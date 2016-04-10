Zeytinyağlı yemekler

Farklı zeytinyağlı yemek tarifleriyle sofranıza renk katabilirsiniz.



Zeytinyağlı enginar dolması

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 50 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 6 adet soyulup temizlenmiş enginar

- 1 adet limonun suyu

- 1 yemek kaşığı un

İçi için;

- 1 su bardağı pirinç

- 4 adet taze yeşil soğan

- Yarım demet maydanoz

- Yarım demet dereotu

- 2 çay kaşığı tuz, tozşeker

- 1 çay kaşığı karabiber

Sos için;

- 1 adet limonun suyu

- 1 yemek kaşığı tozşeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 çay bardağı zeytinyağı

- Yeteri kadar su

YAPILIŞI

Temizlenmiş enginarları kararmamaları için suya koyun. Limon suyu ve unu ekleyip karıştırın.

Pirinci kaynar tuzlu suda 30 dakika bekletin. Yıkayıp ayıkladığınız soğanı, dereotu ve maydanozu incecik doğrayarak derin bir kaba koyun. Üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyin. Tuz, şeker ve karabiberi ilave edip malzemeleri kaşıkla iyice karıştırın.

Enginarları sudan çıkarıp yıkamadan, altlarına da 2-3 yemek kaşığı iç harcından koyarak geniş bir tencereye yerleştirin.

Sos için, zeytinyağı, limon suyu, şeker ve tuzu bir kaseye koyup çırpın. Karışımı enginarların arasından tencereye aktarın. İlk suyu dikkatlice dökün. Suyun miktarı, enginar çamaklarının yüksekliği kadar olsun. Pirinçli iç harcına değmesin.

Fırın kağıdını tencere boyutlarından biraz büyük keserek tencerenin ağzını kapatın. Buna iç kapak denir. Tencerenin kapağını da kapatıp orta ısılı ateşte kaynatın. Kaynayınca altını kısıp kısık ateşte 40-50 dakika, enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencerede soğutup servise sunun.









Zeytinyağlu havuçlu taze fasulye

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 kg taze yeşil fasulye

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 adet uzun havuç

- 2 adet orta boy domates

- 2 adet kesmeşeker

- 2 su bardağı sıcak su

- 2 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Taze fasulyeleri yıkayıp süzün. Uçlarını kesip kılçıklarını temizleyin. Soğanı soyup iri halkalar halinde dilimleyin. Domatesleri de halka halka doğrayın. Havuçları rendeleyin.

Geniş bir tencereye önce soğan halkalarını, sonra domatesleri yerleştirin. Üzerine şekil vererek fasulyeleri dizin.

Rendelediğiniz havuçları fasulyelerin üzerine serpiştirin. Tuz, şeker ve zeytinyağını ilave edin. Sıcak suyu da tencerenin kenarından aktarıp üzerini porselen bir tabakla kapatın.

Tencerenin kapağını da kapatıp kısık ateşte, fasulyeler iyice yumuşayıncaya kadar, en az 50-60 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılık hale gelmesini bekleyin.

Tencerenin kapağını açıp tabağı çıkarın. Yemeği servis tabağına ters çevirerek alın. Soğuyunca servise sunun.









Zeytinyağlı yeşil soğanlı bakla

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 60 DAKİKA

MALZEME LİSTESİ

- 1 kg taze bakla

- 4-5 adet taze yeşil soğan

- 1 yemek kaşığı tozşeker

- 2 çay kaşığı tuz

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 1 adet limonun suyu

- 1 yemek kaşığı dolusu un

- 1 demet dereotu

Sos için;

- 2 su bardağı yoğurt

- 3 diş sarımsak

YAPILIŞI

Baklaların iki ucunu yeşil fasulye ayıklar gibi kesin ve bol suyla yıkayıp süzün. Baklaları derin bir kaba koyup üzerine limon suyu, un, tozşeker ve tuzu ekleyin. Karıştırarak 10 dakika kadar bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, yeşil soğanları ayıklayıp yıkadıktan sonra 3-4 santim uzunluğunda dilimleyin. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencereye aktarın. Üzerine sosta bekleyen baklaları güneş ışıkları şekli oluşturacak şekilde düzgünce dizin.

Yeşil soğan dilimlerini üzerine yerleştirip bir sıra daha bakla sıralayın. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Tencerenin kenarından 4 su bardağı sıcak su ekleyip üzerini porselen bir tabakla kapatın.

Yemeği kısık ateşte 50-60 dakika kadar pişirdikten sonra kapak yardımıyla servis tabağına ters çevirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip ince kıyılmış dereotu serpiştirin ve servise sunun.

İsterseniz bu yemeğe taze nane yaprağı da katabilirsiniz.