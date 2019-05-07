Çin kocaman bir laboratuvar olarak önümüzde duruyor!

Akıllı trafik ışıkları o anda yolda olan arabaların sayı ve hacmine bağlı olarak değişiyor. Ambulans ve itfaiye araçları acil durumlarda yolda hiçbir kırmızı ışıkla karşılaşmıyor. Çin’in doğusunda önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Hangzhou şehri burası. Boston değil. Zürih değil.
Çin önümüzde duran kocaman bir laboratuvar. Bu laboratuvarı çok iyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. 1820’lerde dünya gelirlerinin üçte birine sahip olan bu millet, bir sonraki yüz elli yıl içinde girdiği savaşlarda aldığı yenilgilerle gelirlerinin büyük bir kısmını kaybetti. Öylesine kötüydü ki durum, 1950’lerde dünya gelirlerinin yirmide birine kadar inmişti gelirler.
1978’den bu yana uygulanan politikalar sonucunda bugün akıllı şehir uygulamalarından, yapay zekaya, blokzincirinde ve daha birçok teknolojide lider konumunda olan bu ülke aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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Hangzhou şehrinde Ali Baba isimli dev teknoloji şirketi var. Arge çalışmalarıyla Ali Baba geçen yıl blokzinciri patent sayısında da IBM’i geride bıraktı.
Seattle’da Microsoft’un şehir yönetimine “bizden aldığınız vergiyi yükseltin de yüksek eğitime daha çok yatırım yapın” diye eyalet yönetimine baskı yaptığı gibi, Ali Baba da kendi evinde, kendi teknolojileri ile hem kendi çalışanlarına, hem de şehir halkına daha sürdürülebilir ve verimli bir hayat sağlamak için çalışıyor.
Her şehre dünya pazarlarında liderlik için çalışan arge takıntılı şirketler dilememiz lazım, değil mi?
Teknoloji şirketi demiyorum zira artık her şirket teknoloji şirketi olmak zorunda. Dilemenin ötesine geçmeli, yeni belediye başkanlarına destek olunmalı ve dijital ekonomi kapsamında yaptıkları çalışmaları bir Milli Dijital Ekonomi Endeksi kapsamında değerlendirmeli ki, bizde de Ali Baba veya Microsoft gibi şirketler devletle el ele toplumsal verimi yükseltmek için ellerini taşın altına koyabilsin.
*
Ali Baba’ya ait Ant Financial isimli yatırım iştirakinin blokzinciri direktörü Hui Zhang geçen hafta ABD’de MIT’de gerçekleşen bir toplantıda yaptığı konuşmada Ant Financial’ın temel hedefinin endüstriyel internet’i hayata geçirmek olduğunun altını çizdi. AntFinancial’ın geçen yılki değeri yaklaşık 150 Milyar dolardı.
Yapay zeka, nesnelerin interneti ve blokzinciri gibi teknolojiler hep birlikte endüstriyel internet ya da bir başka ifadeyle endüstri 4.0’ın, yani büyük resmin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Hangzhou’da gerçekleştirilen yukarıda bahsettiğimiz projeye şehir beyni adı verilmiş. Hangzhou şehir beyni, bulut teknolojileri ve yapay zekanın bir araya getirilerek oluşturduğu trafik yönetimi sistemi. 420 km karelik bir alanı kapsıyor. Bu yaklaşık Gebze büyüklüğünde bir alan.
5G teknolojileri önümüzdeki yıldan itibaren yaygınlaşmaya başladığında Hangzhou gibi şehirler çok daha akıllı ve verimli hale gelecekler. Zira 5G nesnelerin interneti baz alınarak dizayn edilmiş bir altyapı. Nesnelerin interneti teknolojilerinin en yaygın kullanımlarından biri akıllı şehirler ve tabii ki işletmeler olacak.
Nesnelerin interneti teknolojisinin 2022 yılı itibarıyla 1 trilyon dolarlık bir pazara ulaşacağını belirtiyor araştırma şirketi IDC.
Bu teknoloji devletler tarafından, endüstri tarafından ve tüketiciler tarafından hızla benimsenmeye ve kullanılmaya başlandı.
Nesnelerin interneti teknoloji yardımıyla elde edilen verilerin yapay zeka ile anlamlandırılması verimliliği hızla artıracak.
Çin bu planlamaları çok önceden, 1978 yıllarından itibaren yapmaya başladı. Her beş yılda bir yenilenen hedeflerle “dünya lideri Çin” vizyonunu gerçekleştirme yolunda ilerliyor bu ülke. Tüm Çinli yerel yönetimler bu yolda çalışıyor ve kendi başarı hikayelerini yazıyor.
Çin, “milli teknolojik kalkınma hamlesi nasıl yapılır” sorusuna cevap arayanlar ve kendi yol haritasını çıkarmak isteyenler için dikkatle analiz edilmesi gereken muhteşem bir laboratuvar!
