Bu neyin ayak sesleri?

Ben iş güç peşinde koşarken CES’e katılamadım. Ancak çok yakın iş arkadaşlarım ordaydı ve neredeyse katılmış gibi hissettiren gözlemler edindim.
CES Consumer Electronics Show olarak isimlendirilmiş her yıl Las Vegas’da gerçekleşen ve en yeni tüketici teknolojilerinin tanıtıldığı bir fuar. 1967 yılından bu yana düzenleniyor.
1971 yılında iletişim ve bilgi teknoloji devriminin kurulma dönemi başlamıştı hatırlarsanız. Haliyle CES başlatıldığı günden bu yana hızla büyümüş ve bugün küresel tüketici teknolojilerinin sunulduğu bir platform halini almış.
Öyle ki geçen hafta ABD’li Bloomberg kanalı kadar Çin’in CGNT kanalı da CES haberlerini gündeme taşıdı.
Geçen hafta gerçekleşen CES’deki esas tema 5G’ydi. Yakın arkadaşlarımdan biri “2020 CES 5G’nin gelmek üzere olduğuna dair davul seslerinin çok kuvvetli çalındığı bir tören gibiydi” dedi. Tüm uygulamalarda 5G vurgusu dikkat çekiyordu. Bir başkası da 5G’nin ayak sesleri her yerdeydi diyordu.
Benim de aklıma çocukluğumdan aklımda kalan Cem Karaca’nın Raptiye Rap Rap şarkısı geldi. 5G rap rap rap üzerimize yürüyor.
Kaynak: Robyn Beck/Getty Images
CES hakkında aldığım notlar şöyle:
5G çok ama çok yakında geliyor. ABD’de 2020 yılında satılacak telefonların %12’si 5G telefonlar olacak. Asya’da bu oran daha yüksek.
2022 yılında yeni telefonların %63’ü 5G uyumlu olacak.
Samsung şu ana kadar 6,7 milyon akıllı telefonu pazara sürdü. Hatta çok yakında ilk 5G tableti pazara sürmeye hazırlanıyor.
5G, 4G’ye kıyasla yüksek hız, düşük bekleme süresi, artırılmış güvenlik, düşük güç tüketimi, daha fazla uçbirim aygıt yoğunluğu gibi iyileştirmeler getiriyor. Bu durumda akıllı telefonlar bir kısım işlemleri buluta gönderebilir. Bu da daha düşük güç tüketimi, daha küçük pil ve daha hafif akıllı telefon demek olacak. Beklentiler bu yönde.
Ama ilk çıkan 5G telefonlarda çok daha kötü pil süreleri ile karşılaşma olasılığımız yüksek.
Arttırılmış gerçeklik (AR) artık gerçeğe dönüşüyor. Apple ve Facebook AR teknolojisine büyük yatırımlar yaptı. Çıkaracakları AR gözlükleri ile bu teknoloji bir anda daha ulaşılabilir hala gelebilir.
5G AR teknolojisinin önünü açacak. Şu anda kurumlara yönelik çok sayıda AR gözlüğü var. Bu gözlüklerin ciddi sorunları var. Çözülemeyen türden. 5G tüm bu sorunların çözülmesine yardım ederken, bu gözlüklerin artık tüketiciye yönelik düzenlenmesinin de yolunu açıyor.
Kesintisiz video veya kesintisiz veri akış sistemleri olarak tanımladığımız sistemlerin sayısı giderek artacak 5G ile. 5G’nin video akışını kesintisiz hale getirecek. Bu beklenti 2018 yılında kurulmuş bir girişime bugüne kadar 1.4 Milyar dolar yatırım akmasına yol açtı. Quibi diye adlandırılan bu girişim sadece mobil platformlar için 4-10 dakikalık videolar üretecek. Bu sene olmazsa eğer seneye hepimiz bu markayı konuşuyor olacağız. Çok güçlü geliyorlar.
