Zeytinyağlı yemekler





TAVUKLU KUMRU BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 12-15 adet orta boy yerelması (yaklaşık 500 gr kadar)

◊ 1 adet iri boy kuru soğan

◊ 1 adet orta boy ince havuç

◊ 2 yemek kaşığı dolusu pirinç

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı dolusu kuru nane

◊ 1 su bardağı sıcak su

4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 15 dakika

Yerelmaları incecik soyulup iri kuşbaşı et formunda doğranarak bolca suyun içine koyulur. Soğanlar incecik, havuç ise soyulup tavla zarı formunda doğranır.

Zeytinyağı orta boy ya da geniş bir çelik tencereye koyulup orta ısılı ateşin üzerine oturtulur. Üzerine soğan ve havuçlar eklenip sürekli karıştırılarak 2-3 dakika kadar kavrulur.

Yıkanıp süzülen pirinç ve tuz ilave edildikten sonra karıştırılarak 1-2 dakika daha kavrulur. Diğer taraftan, yerelmaları sudan çıkarılıp süzülerek tencereye aktarılır. Malzemeler sık sık karıştırılarak kendi suyuyla 2-3 dakika pişirilir.

Üzerine kuru nane ve 1 su bardağı sıcak su eklenip tencerenin kapağı kapalı vaziyette orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişmeye bırakılır. Kaynamaya başlayınca ocağın altı iyice kısılır ve yaklaşık 10-12 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır.

Yerelması çok çabuk pişen ve neredeyse hiç su çekmeyen bir sebzedir. Hafif tatlı olduğu için ayrıca şeker de katılmaz.

Yemek tencerede soğutulup servise sunulur.





SEBZELİ DÖRT MEVSİM BÖREĞİ

MALZEME LİSTESİ

◊ 4 adet orta boy ince havuç

◊ 1 adet büyük boy kuru soğan

◊ 1 kahve fincanı pirinç

◊ 1/2 su bardağı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 çay kaşığı tozşeker

◊ 2 su bardağı sarımsaklı yoğurt

6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 DAKİKA

Pişirme süresi: 30 dakika

Havuçların kabuklarını kazıyıp iyice yıkadıktan sonra, yarım santim kalınlığında halkalar halinde doğrayın. Soğanı da soyup ikiye böldükten sonra yarımay şeklinde ve incecik doğrayın.

Zeytinyağını orta boy çelik bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte kızdırın. Üzerine soğan ve havucu ekleyip tahta kaşıkla sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Tuz, karabiber ve tozşekeri serpiştirin.

Pirinci ve 1 su bardağı sıcak suyu da aktarıp ocağı hafifçe kısın.

Havuçlar ve pirinç iyice yumuşayıncaya kadar, en az 30 dakika pişirin. Yemeği ocaktan alıp servis tabağına aktardıktan sonra, ılık hale getirin ve üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. İsterseniz incecik kıyılmış dereotuyla süsleyip ılık ya da soğuk olarak servise sunun.

Not: Yemeği mümkün olduğu kadar az suyla pişirin.

ZEYTİNYAĞLI SEMİZOTU

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 kg semizotu

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 5 diş sarımsak

◊ 2 adet orta boy domates

◊ 1/2 su bardağı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı tozşeker

◊ 1/2 adet limonun suyu

◊ 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

◊ 1 su bardağı sıcak su

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 DAKİKA

Pişirme süresi: 20 dakika

Semizotlarını ayıkladıktan sonra saplarıyla beraber, beş santim uzunluğunda irice dilimleyin. Yıkayıp süzülmesi için bir kenarda bekletin. Soğanları soyup ortadan ikiye bölün ve bir santim kalınlığında, yarımay şeklinde doğrayın. Sarmısakları ayıklayıp iri parçalar halinde dilimleyin. Domatesleri soyup iri küpler halinde doğrayın.

Soğan ve sarım-sakları karıştırarak geniş bir çelik tencereye yayın. Üzerine zeytinyağının yarısını gezdirip semizotunu yerleştirin.

Domatesleri de en üste serpiştirdikten sonra tuz, karabiber ve tozşekeri ekleyin. Kalan zeytinyağını gezdirip limon suyunu katın.

Tencereyi orta ısılı ateşe oturtun ve yemeği, kapağını kapatmadan 7-8 dakika kadar pişirin. En sonunda, sıcak suyu tencerenin kenarından aktarıp kapağını kapatın.

Yaklaşık 15 dakika kadar pişirip ocaktan alın. Soğumaya bırakın ve bir servis tabağına alıp servise sunun.