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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Zeytinli üzümlü ıspanaklı Akhisar pilavı

20 Mayıs 2019

Malzeme:

2 su bardağı pilavlık pirinç
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet ufak boy kuru soğan
3 yemek kaşığı çekirdeksiz kuru üzüm
18-20 yaprak ıspanak (Ufak boy yaprakları tercih edin)
1 su bardağı dolusu çekirdeksiz yeşil zeytin (Izgara zeytin kullanabilirsiniz)
1 çay kaşığı tuz, karabiber
3 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir)

Yapılışı:

Soğanı incecik yemeklik doğrayıp, pirinci 1 çay kaşığı tuz attığınız sıcak suda 30 dakika bekletin. Çekirdeksiz kuru üzümü ise 4 bardak içme suyunda 15 dakika bekletip yumuşatın ve suyunu süzün.

Ispanak yapraklarını da yıkayıp bir kenarda bekletin. Geniş bir tencereye soğanı ve zeytinyağını koyup orta ısılı ateş üzerinde karıştırarak 2 dakika kavurun.

Üzümleri, zeytinleri ve süzülen pirinci katıp karıştırarak 5-7 dakika pişirin. Suyunu verip, tuz ve karabiberini serpip karıştırın. En üste ıspanak yapraklarını yayarak yerleştirin ve tencerenin kapağını kapatın.

Orta ısılı ateşte, pilav suyunu tamamen çekinceye dek en az 18-20 dakika pişirin. Suyunu çekip üzeri göz göz olan pilavı ocaktan alın. Hiç kapağını açmadan en az 20 dakika demlendirip dinlendirin. Kapağını açıp karıştırın ve servise sunun.

Zeytinli üzümlü ıspanaklı Akhisar pilavı

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