Digital Ekonomide GÃ¼venlik

21. yüzyÄ±lda veri ne ise, 19. yüzyÄ±lda petrol de oydu; potansiyeli henüz anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ bir büyük deÄŸer!

Veri tÃ¼m Ã¶lÃ§eklerde, yani ulusal, ticari ve kiÅŸisel bazda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

19. yÃ¼zyÄ±lda petrolÃ¼n deÄŸerini ilk Ã¶ÄŸrenen John D. Rockefeller gibi giriÅŸimciler Ã§ok bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara imza atarak, bÃ¼yÃ¼k zenginlikler yarattÄ±lar. BugÃ¼n de verinin deÄŸerini anlayÄ±p, kullanÄ±mÄ±na imkan saÄŸlayanlar, Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k deÄŸerler yaratmaya aday.

Veriyi depolama becerisi geliÅŸtiren ÅŸirketlerin hÄ±zla piyasa deÄŸerlerinin yÃ¼kselmesi de bize bunu gÃ¶stermiyor mu? Â Â

Dijital ekonomide veri her ÅŸeyin Ã¶tesinde bir Ã¶neme sahip.

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BugÃ¼n birÃ§ok ÅŸirket iÃ§in veri altyapÄ±sÄ± hala maliyet merkezi olarak deÄŸerlendiriliyor. Ancak veri altyapÄ±larÄ±nÄ±, karlÄ±lÄ±k merkezlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilen ÅŸirketler, gelecekte Ã§ok daha baÅŸarÄ±lÄ± olmaya aday! Zira elde edilen veriler gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlemleri iyileÅŸtirmek iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Veri, ÅŸirkete ait bir varlÄ±k olarak deÄŸerlendiriliyor. ÃœrÃ¼nler, mÃ¼ÅŸteriler hakkÄ±ndaki veriler, mÃ¼ÅŸteri servisini iyileÅŸtirmekten tutun da, farklÄ± satÄ±ÅŸ opsiyonlarÄ± yaratmaya kadar bÃ¼yÃ¼k faydalar saÄŸlayabilir.

Veri gÃ¼venliÄŸi kritik.

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Bir teknoloji danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re dÃ¼nyada kÃ¶tÃ¼ niyetli yazÄ±lÄ±mlarÄ±n en Ã§ok ve Ã§abuk eriÅŸebildiÄŸi Ã¼lkeler listesinde ne yazÄ±k ki 3. sÄ±radayÄ±z.

Ã‡in - %49

Tayvan - %47.34

TÃ¼rkiye - %40.99

Rusya - %38.95

Meksika - %36.89

Peru - %36.23

Brezilya - %34.68

AÅŸaÄŸÄ±dakilerde bu kÃ¶tÃ¼ niyetli yazÄ±lÄ±mlarÄ±n en az bulaÅŸabildiÄŸi Ã¼lkelerin listesi:

Ä°sveÃ§ - %19.88%

Finlandiya - %20.65

NorveÃ§ - %21.63

Japonya - %22.24

BelÃ§ika - %22.78

Ä°ngiltere - %23.38

Ä°sviÃ§re - %23.94

Almanya -%24.12

Danimarka - %24.34

Hollanda - %24.86

GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi sistematik bir Ã§alÄ±ÅŸma ile Ã¼lkenin, ticari firmalarÄ±n ve kiÅŸisel olarak bizlerin siber gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n. Zira ikinci listedeki Ã¼lkeler bunu baÅŸarmÄ±ÅŸlar.

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Siber gÃ¼venlik konsepti, veri ve veri aÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaya yÃ¶nelik geliÅŸtirilmiÅŸ tÃ¼m program, sÃ¼reÃ§ ve Ã§alÄ±ÅŸmalara verilen genel isimdir.Â

Veri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bireylerin, devletin, askeriyenin ve tabii ki ÅŸirketlerin en deÄŸerli varlÄ±ÄŸÄ± haline gelmiÅŸtir. EndÃ¼stri 4.0 ile birlikte tÃ¼m bu bahsedilen birimler yÃ¼ksek kapasitelerde veriyi toplayÄ±p, kullanmakta ve saklamaktadÄ±r. Toplanan bu verinin bir kÄ±smÄ± ÅŸirket iÃ§in kritik Ã¶nem taÅŸÄ±yan veriler olabilir. Ã–rneÄŸin bir ÅŸirkete ait fikri mÃ¼lkiyet, finans veya kiÅŸisel bilgiler gibi hassas veriler, yetkisi olmayan kiÅŸilerin eline geÃ§tiÄŸinde tehlike arz edebilir.

