2 su bardağı lüks baldo pirinç
1 adet orta boy kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 demet taze yeşil soğan
3 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu kullanılabilir)
1 çay kaşığı tuz, karabiber
3-4 tane temizlenmiş enginar
2 yemek kaşığı limon suyu
4 adet kesmeşeker
1 demet dereotu
Yapılışı: Pirinç tuzlu sıcak suda 30-40 dakika kadar bekletin.
Taze soğanları ayıklayıp incecik doğrayın. Enginarları kuşbaşı et formunda küp küp dilimleyin. Kuru soğanı yemeklik incecik doğrayın.
Diğer taraftan, zeytinyağını geniş bir pilav tenceresine aktarıp orta ısılı ateşte kızdırın.
İncecik yemeklik doğranmış kuru soğanları ve yeşil soğanları aktarıp karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.
Yıkanıp süzülmüş pirinci de ilave edip 3-4 dakika daha kavurun. Enginarları katıp 2-3 dakika daha soteledikten sonra üzerine sıcak suyu -Et ya da tavuk suyu kullanılmasını tavsiye ederim- aktarıp tuz, şeker ve karabiberi serpiştirin. Limon suyunu ekleyin ve orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.
Suyunu iyice çeken pilavın üzerine incecik kıyılmış dereotu serpiştirip üzerinden hafifçe karıştırın. Üzerine kâğıt havlu öreterek tencerenin kapağı kapalı olarak en az 30 dakika dinlendirin. Karıştırarak sıcak olarak servise sunun.
Zeytinyağlı enginarlı pilav
Malzeme:
2 su bardağı lüks baldo pirinç
1 adet orta boy kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 demet taze yeşil soğan
3 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu kullanılabilir)
1 çay kaşığı tuz, karabiber
3-4 tane temizlenmiş enginar
2 yemek kaşığı limon suyu
4 adet kesmeşeker
1 demet dereotu
Yapılışı: Pirinç tuzlu sıcak suda 30-40 dakika kadar bekletin.
Taze soğanları ayıklayıp incecik doğrayın. Enginarları kuşbaşı et formunda küp küp dilimleyin. Kuru soğanı yemeklik incecik doğrayın.
Diğer taraftan, zeytinyağını geniş bir pilav tenceresine aktarıp orta ısılı ateşte kızdırın.
İncecik yemeklik doğranmış kuru soğanları ve yeşil soğanları aktarıp karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun.
Yıkanıp süzülmüş pirinci de ilave edip 3-4 dakika daha kavurun. Enginarları katıp 2-3 dakika daha soteledikten sonra üzerine sıcak suyu -Et ya da tavuk suyu kullanılmasını tavsiye ederim- aktarıp tuz, şeker ve karabiberi serpiştirin. Limon suyunu ekleyin ve orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.
Suyunu iyice çeken pilavın üzerine incecik kıyılmış dereotu serpiştirip üzerinden hafifçe karıştırın. Üzerine kâğıt havlu öreterek tencerenin kapağı kapalı olarak en az 30 dakika dinlendirin. Karıştırarak sıcak olarak servise sunun.