Çin kocaman bir laboratuvar olarak önümüzde duruyor!
Akıllı trafik ışıkları o anda yolda olan arabaların sayı ve hacmine bağlı olarak değişiyor. Ambulans ve itfaiye araçları acil durumlarda yolda hiçbir kırmızı ışıkla karşılaşmıyor. Çin’in doğusunda önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Hangzhou şehri burası. Boston değil. Zürih değil.
Çin önümüzde duran kocaman bir laboratuvar. Bu laboratuvarı çok iyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. 1820’lerde dünya gelirlerinin üçte birine sahip olan bu millet, bir sonraki yüz elli yıl içinde girdiği savaşlarda aldığı yenilgilerle gelirlerinin büyük bir kısmını kaybetti. Öylesine kötüydü ki durum, 1950’lerde dünya gelirlerinin yirmide birine kadar inmişti gelirler.
1978’den bu yana uygulanan politikalar sonucunda bugün akıllı şehir uygulamalarından, yapay zekaya, blokzincirinde ve daha birçok teknolojide lider konumunda olan bu ülke aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
*
Hangzhou şehrinde Ali Baba isimli dev teknoloji şirketi var. Arge çalışmalarıyla Ali Baba geçen yıl blokzinciri patent sayısında da IBM’i geride bıraktı.
Seattle’da Microsoft’un şehir yönetimine “bizden aldığınız vergiyi yükseltin de yüksek eğitime daha çok yatırım yapın” diye eyalet yönetimine baskı yaptığı gibi, Ali Baba da kendi evinde, kendi teknolojileri ile hem kendi çalışanlarına, hem de şehir halkına daha sürdürülebilir ve verimli bir hayat sağlamak için çalışıyor.
Her şehre dünya pazarlarında liderlik için çalışan arge takıntılı şirketler dilememiz lazım, değil mi?
Teknoloji şirketi demiyorum zira artık her şirket teknoloji şirketi olmak zorunda. Dilemenin ötesine geçmeli, yeni belediye başkanlarına destek olunmalı ve dijital ekonomi kapsamında yaptıkları çalışmaları bir Milli Dijital Ekonomi Endeksi kapsamında değerlendirmeli ki, bizde de Ali Baba veya Microsoft gibi şirketler devletle el ele toplumsal verimi yükseltmek için ellerini taşın altına koyabilsin.
*
Ali Baba’ya ait Ant Financial isimli yatırım iştirakinin blokzinciri direktörü Hui Zhang geçen hafta ABD’de MIT’de gerçekleşen bir toplantıda yaptığı konuşmada Ant Financial’ın temel hedefinin endüstriyel internet’i hayata geçirmek olduğunun altını çizdi. AntFinancial’ın geçen yılki değeri yaklaşık 150 Milyar dolardı.
Yapay zeka, nesnelerin interneti ve blokzinciri gibi teknolojiler hep birlikte endüstriyel internet ya da bir başka ifadeyle endüstri 4.0’ın, yani büyük resmin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Hangzhou’da gerçekleştirilen yukarıda bahsettiğimiz projeye şehir beyni adı verilmiş. Hangzhou şehir beyni, bulut teknolojileri ve yapay zekanın bir araya getirilerek oluşturduğu trafik yönetimi sistemi. 420 km karelik bir alanı kapsıyor. Bu yaklaşık Gebze büyüklüğünde bir alan.
5G teknolojileri önümüzdeki yıldan itibaren yaygınlaşmaya başladığında Hangzhou gibi şehirler çok daha akıllı ve verimli hale gelecekler. Zira 5G nesnelerin interneti baz alınarak dizayn edilmiş bir altyapı. Nesnelerin interneti teknolojilerinin en yaygın kullanımlarından biri akıllı şehirler ve tabii ki işletmeler olacak.
Nesnelerin interneti teknolojisinin 2022 yılı itibarıyla 1 trilyon dolarlık bir pazara ulaşacağını belirtiyor araştırma şirketi IDC.
Bu teknoloji devletler tarafından, endüstri tarafından ve tüketiciler tarafından hızla benimsenmeye ve kullanılmaya başlandı.
Nesnelerin interneti teknoloji yardımıyla elde edilen verilerin yapay zeka ile anlamlandırılması verimliliği hızla artıracak.
Çin bu planlamaları çok önceden, 1978 yıllarından itibaren yapmaya başladı. Her beş yılda bir yenilenen hedeflerle “dünya lideri Çin” vizyonunu gerçekleştirme yolunda ilerliyor bu ülke. Tüm Çinli yerel yönetimler bu yolda çalışıyor ve kendi başarı hikayelerini yazıyor.
Çin, “milli teknolojik kalkınma hamlesi nasıl yapılır” sorusuna cevap arayanlar ve kendi yol haritasını çıkarmak isteyenler için dikkatle analiz edilmesi gereken muhteşem bir laboratuvar!