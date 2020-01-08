2020: En güçlü devir nasıl başlar?

‘Tarih dersi kadar zevk aldığım bir ders yok’ diyordu Zeynep bana yazdığı yeni yıl e-postasında. ‘Özellikle 1920li yıllarda biz Türklerin başardıklarını öğrendikçe kendime ve ülkeme güvenim artıyor’ diye de eklemişti.
Haksız da değil.
1920’de TBMM’yi kurmuştuk.
1920 – 1922 arasında İstiklal Savaşımızla düşmanı yurttan kovduk.
1923’de Cumhuriyeti ilan ettik.
Ve 1930’a kadar uzanan dönemde sayısız devrimle yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni yüksek bir ivme ile harekete geçirdik.
Zeynep bugün 16 yaşında.
2030 yılında 26 yaşında olacak.
Peki onun da deneyimleyerek geçireceği 2020li yılları nasıl planlamalıyız?
1920li yıllardan çok daha büyük ivmeler yakalamanın yolu var mı?
En güçlü devri başlatmanın yolu var mı?
Bence var … Neden mi?
Çünkü bugün dijital teknolojiler sayesinde her şey çok hızlı.
- 50 milyon kişinin araba kullanmaya başlaması 62 yıl almıştı.
- 50 milyon kişinin uçak kullanmaya başlaması 64 yıl almıştı.
- Birkaç yıl önce gündemde olan PokemonGo isimli oyunu 50 milyon kişinin kullanması sadece 19 gün aldı.
2020li yıllar bugüne kadar yaşadığımız diğer on yıllık dönemlerden çok daha yüksek ivmeye sahip olacak. Dijital teknolojilerin kazandırdığı hızlı bir ivme bu.
Bu bildiğimiz bir ivme değil. Bu dijital ivmenin gücü.
O halde Türkiye 2020li yıllarda 1920li yıllardan daha büyük adımlar neden atamasın?
Makro stratejistlerin altını çizdiği en önemli nokta artık küreselleşmenin tepe noktasına ulaştığı. Birçok ülke artık kendi içine çekilmeye başladı. Yaşlanan nüfus, iklim şartları gibi doğal gelişmeler de ayrıca ülkeleri kendi kaynaklarına yönelerek çözüm bulmaya yöneltiyor.
2020li yıllarda ne para, ne ürünler, ne servisler ne de bilgi son yirmi yılda olduğu gibi serbestçe hareket edemeyecek.
*
Önümüzdeki on yılın en önemli temalarının başında farklılaşacak Internet geliyor. Bugün Çin kendi içinde bir sistem kullanıyor. ABD açık bir sistem kullanıyor. Ancak 2030 yılına geldiğimizde bu ülkelerin kullandıkları sistemlerin daha kapalı ve birbirinden bağımsız sistemler olduğunu göreceğiz. Rusya’nın da bu konuları araştırdığını son dönemde gelen haberlerden anlıyoruz.
Bugüne kadar Internet tekildi. Yukardaki öngörümüz gerçekleştiğinde 2020 yıllarda çoğul Internet den bahsetmeye başlayacağız.
Bakın 2019 yılının son günlerinde Rusya’nın yaptığı bir deneyi okudum. Siber güvenlikle alakalı bir deneme olduğu söylense de Rusya’nın kendine ait bir protokolü hayata geçirme hazırlıkları yaptığını tahmin etmek zor değil. 2030 yılına geldiğimizde ABD, Çin ve Rusya kendi Internet protokollerine sahip olabilir.
Rusya sadece İnterneti millileştirme planları yapmıyor. Rusların geliştirdiği teknoloji servis ve ürünleri ön plana çıkarıyor. Aralık ayında Rus lider Putin 2020 yaz aylarından itibaren geçerli olacak bir yasaya imza attı. Bu yasaya göre Rusya’da satılacak herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon, akıllı televizyon Rus yazılımcılar tarafından geliştirilmiş uygulamalar içermiyorsa Rus pazarına giremeyecek.
Rus devleti ayrıca 32 Milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın alternatifini hayata geçirmek için harekete geçti.
Rusya 2020li yıllarda çok hızlı dijital ivme istiyor.
2018 yılı Temmuz ayındaki yazımda da belirttiğim gibi Çin uzun dönemli bir vizyon geliştirmişti. 2010lu yıllarda bugüne kadar görülmeyen bir dijital ivme yarattı.
2020li yıllara çok hazırlıklı. Belki de en hazırlıklı olan ülke. İpek Yolu projesi ile 63 ülkeye doğrudan uzandı. Bu ülkelerde yol, köprü, liman yatırımları yapıyor ve bu ülkeleri borçlandırıyor. Bu 63 ülkede Huawei 5G altyapı projelerini almak için hazır ve nazır bekliyor.
