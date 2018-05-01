Bugünlerde en büyük korku, robotların gelip işimizi elimizden alması. Bunu duyduğumda genelde verdiğim cevap “o halde sende kendini bu geleceğe daha iyi hazırla, daha çok çalış” oluyor.

Teknolojiyi anlamaya çaba sarf etmek yerine insanlar neden böyle korku senaryolarına kafa yorar anlamak pek mümkün değil, ama gelin görün ki bu çok rastlanan bir durum. Belki de eğitimde teknoloji ve bilime daha geniş kapsamlı yer vererek, insanların bu tür korku senaryoları üretmek yerine, bilim ve teknoloji üretmesini sağlamak birçok başka konuda çözüm olduğu gibi, bu konuda da çözüm olabilir.

Bugün konuşarak makinalara emir verebilme imkânımız var. Bu 2018 yılının teknolojisi. Şu anda prototipi geliştirilen yeni bir teknoloji ile dudaklarınızı oynatmadan İnternette arama yapmanız veya televizyon kanalını değiştirmeniz mümkün. Yapay zekâ ve diğer teknolojilerin füzyonu ile oluşturulan bu çalışma insanın yapabileceklerinin sınırlarını zorluyor. Hem enteresan hem de insana ilham veren bir çalışma.

AlterEgo adı verilen bu prototip, MIT Media Lab’deki öğrencilerden Arnav Kapur ve arkadaşları tarafından üretildi. Uzun ince bir muza benzeyen bir aygıtın kafasının bir tarafına sarılması ile Kapur, tek kelime etmeden odanın ışıklarını kapatıp açabiliyor, satranç oynayabiliyor, karmaşık hesaplamalar yapıp, yemek siparişi verebiliyor. (Yazının sonunda bu teknolojinin gösterildiği bir video var) Kapur MIT’de çalıştığı araştırma projesinden ortaya çıkan bu teknolojiyi geçtiğimiz haftalarda televizyonda anlatırken “kendimi bir uzaylı gibi hissediyorum” diyordu.

AlterEgo sanki beyninizi okuyor gibi gelebilir. Aslında AlterEgo, kendi kendinize konuşurken veya okurken, yüz ve boyundaki kaslarda oluşan hareketleri okuyor. AlterEgo’nun sensörleri bu küçük hareketleri okuyor ve Bluetooth yardımıyla bir bilgisayara iletiyor. Bilgisayardaki algoritmalar bu hareketlerin aksiyonlara dönüşmesini sağlıyor ve aksiyonu gerçekleştiriyor. Gerektiğinde aksiyonu yine küçük titreşimlerle kullanıcıya sağlayabiliyor. Tüm İnternet’in her an, herhangi bir bilgisayar veya telefona ihtiyaç duymadan sizin için ulaşılabilir olduğunu düşünebiliyor musunuz?

Doğrusunu isterseniz bence bu fevkalâde bir buluş. Telefonunuz veya bilgisayarınız şu anda İnternete bağlanarak onca bilgiye ulaşabiliyorsa, AlterEgo gibi bir teknoloji de sizi doğrudan İnternete bağlı hale getirebilir.

Bu teknolojinin konuşma engeli olan bireylerin hayatını nasıl iyileştirebileceğini düşünebiliyor musunuz?

Yapılan testlerde AlterEgo’nun zamanın yüzde 92’sinde kullanıcıların ne dediğini doğru bir şekilde ifade ettiği de ortaya çıktı. Eğer bulunduğunuz ortamlarda bazı konularda fikir belirtmek istemiyorsanız da AlterEgo bir çözüm olarak karşınıza çıkabilir.

Bu teknolojinin gelişmesi diğer tüm yapay zekâ ürünlerinde olduğu gibi var olan veri ile ürünün eğitilmesi ile mümkün. Normal konuşma verileri ile çok kolay eğitilebilen birçok yapay zekâ ürünü varken, AlterEgo gibi kişinin kendi kendine konuşma verileri ile eğitilebilecek bir ürünü eğitmek öyle kolay değil. Doğru verinin toplanması gerekiyor. Eh bu da zaman alacak biraz.

Görünen o ki yapay zekâ ve diğer teknolojiler insan hayatını kolaylaştıracak ve zenginleştirecek. İmkân ve seçeneklerimizi artıracak.