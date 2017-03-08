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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

ZENCEFİLLİ KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

8 Mart 2017

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 MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı kırmızı mercimek 

◊ 2 adet orta boy kuru soğan
◊ 4 diş sarımsak
◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1-2 tatlı kaşığı biber salçası
◊ 1 adet kırmızı dolmalık biber
◊ Yarım su bardağı arpa şehriye
◊ 1 yemek kaşığı dolusu rendelenmiş taze zencefil
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
◊ 10-12 su bardağı et ya da tavuk suyu
◊ 1 çay kaşığı toz zerdeçal, pul biber

Soğanları soyup incecik doğrayın. Sarımsakları pirinç tanesi büyüklüğünde dilimleyin. Zeytinyağı, soğan ve sarımsağı orta boy bir tencereye koyup orta ateşe oturtun. Sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar kavurun. Biber salçasını da ilave edin. Kırmızı dolmalık biberi ayıklayıp yıkayın. Kalem gibi dilimledikten sonra tavla zarı şeklinde doğrayın.
Biberleri arpa şehriyeyle birlikte tenceredeki soğanlı karışımın üzerine ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Yıkayıp süzdüğünüz kırmızı mercimeği aktarıp tuz ve karabiberi serpiştirin.
Son olarak, ılık haldeki et ya da tavuk suyunu ilave edip tencerenin kapağını yarım kapatarak tüm malzemeler yumuşayıncaya kadar, en az 10 dakika pişirin. Arada sırada karıştırmayı ihmal etmeyin. Üzerine toz zerdeçal, pul biber, karabiber, kimyon ve zencefili ekleyin. 10-15 dakika daha pişirip ocaktan alın ve sıcak sıcak servis yapın.

ZENCEFİLLİ KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

TURŞU SUYUYLA GRİP ÇORBASI 

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı lahana turşusu (yeşil fasulye turşusu da kullanılabilir)
◊ 4 su bardağı turşu suyu
◊ 3 su bardağı içme suyu
◊ 1 su bardağı mısır unu (fırınlanmış olanı tercih edin)
◊ 1 adet kuru soğan
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 çay kaşığı toz zerdeçal
◊ 2 çay kaşığı pul biber, nane, karabiber

Turşuları ve soğanı incecik doğrayın (doğradığınız turşular 2 su bardağı dolusu olmalı).
Zeytinyağını orta boy bir tencereye koyup soğanı ilave edin ve orta ateşte, karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Zerdeçalı katıp rengi sararana kadar karıştırın.
Turşuları hemen ekleyip turşu suyu ve içme suyunu ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın. Kaynayınca mısır ununu yavaş yavaş ilave edip karıştırın ki topaklanmasın. 5 dakika karıştırmaya devam edin.
Pul biber, nane ve karabiberi ekleyip biraz kısık ateşte 10 dakika pişirin ve ocaktan alın.
İsterseniz ince kıyılmış dereotu ya da maydanozla süsleyin. İçine 2 yemek kaşığı ince bulgur katabilir, zerdeçal miktarını artırabilirsiniz.
Gribe, nezleye birebir olan çorbanız hazır, afiyet olsun...

 

 

ZENCEFİLLİ KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

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