*
Türkiye’de durum farklı değil.
Bugün alsın Huawei yapsın, yarın istediğimde ben Çinli veya ABD’li sistemden çıkar kendi telekom altyapımı kurarım demeniz zor.
Yerli ve milli rüzgarının tüm dünyada bu kadar kuvvetli estiği bir dönemde ülkemizin kendi yerli ve milli kaynakları ile milli 5G altyapısını hayata geçirmesi ö-nem-li!
Milli 5G konusunda alınacak kararlar ve atılacak adımlar milli güvenlik hassasiyetlerini de gözeten bir nitelikte olmak zorunda.
Bunun ötesinde 2020li yıllarda, 2010lu yılların sonunda savunma sanayiinde yakaladığımız ivmeyi sivil hayata aktarmamız da ayrıca önemli. Neden bu savunma sanayi şirketlerimiz sivil çözümler geliştiremesin?
Daha geniş bir vizyon bize daha hızlı bir dijital ivme kazandıracaktır. Hem savunma sanayi hem de sivil sektörlerle çalışan başarılı büyük dünya devleri var önümüzde, ABD’den ve AB’den.
Bu yaklaşım savunma sanayimizi güçlendirecektir. Bu aktarım ülkemizin dijitalleşmesinde ve sanayi 4.0 yolculuğu ve ötesinde kritik bir güçtür.
*
Bence Zeynep’in gurur duyacağı 2020li yıllar için iki kritik hedefimiz olmalı.
2030 yılında, Zeynep 26 yaşına geldiğinde kendi yerli ve milli dijital altyapısına ve dijital ekonomisine sahip öncü Türkiye’nin vatandaşı olabilir. Zeynep’in verileri ne Çin’in elinde ne de bir başka ülkenin elinde değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerli ve milli kaynaklarda güvenle saklanır.
Yerli ve milli 5G kritik. Tüm 5G testlerinin yerli ve milli takımlar tarafından hayata geçirilmesi kritik.
Milli Savunma Sanayii teknolojilerinin sivil alanlara aktarılarak savunma sanayinin güçlendirilmesi ve ülkenin dijital ivmesinin desteklenmesi kritik.
*
Bu iki hedefe ulaştığımız da Zeynep ve çocukları geriye baktıklarında 1920ler de temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin, tam yüz yıl sonra, 2020li yıllarda dünyanın teknolojik alanda öncü ve en iddialı ülkelerinden biri haline geldiğini görecekler. İşte en güçlü devir bu büyük ivmelerle başlayacak!
Benim 2020li yıllarda Türkiye için hayalim işte bu …
2020: En güçlü devir nasıl başlar?
‘Tarih dersi kadar zevk aldığım bir ders yok’ diyordu Zeynep bana yazdığı yeni yıl e-postasında. ‘Özellikle 1920li yıllarda biz Türklerin başardıklarını öğrendikçe kendime ve ülkeme güvenim artıyor’ diye de eklemişti.
Haksız da değil.
1920’de TBMM’yi kurmuştuk.
1920 – 1922 arasında İstiklal Savaşımızla düşmanı yurttan kovduk.
1923’de Cumhuriyeti ilan ettik.
Ve 1930’a kadar uzanan dönemde sayısız devrimle yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni yüksek bir ivme ile harekete geçirdik.
Zeynep bugün 16 yaşında.
2030 yılında 26 yaşında olacak.
Peki onun da deneyimleyerek geçireceği 2020li yılları nasıl planlamalıyız?
1920li yıllardan çok daha büyük ivmeler yakalamanın yolu var mı?
En güçlü devri başlatmanın yolu var mı?
Bence var … Neden mi?
Çünkü bugün dijital teknolojiler sayesinde her şey çok hızlı.
2020li yıllar bugüne kadar yaşadığımız diğer on yıllık dönemlerden çok daha yüksek ivmeye sahip olacak. Dijital teknolojilerin kazandırdığı hızlı bir ivme bu.
Bu bildiğimiz bir ivme değil. Bu dijital ivmenin gücü.
O halde Türkiye 2020li yıllarda 1920li yıllardan daha büyük adımlar neden atamasın?
Makro stratejistlerin altını çizdiği en önemli nokta artık küreselleşmenin tepe noktasına ulaştığı. Birçok ülke artık kendi içine çekilmeye başladı. Yaşlanan nüfus, iklim şartları gibi doğal gelişmeler de ayrıca ülkeleri kendi kaynaklarına yönelerek çözüm bulmaya yöneltiyor.
2020li yıllarda ne para, ne ürünler, ne servisler ne de bilgi son yirmi yılda olduğu gibi serbestçe hareket edemeyecek.