Eğer video kalitesi bu kadar hızlı artıyorsa, neden biz bu yeni dönemde kendi hikayemizi anlatmayalım.
Biz Türklerin kendimizi hem kendimize, yani dünyadaki 300 milyon Türkçe konuşan Türk’e, hem de dünyaya anlatma ihtiyacı var. Quibi’ye benzer yaklaşımlarla Türk tarihi hem kendimize hem de dünyaya bizim tarafımızdan neden anlatılmasın?
CES’de otomobil markaları 5G çalışmalarını sergilemek için sıraya girmişti. BMW 2021 yılında piyasaya süreceği SUV’un 5G uyumlu olacağını duyurdu. Yakın dönemde otomobilde 5G daha geniş bir eğlence portföyü anlamına gelecek.
Uzun dönemde 5G ile çalışan otonom araçlar kaza durumunda 5G bağlantısı ile aynı yoldaki diğer araçlarla iletişim haline geçerek onların yollarını güncellemelerini isteyebilecek. Veya trafik ışıkları otonom araçlara kırmızı ışık yanmadan 10 saniye önce haber vererek onların ani fren yapmasını engelleyebilecek. Çin bu altyapı yatırımlarını çoktan harekete geçirdi.
Bunun yanı sıra CES’de çok erken aşamada olan veya doğası itibarıyla farklı olan birçok tüketici teknolojisi de vardı.
Aslında işin en güzel tarafı da bu. İnovasyon yani Türkçe tabirle yeniliklerin oluşması zaman alır. Bazıları hemen pişen bir çorbaya benzer, bazıları uzun süre pişmesi gereken bir çorbadır.
Pişmekte olanlara da göz atmak ve geri dönüşüm almak değerlidir.
Örneğin Koreli Samsung’un geliştirdiği, evde sabah perdeleri açan veya otomatik süpürme makinasını harekete geçiren kişisel bakım robotu tanıtılan ürünler arasındaydı. Bu pişmiş mi bilmem ama enteresan …
Bu neyin ayak sesleri?
Ben iş güç peşinde koşarken CES’e katılamadım. Ancak çok yakın iş arkadaşlarım ordaydı ve neredeyse katılmış gibi hissettiren gözlemler edindim.
CES Consumer Electronics Show olarak isimlendirilmiş her yıl Las Vegas’da gerçekleşen ve en yeni tüketici teknolojilerinin tanıtıldığı bir fuar. 1967 yılından bu yana düzenleniyor.
1971 yılında iletişim ve bilgi teknoloji devriminin kurulma dönemi başlamıştı hatırlarsanız. Haliyle CES başlatıldığı günden bu yana hızla büyümüş ve bugün küresel tüketici teknolojilerinin sunulduğu bir platform halini almış.
Öyle ki geçen hafta ABD’li Bloomberg kanalı kadar Çin’in CGNT kanalı da CES haberlerini gündeme taşıdı.
Geçen hafta gerçekleşen CES’deki esas tema 5G’ydi. Yakın arkadaşlarımdan biri “2020 CES 5G’nin gelmek üzere olduğuna dair davul seslerinin çok kuvvetli çalındığı bir tören gibiydi” dedi. Tüm uygulamalarda 5G vurgusu dikkat çekiyordu. Bir başkası da 5G’nin ayak sesleri her yerdeydi diyordu.
Benim de aklıma çocukluğumdan aklımda kalan Cem Karaca’nın Raptiye Rap Rap şarkısı geldi. 5G rap rap rap üzerimize yürüyor.
Kaynak: Robyn Beck/Getty Images
CES hakkında aldığım notlar şöyle:
5G çok ama çok yakında geliyor. ABD’de 2020 yılında satılacak telefonların %12’si 5G telefonlar olacak. Asya’da bu oran daha yüksek.
2022 yılında yeni telefonların %63’ü 5G uyumlu olacak.
