Zeytinyağlı yemekler

ZEYTİNYAĞLI TAZE İÇ BAKLA

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 40 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 su bardağı dolusu ayıklanmış taze iç bakla

- 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- 1 adet küçük boy kuru soğan

- 2 adet orta boy patates

- 2 adet orta boy ince havuç

- 1 adet kereviz sapı (tavla zarı formunda doğranmış, 2 su bardağı dolusu)

- 4 tatlı kaşığı tozşeker

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 4 su bardağı sıcak su (tavuk ya da et suyu da kullanabilirsiniz)





YAPILIŞI

Bıçak yardımıyla bu baklaların kabuklarını çıkarıp içindeki yeşil taze baklaları ayırın.

Taze baklaları yıkayıp süzülmeye bırakın. Soğanı incecik yemeklik, patatesleri soyup tavla zarı formunda doğrayın. Soyulmuş havucu önce ikiye bölün, sonra da yarım santim kalınlığında küp küp dilimleyin.

Yeşil soğan gibi olan kereviz sapını tavla zarı formnunda doğrayıp 2 su bardağını bu yemek için ayırın.

Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir çelik tencerede kızdırın. Soğanları ekleyip orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1 dakika kadar kavurun.

Hemen üzerine havucu ve kereviz sapını katıp 2-3 dakika daha karıştırarak kavurmaya devam edin. Patatesleri ve süzülmüş taze baklayı ilave edip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Tozşeker, tuz ve karabiberi serpiştirin. 4 su bardağı sıcak suyu tencereye aktarıp kapağını kapatarak orta ısılı ateşte, yemek kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp yemeği kısık ateşte, baklalar iyice yumuşayıncaya kadar, en az 30 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp tencerede soğumasını bekleyin.

Yemeği servis tabağına aktarıp üzerini isterseniz maydanozla süsledikten sonra servise sunun.

Not: Kereviz sapı, yeşil uzun ve kalın saplar şeklinde satılır. Büyük marketlerde kolayca bulabilirsiniz.









ZEYTİNYAĞLI HAVUÇLU BAMYA

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 35 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- Yarım kg taze bamya (dondurulmuş ya da konserve de olabilir)

- Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 1 adet orta boy ince havuç

- 4-5 diş sarımsak

- 2 adet orta boy domates

- 2 su bardağı ılık su

- 1 adet limon suyu (veya 1 nohut tanesi kadar limon tuzu)

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 demet maydanoz





Yapılışı

Eğer taze bamya kullanacak olursanız, sap kısmını çok ince şekilde kesip, ayıklayın. Yıkayıp süzün. Üzerine bol limon suyu sıkarak bir kenarda bekletin. Dondurulmuş ya da konserve şeklindeki bamyayı temizlemeye gerek yoktur (ancak konserve bamya kullanacaksanız, suyunu süzün. Dondurulmuş bamya kullanacaksanız da buzunu çözmeden donmuş şekilde yemeğe katın).

Şimdi de orta boy bir çelik tencereye zeytinyağını koyup orta ateşte kızdırın. Çok ince yemeklik doğranmış soğanları ve pirinç tanesi büyüklüğünde çok ince kıyılmış sarımsakları ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika kavurun.

Sonra da soyup yıkadığınız ve iri tavla zarı formunda doğradığınız havuçları ilave ederek 2-3 dakika kadar kavurmaya devam edin (isterseniz havuçları rendeleyerek de kullanabilirsiniz).

Hazırladığınız bamyayı tencereye aktarın. Üzerine limon suyunu ya da limon tuzunu katın.

Tuz ve karabiberi serpip ılık suyu da ekleyin. Bu arada, kabukları soyulmuş ve kuşbaşı et formunda doğranmış domatesleri de katın ve karıştırın. Eğer domatesleri en son aşamada katarsanız daha canlı kalacaktır.

Tencerenin kapağını kapatıp yemeğin suyu kaynamaya başlayıncaya kadar orta ısılı ateşte pişirin. Kaynayınca ocağın altını kısın.

Yemeği kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirip sebzeler yeterince yumuşadığında yemeği ocaktan alın. Soğumasını bekleyip, servise sunun. Üzerini çok ince kıyılmış maydanozla süsleyin.

ZEYTİNYAĞLI MERCİMEK PİLAKİSİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 2 su bardağı yeşil mercimek

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 5 diş sarıMsak

- 1 adet orta boy havuç

- 2 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 adet orta boy patates

- 1 adet orta boy kereviz

- 1 tatlı kaşığı tozşeker

- 1 adet limonun suyu

- 1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber

- 2 çay kaşığı kuru fesleğen, karabiber

- 1 demet maydanoz





YAPILIŞI

Mercimeği sıcak suyla iyice yıkayıp bir kenarda bekletin. Soğanı incecik doğrayıp ayıklanmış sarmısakları ortadan ikiye bölün.

Havuç, patates ve kerevizi soyun. Havucu yarım santim kalınlığında yuvarlaklar halinde dilimleyin. Patates ve kerevizi önce ikiye sonra dörde bölüp iri kuşbaşı et formunda doğrayın.

Diğer taraftan, zeytinyağını orta boy bir çelik tencerede kızdırın. Soğan, sarmısak ve havuçları ekleyip orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun.

Üzerine salça ve süzülmüş mercimeği ilave edip 5-6 dakika kadar kavurun. Dilimleniş patates ve kerevizi katıp tozşeker, kuru fesleğen, tuz ve kırmızı biberi serpiştirin. Limon suyunu da kattıktan sonra 3 su bardağı sıcak suyu tencereye aktarıp kapağını kapatarak orta ısılı ateşte, yemek kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp yemeği kısık ateşte mercimek iyice yumuşayıncaya kadar 25 dakika pişirin. Ocaktan alıp tencereden almadan soğumasını bekleyin.

Yemeği servis tabağına aktarıp üzerini ince kıyılmış maydanozla süsledikten sonra servise sunun.

Afiyet olsun...