*
Önümüzdeki on yılın en önemli temalarının başında farklılaşacak Internet geliyor. Bugün Çin kendi içinde bir sistem kullanıyor. ABD açık bir sistem kullanıyor. Ancak 2030 yılına geldiğimizde bu ülkelerin kullandıkları sistemlerin daha kapalı ve birbirinden bağımsız sistemler olduğunu göreceğiz. Rusya’nın da bu konuları araştırdığını son dönemde gelen haberlerden anlıyoruz.
Bugüne kadar Internet tekildi. Yukardaki öngörümüz gerçekleştiğinde 2020 yıllarda çoğul Internet den bahsetmeye başlayacağız.
Bakın 2019 yılının son günlerinde Rusya’nın yaptığı bir deneyi okudum. Siber güvenlikle alakalı bir deneme olduğu söylense de Rusya’nın kendine ait bir protokolü hayata geçirme hazırlıkları yaptığını tahmin etmek zor değil. 2030 yılına geldiğimizde ABD, Çin ve Rusya kendi Internet protokollerine sahip olabilir.
Rusya sadece İnterneti millileştirme planları yapmıyor. Rusların geliştirdiği teknoloji servis ve ürünleri ön plana çıkarıyor. Aralık ayında Rus lider Putin 2020 yaz aylarından itibaren geçerli olacak bir yasaya imza attı. Bu yasaya göre Rusya’da satılacak herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon, akıllı televizyon Rus yazılımcılar tarafından geliştirilmiş uygulamalar içermiyorsa Rus pazarına giremeyecek.
Rus devleti ayrıca 32 Milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın alternatifini hayata geçirmek için harekete geçti.
Rusya 2020li yıllarda çok hızlı dijital ivme istiyor.
2018 yılı Temmuz ayındaki yazımda da belirttiğim gibi Çin uzun dönemli bir vizyon geliştirmişti. 2010lu yıllarda bugüne kadar görülmeyen bir dijital ivme yarattı.
2020li yıllara çok hazırlıklı. Belki de en hazırlıklı olan ülke. İpek Yolu projesi ile 63 ülkeye doğrudan uzandı. Bu ülkelerde yol, köprü, liman yatırımları yapıyor ve bu ülkeleri borçlandırıyor. Bu 63 ülkede Huawei 5G altyapı projelerini almak için hazır ve nazır bekliyor.
*
Türkiye’de durum farklı değil.
Bugün alsın Huawei yapsın, yarın istediğimde ben Çinli veya ABD’li sistemden çıkar kendi telekom altyapımı kurarım demeniz zor.
Yerli ve milli rüzgarının tüm dünyada bu kadar kuvvetli estiği bir dönemde ülkemizin kendi yerli ve milli kaynakları ile milli 5G altyapısını hayata geçirmesi ö-nem-li!
Milli 5G konusunda alınacak kararlar ve atılacak adımlar milli güvenlik hassasiyetlerini de gözeten bir nitelikte olmak zorunda.
Bunun ötesinde 2020li yıllarda, 2010lu yılların sonunda savunma sanayiinde yakaladığımız ivmeyi sivil hayata aktarmamız da ayrıca önemli. Neden bu savunma sanayi şirketlerimiz sivil çözümler geliştiremesin?
Daha geniş bir vizyon bize daha hızlı bir dijital ivme kazandıracaktır. Hem savunma sanayi hem de sivil sektörlerle çalışan başarılı büyük dünya devleri var önümüzde, ABD’den ve AB’den.
Bu yaklaşım savunma sanayimizi güçlendirecektir. Bu aktarım ülkemizin dijitalleşmesinde ve sanayi 4.0 yolculuğu ve ötesinde kritik bir güçtür.
*
Bence Zeynep’in gurur duyacağı 2020li yıllar için iki kritik hedefimiz olmalı.
2030 yılında, Zeynep 26 yaşına geldiğinde kendi yerli ve milli dijital altyapısına ve dijital ekonomisine sahip öncü Türkiye’nin vatandaşı olabilir. Zeynep’in verileri ne Çin’in elinde ne de bir başka ülkenin elinde değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerli ve milli kaynaklarda güvenle saklanır.
Yerli ve milli 5G kritik. Tüm 5G testlerinin yerli ve milli takımlar tarafından hayata geçirilmesi kritik.
Milli Savunma Sanayii teknolojilerinin sivil alanlara aktarılarak savunma sanayinin güçlendirilmesi ve ülkenin dijital ivmesinin desteklenmesi kritik.
*
Bu iki hedefe ulaştığımız da Zeynep ve çocukları geriye baktıklarında 1920ler de temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin, tam yüz yıl sonra, 2020li yıllarda dünyanın teknolojik alanda öncü ve en iddialı ülkelerinden biri haline geldiğini görecekler. İşte en güçlü devir bu büyük ivmelerle başlayacak!
Benim 2020li yıllarda Türkiye için hayalim işte bu …