50 milyar dolarlık pazar

Yüksek enerjiye sahipti. Hal böyle olunca şimdi bu yaşında da hoşça vakit geçirmenin yollarını bulmalıydı. Gezmeyi çok sever kendisi. Ancak son yıllarda hareket etmesi biraz güçleştiğinden, zamanının çoğunu evde yatağında geçiriyor. Ama her akşam onu aradığımda, o gün Bodrum’da sahilde içtiği soğuk limonatayı veya Kapadokya’da gezdiği mağarayı anlatır bana ...

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Bu hikâye öyle fütürist falan değil. Zaten bu kelimeyi de hala anlamış değilim. Neyse o başka bir yazının konusu … Ali dedem bugün yaşıyor olsa eminim ki bu deneyimler için can atardı.

Bu hikâye aslında son derece gerçek. Bugün nasıl hemen her birimizde akıllı telefon varsa, çok yakın gelecekte sanal gerçeklik (Virtual Reality) aynı şekilde yaşamımızın bir parçası haline gelecek.

2025 yılı itibarıyla sanal gerçeklik teknolojisinin 50 Milyar dolarlık bir pazara sahip olması bekleniyor. Bu konuda çalışan çok akıllı, on binlerce kişi var. Bu teknolojinin ülkelerin savaşma becerilerinden tutun da, çocuklarını eğitmeye veya sağlık sektörüne kadar her alanda ciddi dönüşümler yaratması bekleniyor. Bu teknoloji stratejik olarak değerlendirilen yeni teknolojilerden biri. Mesela Çin, sanal gerçeklik üzerine çalışan Çinli girişimlere 1,4 milyon dolara kadar finansal destek veriyor.

Sanal gerçekliğin doğrudan dokunacağı sektörlerin başında savunma sanayii, sağlık, seyahat, emlak ve eğitim gibi sektörler var.

Türkiye turizm gelirlerinin önemli olduğu bir ülke. Sanal gerçeklik teknolojisi ile dünyanın diğer bir köşesindeki kişilere ülkemizi neden anlatmayalım … ABD’de turizmde sanal gerçeklik kullanımına yönelik harika projeler var. Yazının sonunda Japonya turizm ofisinin geçtiğimiz Ocak ayında yayınladığı 360 derece sanal gerçeklik videosunu görebilirsiniz.

Sanal gerçeklik çok yakında akıllı telefonların bir parçası haline gelecek. Zira tüm teknoloji devleri milyarlarca dolar kaynak ayırıyor bu teknolojiye. Yüzlerce girişimci sanal gerçeklik teknolojisine adını yazdırmaya çalışıyor. Bu alanda yapılan çalışmaların haritası resimdeki gibi.

Bu teknolojinin bugün hala altyapısı oluşturuluyor. 56K modemlerin hayatımızda olduğu günleri hatırlayın, sadece 18-20 yıl sonra cebinizde çok daha hızlı bilgisayarlar olacağını kestirebilir miydiniz?

İşte sanal gerçeklik teknolojisi de İnternetin yolculuğuna benzer bir yolculuğun başlangıcında. Teknoloji devleri her yıl milyarlarca doları bu teknolojinin altyapısını geliştirmek için harcıyor. Ülkeler büyük bir yarışın içinde. Kim kazanacak zaman gösterecek.

Çin bu teknolojiye yapılan yatırımları ve üretilen teknolojiyi hem denemek, hem de sergilemek için Guizhou eyaletinde 330 dönüm üzerinde $500 milyon dolar harcayarak bir Oriental Science Fiction Valley adı verilen sanal gerçeklik tema parkı açtı.

Avrupa’da sanal gerçeklik konusunda en iddialı ülke İngiltere. İngiltere İnovasyon Ajansı İngiliz sanal gerçeklik pazarının 2016 yılından, 2017 yılına yüzde 250 büyüdüğünü belirtiyor. İngiltere’de şu anda profesyonel yatırım fonlarından yatırım almış toplam 32 sanal gerçeklik girişimi bulunuyor. İngiltere İnovasyon Ajansı bilim ve araştırma projelerine yatırımlar yapmakla görevli olan İngiliz Ulusal Araştırma ve İnovasyon fonunun bir parçası. (Bütçe 6 Milyar pound)

Son cümlemi tahmin etmiş olmalısınız:

Bizim de bu yola gecikmeden çıkmamız gerekmiyor mu?

(Bu videoyu masa üstü bilgisayardan seyrederseniz ekranın sol üst köşesindeki buton ile oynayarak 360 derece görüntüye ulaşabilirsiniz. Eğer akıllı telefonunuz bu teknolojileri içeren bir telefon ise telefon ekranına dokunarak 360 derece görüntüyü elde edebilirsiniz)