayi 4.0 Türkiye’de çok sık konuşulur hale geldi. Başlangıç olarak iyi!

Ama hızla ilerlemek gerekiyor. Konsepti değil projeleri konuşmaya başlamamız gerekiyor.

Türkiye’de henüz Sanayi 4.0 ve blockchain ve beraberinde gelen diğer teknolojilerden bahsetmiyoruz. Birkaç ay önce iş dünyasının lider kuruluşlarından birinin konferansına katılma şansım oldu. 5-6 konuşmacı arasında blockchain kelimesini sadece Londra’dan gelen misafir konuşmacı kullandı.

Sanayi 4.0 insanlığı temelden değiştirecek çok derin yenilikler getiriyor hayatımıza. Yapay zeka, otonom araçlar, robot teknolojileri, büyük veri, nesnelerin interneti gibi teknolojiler insanlığın bugüne kadar şahit olmadığı büyük bir değişimi ortaya koyuyor.

Bugün 79 yaşında olan Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve 4. Sanayi Devrimi kitabının yazarı Klaus Schwab, Sanayi 4.0’ın insanların yaptıkları herşeyi değiştireceğini söylüyor.

Buhar makinası ilk endüstri devriminin ateşini yakmıştı. Sonra elektrik ve çoklu üretim bantları geldi. Daha sonra internet ve mikro elektronik ürünler.

“Blockchain teknolojisi Sanayi 4.0’ın tam merkezinde, kalbindedir” diyor Schwab.

Bu ileri teknolojilerle birlikte öyle bir noktaya geldik ve geliyoruz ki, bildiğimiz ekonomik modeller geçersiz kalmaya başlıyor.

4. Sanayi Devrimi var olan ekonomik modele yeni bir bakış açısı ile bakmayı gerektiriyor. Kurulu sistemlerin sadece toplumun belli bir bölümüne hizmet etmekten çıkarak, yaşayan her insanın en basit ihtiyaçlarını karşılayabilir hale dönüşmesi gerekiyor. Amaç yaşayan her bir kişinin potansiyelini artırabilmek. Herkesin oluşan zenginlikten pay almasını sağlayabilmek.

Silikon Vadisi ve Doğu yakası yatırımcılarının favori araştırmacısı ve teorisyeni Carlota Perez’in altını çizdiği de aslında bu. Bilişim teknolojileri devriminin yayılma aşamasını yaşadığımız bu dönemde, akıllı devlet politikaları ile toplumun tümünün kalkınması ve gerçek potansiyeline ulaşması mümkün olabilir. En sonunda tüm topluma yayılmış bir refah sağlanabilir.

Blockchain teknolojileri Sanayi 4.0’ın sembolü olma yolunda ilerliyor.

The Ellen MacArthur Foundation’ın yayınladığı Akıllı Varlıklar raporunda, blockchain teknolojisinin nesnelerin interneti başta olmak üzere, tüm teknolojilerde temel bir rol alacağının altı çiziliyor.

Sanayi 4.0’ın temel yapı taşları olan akıllı varlıkların bir değer yaratabilmesi için küresel bir ödeme sistemi gerekiyor. İşte burada Bitcoin karşımıza çıkıyor. Nesnelerin İnterneti’nde varlıkların kesintisiz ve güvenli iletişimi için blockchain teknolojisi öne çıkıyor. Blockchain ve beraberindeki teknolojiler herhangi bir aracı olmadan milyarlarca akıllı varlığın sorunsuz, güvenli ve senkronize bir şekilde işlemleri gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Schwab’ın söylediği gibi blockchain ve beraberindeki teknolojiler 4. Sanayi Devrimi’nin tam kalbinde olmaya aday.

SAMSUNG 2016 YILINDA ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Samsung, 2016 yılının Temmuz ayında NextLedger adını verdiği kendine ait blockchain platformunu kurdu. Bu platform daha çok Samsung’un finans operasyonlarına yönelik planlandı.

Birçok teknolojiste göre bu gerçek bir blockchain platformu değil ancak bu teknolojiyi öğrenmek için büyük fırsat.

Şunu da belirtmek de yarar var; özellikle işlerini gizli saklı tutmayı seven finans dünyası, blockchain dünyasına bu şirket içi özel blockchain platformlarıyla girdi. Gelecek ne gösterir bilemiyoruz ancak gerekli olan temel değişiklikler yapılmadan yeni bir teknolojiyi kullanmak beklenen dönüşümü yaratamayacaktır.

Samsung’da Global Blockchain İş Geliştirme’den sorumlu yönetici David Ham bu şirket içi olarak düzenlenen platformun özellikle dijital dokümanların doğrulanmasında ve Samsung pil üretim süreçlerinde kullanıldığını belirtiyor. Samsung aynı zamanda 16 Kore bankası ile işlem paylaşımına yönelik blockchain çözümleri de geliştirdi.

Aynı zamanda Samsung Enterprise Ethereum Alliance gibi organizasyonların üyesi oldu. Amazon’la bir ortaklık içine girdi.

Peki şu anda hangi bağımsız blockchain projeleri Sanayi 4.0 dönüşümüne destek olacak diye bakarsak, aklıma iki farklı proje geliyor.

Akıllı makinaların kendi aralarında iletişimi

IOTA Sanayi 4.0 için tasarlanmış bir proje. Bir grup mühendisin ortaya koyduğu ve dünya sanayi devlerinden Bosch gibi markaların partnerlik kurduğu bu proje Sanayi 4.0’ın geleceği için büyük önem taşıyor. Akıllı makinaların kendi aralarında iletişim kurmasını, kolay güvenli ve hızlı para transferi yapılabilmesini sağlıyor. IOTA tam olarak blokchain teknolojisi ile çalışmıyor olsa da aynı açılım içinde değerlendirilen önemli bir proje. Bu proje Almanya’dan çıktı.

Çin haliyle yerinde durmuyor. Huawai 92 milyar dolar ile küresel bir telekomunikasyon devi. Huawai ve Microsoft’un Çin operasyonlarında yıllarca deneyim kazanarak kendi blockchain projelerini başlatan İnternet Node Token gibi Çin’den çıkan yeni projeler de Sanayi 4.0’ın kalbinin blockchain olacağının bir başka kanıtı sayılabilir.