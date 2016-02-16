Zamanınız varsa bu yemekleri hazırlayın

İki gündür sayfamızda pratik, çok kısa sürede hazırlanan ama lezzetinden bir şey kaybetmeyen tariflere yer vermiştik. Bugünse mutfağa biraz daha zaman ayırmak isteyenler için üç ayrı lezzet paylaşacağız. Biri yarım saatte pişiyor, diğeri 40 dakikada... Sonuncu ise 2,5 saatle rekortmen tariflerden...

LABNELİ OTLU POĞAÇA

MALZEME LİSTESİ (8 kişilik Hazırlama süresi: 30 dakika Pişirme süresi: 35 dakika )

◊ 200 gr labne (1 paket)

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 tatlı kaşığı mayonez

◊ 1 çay kaşığı karbonat

◊ 2 damla limon suyu

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ Yaklaşık 4 su bardağı un

Ayrıca

◊ 6-8 yaprak taze nane

◊ 1 adet taze soğan (sadece yeşil kısmı kullanılacak)

◊ Yarım demet dereotu

◊ Yarım demet maydanoz

Üzeri için

◊ 2 adet yumurtanın sarısı

Labne, sıvıyağ, mayonez ve tuzu derin bir kaba koyun. Karbonatın üzerine limon suyu ekleyip köpürtün ve karışıma ilave edin. Kabartma tozunu da katıp çatalla iyice çırpın.

Yıkayıp iyice süzdüğünüz yeşillikleri de incecik doğrayarak labneli karışıma ilave edin. Çatalla iyice karıştırın.

Unu da azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Elinize çok hafif yapışan, yumuşak bir hamur yakalayınca un eklemeyi bırakın. Hamuru toplayıp ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları avuçlarınız arasında 5 santim çapında açın ve D şeklinde ikiye katlayın.

Poğaçaları fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Üzerlerine fırçayla, çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirip çıkarın. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

MELOŞ’UN CHEESECAKE’İ

MALZEME LİSTESİ (8 kişilik Hazırlama süresi: 40 dakika Pişirme süresi: 50 dakika )

◊ 2 paket Eti Burçak bisküvi (26 santimlik kalıp için)

◊ 3 yemek kaşığı yumuşak margarin ya da tereyağı

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

İçi için

◊ 3 paket labne (200 gr x 3 paket)

◊ 5 adet yumurta

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 1 yemek kaşığı mısır nişastası

◊ 1 adet limon

◊ 1 su bardağı tozşeker

◊ 2 paket vanilya

Cheesecake’in alt kısmı için; bisküvileri robota koyup un gibi oluncaya kadar çekin ve derin bir kaba koyun. Üzerine erimiş yağı koyup yoğurun. Bu arada, 26-28 santim büyüklüğündeki kelepçeli kek kalıbının içini alüminyum folyoyla kaplayın. Kağıt peçetenin ucunu sıvıyağa batırıp folyoyu yağlayın.

Hazırladığınız hamuru kalıba bastırarak yerleştirin. Diğer taraftan, labne ve tozşekeri derin bir kaba (cam kap kullanmanızı öneririm) koyun. Vanilya, un ve nişastayı ekleyip mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın.

Yumurtaları tek tek katarken mikserle çırpmaya devam edin.

Sonuçta koyu ayran, boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Karışımı kalıba aktarın.

Kalıbı 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırına yerleştirin ve en az 45-50 dakika pişirip çıkarın. Üzeri iyice kızarmış olacaktır. Bazen cheesecake çatlayabilir. Bazen de fırından çıkarınca soğurken çatlar.

Bunu engellemek için, fırından çıkardığınız sıcak cheesecake’in üzerini streç film ya da tabakla kapatın. En az bir gece buzdolabında bekletin.

Kelepçeli kalıbı açıp altındaki folyoyu çıkarıp atın. İsterseniz üzerini taze mevsim meyveleri ya da meyve püresiyle süsleyerek servise sunabilirsiniz.

ANTEP USULÜ TAVUK IZGARA

MALZEME LİSTESİ (6 kişilik Hazırlama süresi: 2 Saat Pişirme süresi: 30 dakika )

◊ 6 adet tavuk şinitzel

Terbiye sosu için

◊ 4 diş sarmısak

◊ 4 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 yemek kaşığı nar ekşisi (veya soya sosu)

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası (Antep salçası)

◊ 4 çay kaşığı tatlı biber salçası

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

◊ 1 çay kaşığı kırmızı tozbiber

◊ 1 tatlı kaşığı kuru kekik

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Yarım çay kaşığı yenibahar, karabiber

Terbiye, marinat sosunu hazırlamak için; dövülmüş sarımsakları derin ve geniş bir kaba aktarın. Zeytinyağı ve nar ekşisini ilave edin. Üzerine sırasıyla salçaları, yoğurdu, kekik ve naneyi katıp tuz, karabiber, yenibahar ve kırmızı tozbiberi serptikten sonra çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Tavukların her tarafını bu sosa bulayın. Soslu etlerin olduğu kabın üzerini kapatıp buzdolabında en az 2-3 saat bekletin. Geniş bir teflon tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvıyağı koyup kızdırın. Etleri sosun içinden olduğu gibi çıkarın. Yüksek ısılı ateşte etleri önlü arkalı birer dakika kızartın. Sonra ısıyı orta ısıya getirin ve her bir yüzünü en az 5 dakika daha kızartın. İsterseniz soslu tavuk etlerini ızgarada ya da fırın poşeti içinde de pişirebilirsiniz. Tavadan aldığınız etleri özellikle kızarmış patates ve pilavla servis yapmanızı öneririm.