Samsung şu ana kadar 6,7 milyon akıllı telefonu pazara sürdü. Hatta çok yakında ilk 5G tableti pazara sürmeye hazırlanıyor.
5G, 4G’ye kıyasla yüksek hız, düşük bekleme süresi, artırılmış güvenlik, düşük güç tüketimi, daha fazla uçbirim aygıt yoğunluğu gibi iyileştirmeler getiriyor. Bu durumda akıllı telefonlar bir kısım işlemleri buluta gönderebilir. Bu da daha düşük güç tüketimi, daha küçük pil ve daha hafif akıllı telefon demek olacak. Beklentiler bu yönde.
Ama ilk çıkan 5G telefonlarda çok daha kötü pil süreleri ile karşılaşma olasılığımız yüksek.
Arttırılmış gerçeklik (AR) artık gerçeğe dönüşüyor. Apple ve Facebook AR teknolojisine büyük yatırımlar yaptı. Çıkaracakları AR gözlükleri ile bu teknoloji bir anda daha ulaşılabilir hala gelebilir.
5G AR teknolojisinin önünü açacak. Şu anda kurumlara yönelik çok sayıda AR gözlüğü var. Bu gözlüklerin ciddi sorunları var. Çözülemeyen türden. 5G tüm bu sorunların çözülmesine yardım ederken, bu gözlüklerin artık tüketiciye yönelik düzenlenmesinin de yolunu açıyor.
Kesintisiz video veya kesintisiz veri akış sistemleri olarak tanımladığımız sistemlerin sayısı giderek artacak 5G ile. 5G’nin video akışını kesintisiz hale getirecek. Bu beklenti 2018 yılında kurulmuş bir girişime bugüne kadar 1.4 Milyar dolar yatırım akmasına yol açtı. Quibi diye adlandırılan bu girişim sadece mobil platformlar için 4-10 dakikalık videolar üretecek. Bu sene olmazsa eğer seneye hepimiz bu markayı konuşuyor olacağız. Çok güçlü geliyorlar.
Eğer video kalitesi bu kadar hızlı artıyorsa, neden biz bu yeni dönemde kendi hikayemizi anlatmayalım.
Biz Türklerin kendimizi hem kendimize, yani dünyadaki 300 milyon Türkçe konuşan Türk’e, hem de dünyaya anlatma ihtiyacı var. Quibi’ye benzer yaklaşımlarla Türk tarihi hem kendimize hem de dünyaya bizim tarafımızdan neden anlatılmasın?
CES’de otomobil markaları 5G çalışmalarını sergilemek için sıraya girmişti. BMW 2021 yılında piyasaya süreceği SUV’un 5G uyumlu olacağını duyurdu. Yakın dönemde otomobilde 5G daha geniş bir eğlence portföyü anlamına gelecek.
Uzun dönemde 5G ile çalışan otonom araçlar kaza durumunda 5G bağlantısı ile aynı yoldaki diğer araçlarla iletişim haline geçerek onların yollarını güncellemelerini isteyebilecek. Veya trafik ışıkları otonom araçlara kırmızı ışık yanmadan 10 saniye önce haber vererek onların ani fren yapmasını engelleyebilecek. Çin bu altyapı yatırımlarını çoktan harekete geçirdi.
Bunun yanı sıra CES’de çok erken aşamada olan veya doğası itibarıyla farklı olan birçok tüketici teknolojisi de vardı.
Aslında işin en güzel tarafı da bu. İnovasyon yani Türkçe tabirle yeniliklerin oluşması zaman alır. Bazıları hemen pişen bir çorbaya benzer, bazıları uzun süre pişmesi gereken bir çorbadır.
Pişmekte olanlara da göz atmak ve geri dönüşüm almak değerlidir.
Örneğin Koreli Samsung’un geliştirdiği, evde sabah perdeleri açan veya otomatik süpürme makinasını harekete geçiren kişisel bakım robotu tanıtılan ürünler arasındaydı. Bu pişmiş mi bilmem ama enteresan …