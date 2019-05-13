Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Zeytinyağlı enginarlı pilav
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Zeytinyağlı enginarlı pilav

13 Mayıs 2019

Malzeme:

2 su bardağı lüks baldo pirinç
1 adet orta boy kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 demet taze yeşil soğan
3 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu kullanılabilir)
1 çay kaşığı tuz, karabiber
3-4 tane temizlenmiş enginar
2 yemek kaşığı limon suyu
4 adet kesmeşeker
1 demet dereotu

Yapılışı: Pirinç tuzlu sıcak suda 30-40 dakika kadar bekletin.

Taze soğanları ayıklayıp incecik doğrayın. Enginarları kuşbaşı et formunda küp küp dilimleyin. Kuru soğanı yemeklik incecik doğrayın.

Diğer taraftan, zeytinyağını geniş bir pilav tenceresine aktarıp orta ısılı ateşte kızdırın.

İncecik yemeklik doğranmış kuru soğanları ve yeşil soğanları aktarıp karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.

Yıkanıp süzülmüş pirinci de ilave edip 3-4 dakika daha kavurun. Enginarları katıp 2-3 dakika daha soteledikten sonra üzerine sıcak suyu -Et ya da tavuk suyu kullanılmasını tavsiye ederim- aktarıp tuz, şeker ve karabiberi serpiştirin. Limon suyunu ekleyin ve orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.

Suyunu iyice çeken pilavın üzerine incecik kıyılmış dereotu serpiştirip üzerinden hafifçe karıştırın. Üzerine kâğıt havlu öreterek tencerenin kapağı kapalı olarak en az 30 dakika dinlendirin. Karıştırarak sıcak olarak servise sunun.

Zeytinyağlı enginarlı pilav

X
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Genetik miras kader değilOsman MÜFTÜOĞLUGenetik miras kader değil13.05.2019
Sadece 7 marka 81 ilde oto satıyorEmre ÖZPEYNİRCİSadece 7 marka 81 ilde oto satıyor13.05.2019
Erken rezervasyon yaptıran 3 milyon turist sigortalandı mıNoyan DoğanErken rezervasyon yaptıran 3 milyon turist sigortalandı mı?13.05.2019
Gül Erçetingöz ile 5 soru 5 cevapAysun KABAGül Erçetingöz ile 5 soru 5 cevap13.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.