Bu nasıl bir gerçeklik?

“Hiç bu kadar enteresan bir müze görmedim” diyordu arkadaşım Berna. Eee nasıl bir şey diye sorduğumda, gittikleri doğal tarih müzesinde dinazorların bir anda sanki gerçekmiş gibi canlanıverdiğini anlattı. “Teknolojinin de böylesi …” diye de ekledi.

Anlat hadi dediğimde neden bahsettiğini hemen anladım …

Teknoloji devleri Apple, Google ve Microsoft Berna’yı hayretler içinde bırakan o inanılmaz gerçekliğin büyük mücadelesi içinde şu anda.

Bugün IPhone 8 ile bu teknoloji avucumuzun içinde. Google büyük bir yenilgi aldı ama çok şey öğrendi.

Bu teknoloji Sanayi 4.0 vizyonunun temel taşlarından olan Artırılmış Gerçeklik teknolojisinden başka bir şey değil!

2 trilyon dolarlık ekonomik etki

Yaratması beklenen 2 trilyon dolarlık ekonomik etki ile birçok sektörü canlandıracak ve iş yapma şeklini değiştirecek kritik bir teknoloji.

Aslına bakarsanız öyle yeni bir teknoloji de değil. Bu konudaki ilk çalışmalar 1962’lere kadar uzanıyor. Jet pilotlarının yıllardır kullandığı bir teknolojiden bahsediyoruz. Ancak hangi donanımlarla günlük hayatımıza sokulacağı konusu hala keşfedilmeye çalışılıyor.

Berna’nın deneyimlediği şekilde turizm, sağlık ve eğitim alanlarında kullanılmaya başlandı bile!

Örneğin turizm sektöründe bu teknoloji çok daha öğretici ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Türkiye şanslı, zira bu teknolojiyi kullanarak anlatabileceğimiz çok farklı hikayeler var. Ülkemizin sahip olduğu muhteşem tarihi ortamlar ve müzeler bu teknolojiyi kullanarak daha unutulmaz bir deneyim yaşatabilir ziyaretçilerine.

2019 veya belki daha erken bir zamanda, örneğin Efes antik şehrini artırılmış gerçeklik teknolojisi eşliğinde gezdiğinizi düşünün. Unutulmaz bir deneyim olmaz mı?

Londra Müzesi’nin StreetMuseum işimli uygulaması şehirdeki tarihsel yapıları bulmanıza ve bu yapıları öğrenmenize yardım ediyor. Smithsonian ve Royal Ontario Müzeleri de bu tür uygulamalar sağlayan müzeler arasında.

Başta İstanbul’da olmak üzere, tarihi alanlara sahip olan tüm il yönetimlerinin ve müzelerin Artırılmış Gerçeklik teknolojisi projeleri geliştirmeye başlamasında büyük yarar olduğuna inanıyorum.

Kime niyet kime kısmet

2012 yılında Google gözlük ürününü anons etmişti bir moda defilesi sonunda.

Şirketler eğer tüketiciye yönelik bir ürün çıkarmışlarsa ivedilikle medyatik isimler bulup onlarla ürünü bir araya getirirler. Google’da bunu yaptı.

Oprah ve Beyonce’nin gözlüklerle resimlerini çekip hemen yayınladı ve daha birçok ünlü ile de resimler çıktı. “Eh artık Beyonce bile kullanıyorsa tüm dünyayı kasıp kavuracak bu gözlükler” dendi 2012’de.

Ancak beklenen ilgiyi görmedi bu ürün. Hatta Ocak 2015’de bu ürünün web sitesi dahi kapatıldı.

Bu deneme Google’a pazar ve ürünün kullanım alanları konusunda çok değerli bilgiler verdi.

Google Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile çalışan bu gözlüğün fabrikalarda kullanıldığında daha yüksek bir ticari potansiyele sahip olduğunu çözmüştü.

İşte bu gözlükleri ilk kullanmaya başlayan şirketlerden biri bir tarım şirketi. AGCO tarım sektörü için makine üreten bir şirket. Beyonce’nin tanıttığı aynı gözlükleri bugün tarım makinaları ve traktörler üreten mühendisler kullanıyor.

Sanayi 4.0 vizyonunun iki ana temeli var: veri ve bu verinin aktarımını sağlayacak iletişim ağları. Bilgiyi gerektiği yerde ve zenginleştirilmiş olarak sunma imkânı vermesi ile artırılmış gerçeklik, Endüstri 4.0 vizyonunun esas yapı taşlarından biri.

Gerçeği dijital bilgilerle zenginleştirmek

Artırılmış gerçeklik dijital bilgiyi gerçek koşulların üzerine yerleştirerek; yani gerçeği dijital bilgilerle zenginleştirerek sunar. İsmi de buradan gelir. Artırılmış gerçeklik dünyaya akıllı telefon, tablet veya akıllı gözlükler kanalıyla bakmayı sağlar. Bu aygıtlar neye baktığınızı algılar ve sahip oldukları özel uygulama sayesinde gördüğünüz gerçekliğin üzerine dijital eklemeler yapar.

Bu bir video veya 3D animasyon olabilir. Artırılmış gerçeklik, son derece anlaşılır bir perspektif ile, o anın koşulları ile bilgiyi buluşturan bir teknoloji olarak açıklanabilir.

Sanayide giderek artan bir şekilde kullanılacak bu teknoloji, günlük hayatımızda da güçlü bir platform olarak yerini alacağa benzer. Özellikle pazarlama ve müşteri hizmetleri alanlarında büyük bir çığır açacağı kesin.

Iowa Üniversite’nde yapılan bir araştırmada, artırılmış gerçeklik sistemi ve bildiğiniz kâğıt ile hazırlanmış kullanma talimatları verilen iki grubun bir ürünü tamir etmeleri istenmiş. Artırılmış gerçeklik sistemi ile tamiri gerçekleştirenlerin başarı oranı yüzde 90 olmuş.

Arabanızda Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

Artırılmış gerçeklik sistemleri, dijital gösterimi de kullanarak, kullanıcılara ürünlerin daha kolay anlatılmasında yardımcı olur. Örneğin arabanızda herhangi bir sorun oluştuğunda hemen tamirciye ulaşmak yerine, eğer araba akıllı gerçeklik sistemine sahipse akıllı telefonunuzu kullanarak arabada neyin yolunda gitmediğini dijital gösterim ve gerçek bilgi ile öğrenebilirsiniz.

Akıllı gerçeklik sistemlerinin sanayide daha geniş kullanımı beklenenden daha yavaş gerçekleşebilir. Ancak net olan şu ki; bu sistemler özellikle öğrenme zamanlarını kısaltarak verimliliği artıracak yegâne çözümler olarak kendilerini kanıtlamaya devam ediyor.

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