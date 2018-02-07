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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Yumurta tatlısı

7 Şubat 2018

8 KİŞİLİK HAZIRLAMA SÜRESİ: 25 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 1 SAAT

MALZEME LİSTESİ

◊ 12 adet yumurta (sarı ve beyazını ayır)
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ Yarım su bardağı irmik
◊ Aldığı kadar un
◊ 2 paket vanilya
Şerbet için-1
◊ 2 su bardağı toz şeker
◊ 3 su bardağı su
◊ 1 limon kabuğu rendesi
Şerbet için-2
◊ 6 su bardağı toz şeker
◊ 6 su bardağı su

Oda sıcaklığındaki yumurtaların sarısını ve aklarını dikkatlice ayırarak ayrı ayrı derin kaplara koyun. Yumurta aklarına tuz atıp mikserin yüksek devriyle en az 8-10 dakika kar gibi olup iyice katılaşıncaya dek çırpın. Yumurta sarılarını da bir tahta kaşık ya da spatulayla karıştırarak çırpın.
Şimdi yumurta sarılarını yavaş yavaş yumurta aklarının içine aktarıp bir taraftan da ağır ağır karıştırmaya devam edin. İrmik, un ve vanilyaları ilave edip tekrar spatulayla karıştırın. Oldukça koyu, kek kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Bu arada en az 30 cm. çapındaki yuvarlak borcamın içini iyice yağlayın. Ya da dibine fırın kağıdını kesip yerleştirin ve sıvıyağ batırılmış fırçayla iyice yağlayın.
Hazırladığınız kek karışımını kalıba dökün ve 5 dakika önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında en az 55-60 dakika pişirin. Yumurta akı keki kabartacak, üzeri altın sarısı renk alacaktır. Bu arada şerbet için su, toz şeker ve limon kabuğu rendesini bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun.
Şerbet kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
(Size 2 ayrı şerbet tarifi verdik. Az şekerli veya daha fazla şekerli tarifi kullanabilirsiniz. Ben az şekerliyi kullandım ve yeterli oldu. Ama orijinal tarifte çok şekerlisi kullanılıyor.)
Tatlıyı fırından alın ve 5 dakika kadar hafif ılınmasını bekleyin. Soğuk şerbeti üzerine gezdirin. İsterseniz toz Antep fıstığı ve çırpılmış krem şanti ile servise sunun.

Yumurta tatlısı

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