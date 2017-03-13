ZEYTİN BÖREĞİ

8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 25 DAKİKA

◊ 2,5 su bardağı çekirdeksiz salamura yeşil zeytin

◊ 400 gr yağlı kıyma

◊ Bir çay bardağı ince kıyılmış ceviz içi

◊ Bir demet maydanoz

◊ 300 gr taze soğan

◊ İki yemek kaşığı nar ekşisi

◊ Yarım adet limonun suyu

◊ Varsa 150 gr taze sarımsak

◊ Yarım yemek kaşığı domates salçası

◊ Bir yemek kaşığı pul biber

◊ Bir çay kaşığı kimyon, karabiber

Kıymayı bir tencereye koyup bir fincan su ilave ederek orta ısılı ateşte, suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. (Tencerenin kapağı kapalı olmalı) Kapağını açıp kısık ateşte, ara sıra karıştırarak 10 dakika daha kavurun.

Yeşil zeytin, ayıkladığınız maydanoz, soğan ve sarımsakları incecik doğrayarak büyük bir tepsiye koyun.

Üzerine ceviz içi, pul biber, nar ekşisi, karabiber, kimyon ve kavrulmuş kıymayı ilave edip iyice karıştırın.

Bu içi mahalle fırınına götürüp kapalı olarak pişirtin.

ANTEP USULÜ ARAP KÖFTESİ

MALZEME LİSTESİ

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 30 DAKİKA





Köfte için;

◊ Üç su bardağı simit (ince bulgur)

◊ 300 gr yağsız köftelik kıyma

◊ Bir adet orta boy kuru soğan

◊ Yarım demet maydanoz

◊ Varsa 2-3 dal tarhun (kışın kurusunu da kullanabilirsiniz)

◊ İki yemek kaşığı pul biber

◊ Bir çay kaşığı karabiber

Ayrıca;

◊ Bir yemek kaşığı tereyağı

◊ 500 gr süzme yoğurt

◊ 2 diş sarımsak

İnce kıyılmış soğan, simit, bir yemek kaşığı pul biber, karabiber, kıyma ve tuzu bir kaba koyup ara sıra su ilave ederek yoğurun.

Sakızlı kıvama geldiğinde incecik kıyılmış tarhun ve maydanozu ilave edin. İsterseniz bu uzun, yorucu yoğurma işlemini robotla da yapabilirsiniz.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Parçaları ıslattığınız avcunuzun içinde yuvarlayıp bir süzgece koyun.

Süzgeci uygun bir tencereye yerleştirip kapağını kapatarak kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

Köfteleri makarna gibi, kaynayan suda da haşlayıp süzebilirsiniz.

Bir tavada yağ eritip köfteleri zedelemeden yağa bırakın.

Kısık ateşte 3-5 dakika kavurup bir yemek kaşığı kırmızı pul biberi ekleyin ve ocaktan alın.

Süzme yoğurda bir miktar süt veya su ilave ederek yoğunluğunu azaltıp hafif ılıtın.

İnce kıyılmış sarımsak ve yeterli tuz ilave edip karıştırın.

Sarımsaklı yoğurdu servis kabına ya da tabaklara alıp üzerine köfteleri yerleştirin.

Üzerine ayrıca pul biber ve karabiber ilave edin ve servis yapın.

Afiyet olsun...

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