“Bitcoin ve kripto paralar artık ortadan kalkacak”

Bunu tabii ki ben söylemiyorum. Bunu dün haber kanallarından birinde sürekli görünen finans uzmanlarından biri söyledi. Hatta bu cümleyi kurmadan önce daha da enteresan olan şu cümleyi kurdu: “ya aslında ben pek takip etmem Bitcoin piyasasını.”

Eee takip etmiyorsan nasıl böyle kesin bir öngörüde bulunabiliyorsun?

Halbuki finans uzmanları iyi bilir; hiçbir varlık sürekli olarak, sonsuza kadar değer kazanmaz!

Aralık ayında 20 bin dolara yaklaşan Bitcoin şu anda 7 bin dolarlar civarında seyrediyor. Dalgalı, hatta feci fırtınalı bir piyasa.

Bitcoin ve beraberindeki kripto varlıklardan oluşan piyasa çok kazançlı hale geldiğinde, hiçbir temeli ve değeri olmayan, sadece kâğıt üzerinde bazı fikirlerin paylaşıldığı çok sayıda proje ortaya çıktı. Bunların hepsinin birer dijital parası var. Aslında dijital para yerine jeton kelimesi daha uygun olur. Her projenin bir jetonu var ve bu jeton piyasada işlem görmeye başladı.

Aynı zamanda dünyanın birçok yerinde, bir anda çok para kazanmayı hayal eden ve teknoloji hakkında hiçbir fikri olmayan bir grup insan da belirdi.

Piyasa hızla yükselmeye başladı çünkü piyasadaki bu yeni yatırımcılar bu yükselişin sonsuza kadar devam edeceğini düşündü. Ve hiçbir temeli olmayan projelere yatırım yapmaya başladı.

Örneğin TrumpCoin diye bir kripto para var. Trump için sosyal medyada paylaşımlar yaparak TrumpCoin kazanabiliyormuşsunuz. Veya aynı şekilde PutinCoin veya TheresaMayCoin var. İnsaneCoin (aklını kaçırmışların jetonu) adında bir kripto para bile var – bu da şu anda 2.5 milyon dolar piyasa değerine sahip. Olayın ne kadar kontrolden çıktığına siz karar verin!

Anlayacağınız projelerin yüzde 95’i saçma sapan fikirler üzerine inşa edilmiş. Şu anda deneyimlenen büyük fırtınanın sebebi, bu fazla ve gereksiz projeleri sistemin temizlemeye başlaması gibi görünüyor.

Bugünlerde değişik ülkelerden gelen haberler de, kırılgan Bitcoin piyasasında kolaylıkla kafa karışıklıklarına yol açabiliyor. ABD, Çin, Kore ve Hindistan Bitcoinin şu andaki hızlı düşüşüne katkıda bulunan haber kaynağı ülkeler oldu.

ABD sermaye piyasalarını düzenleyen kurulun (SEC) iki başkanı bugün Amerikan Senatosu’nda Bankacılık ve Kentsel Yaşam Komitesi önünde kripto para birimleri konusundaki fikirlerini paylaşacak.

Blockchain teknolojisinin temel çalışma prensiplerinden olan jetonlar şu anda kripto para birimi olarak isimlendiriliyor. Ancak Hindistan ve Çin hükümetleri kripto para birimi ifadesini kabul etmiyor. Bu jetonlarla alışveriş yapılmasına sıcak bakmıyorlar. Bu jetonların kripto varlıklar olarak isimlendirilmesi bu iki ülke tarafından tercih ediliyor. Bu iki ülke bakanları blockchain teknolojisinin büyük bir devrim yarattığının altını sürekli olarak çiziyorlar.

Çin, piyasa değeri 5 Milyar dolarlarda olan bir blockchain projesini çıkaran ülke. Yapay zeka konusunda Çin devletinin planlı bir şekilde dünya liderliği için çalıştığını biliyoruz. Şu anda Çin’den çıkan çok sayıda blockchain ve yapay zeka projesi ile de karşılaşıyoruz.

Kore 2017’de büyük bir Bitcoin ve kripto çılgınlığı yaşadı. Öyle ki, bilgisayar kullanmayı bile bilmeyen kişiler kripto para birimlerine yatırım yapmaya başlamıştı. Doğal olarak Kore hükümeti bu olaya bir denge ve kontrol getirmek için bazı önlemler aldı. Kore’de blockchain teknolojileri konusunda dünya liderliğine oynama potansiyeli olan birçok üniversitenin ve özel sektörün ortaklığı ile ortaya konmuş büyük projeler var.

Blockchain teknolojilerinin geleceğine inananlar sakin bir şekilde kenara çekilmiş bu fırtınanın dinmesini bekliyorlar …

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