Veya bireysel aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda fotoÄŸraflarÄ±nÄ±z, banka bilgileriniz vs. gibi telefonunuzdaki kiÅŸisel verilerin, yetkisi olmayan kiÅŸilerin eline geÃ§mesi ciddi bir tehdit oluÅŸturabilir.

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Siber saldÄ±rÄ±larÄ±n komplikasyon seviyelerinin ve hacimlerinin arttÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼nlerde, siber gÃ¼venlik konusuna gereken Ã¶zenin gÃ¶sterilmesi hayati Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.Â BugÃ¼n BatÄ±â€™da bazÄ± Ã¼lkeler siber ataklarÄ± terÃ¶rizmin Ã¶nÃ¼ne geÃ§irerek, milli gÃ¼venlik tehdidi olarak belirlemiÅŸtir.

KiÅŸisel olarak gÃ¼vende kalmanÄ±n en iyi yolu iÅŸletim sisteminizi gÃ¼ncel tutmak ve antivirÃ¼s programlarÄ± ile sÃ¼rekli olarak korumaktÄ±r.

Siber gÃ¼venlik alanÄ±nÄ±n en zor kÄ±smÄ±, siber saldÄ±rÄ±larÄ±n devamlÄ± olarak yenileniyor ve geliÅŸiyor olmasÄ±dÄ±r.Â

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Geleneksel olarak insanlÄ±k, bugÃ¼ne kadar kendini, bilinen ve tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ tehditlere karÅŸÄ± korumaya odaklamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ama bugÃ¼n oyunun kurallarÄ± tamamen deÄŸiÅŸti.Â

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Tehditler, alÄ±nan Ã¶nlemlerden daha hÄ±zlÄ± ilerliyor.

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Åžirketlerde Genel MÃ¼dÃ¼râ€™Ã¼n insiyatifiyle, tÃ¼m bÃ¶lÃ¼mleri iÃ§ine alan bir siber gÃ¼venlik aÄŸÄ± geliÅŸtirilmelidir. Herhangi bir siber saldÄ±rÄ± durumunda bÃ¶lÃ¼mlerin ve ÅŸirketin hÄ±zla nasÄ±l normal Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zenine dÃ¶nebileceÄŸi planlanmalÄ±dÄ±r.Â Ã–nerilen siber gÃ¼venlik deÄŸerlendirmesi Ã¼Ã§ temel konuya odaklanÄ±r:

1. Åžirkete ait en deÄŸerli veri grubunun tespit edilmesi

2.Bu veri grubuna karÅŸÄ± olan tehdit ve risklerin belirlenmesi

3. Herhangi bir saldÄ±rÄ± durumunda bu veri grubunun uÄŸrayacaÄŸÄ± yÄ±kÄ±mÄ±n belirlenmesi

Bu siber gÃ¼venlik deÄŸerlendirmesi sonucu Ã¶ngÃ¶rÃ¼len tehdit ve riskleri hafifletecek bir planÄ±n geliÅŸtirilmesi ve uygulanmasÄ± gerekir.ÂSiber gÃ¼venlik planÄ±, dikkatle dizayn edilmiÅŸ sÃ¼reÃ§ ve teknolojileri iÃ§erir.

HÄ±zla geliÅŸen siber gÃ¼venlik alanÄ± eÄŸitimli, yÃ¼ksek kapasiteli ve gÃ¼venlik konusunda hassasiyet geliÅŸtirmiÅŸ bir iÅŸ gÃ¼cÃ¼ ile yetkinlik saÄŸlanabilecek kritik bir alandÄ±r.

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Siber gÃ¼venlik konusunu bir de Khan Akademinin 3 dakikalÄ±k eÄŸlenceli videosundan dinleyin.