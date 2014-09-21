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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Yörüklerin yemek kültürü

21 Eylül 2014

Fethiye’yi şimdiye kadar hep Belcekız’daki Ölüdeniz’le anardım. Bir de ilk olarak babamın gösterdiği gövdesi ve toprağı kızıl olan kızılçam ormanlarıyla tabii ki...

Sonraları, Likya yürüyüş yolu üzerinde bulunan yaylalarını, köylerini duymaya başladım ve nihayet bir fotoğrafta görüp çok etkilendiğim Kayaköy’e ve Fethiye’ye tekrar gitmek istedim.
Artık Göcek’e gide gele Fethiye ve Bozburun taraflarındaki Yörük kültürüyle iyice haşır neşirim.
Fethiye çok ilginç bir coğrafyaya ve insan çeşitliliğine sahip. Verimli topraklarında mısır, zeytin, her çeşit narenciye, nar, domates, üzüm ve hatta avokado bile yetişiyor. Zaten seracılık, sebze ve meyve yetiştiriciliği en önemli geçim kaynakları arasında.
Biz ailecek, Fethiye içinde bir yemek vahası olarak karşınıza çıkan balıkçılar çarşısındaki tahin pekmezin hastası olduk.
Yaylalarda ve dağ köylerinde yaşayan Yörüklerin el değirmenlerinde çekerek hazırladıkları tahin ve üzüm pekmezini karıştırıp üzerine de yörenin cevizini eklediğinizde ortaya çıkan lezzet de inanılmaz. Bu karışıma ekmek banıp yediğinizde “bundan güzel tatlı var mı acaba” diye düşünebilirsiniz.
Rengi bitter çikolata, lezzeti ise cennetten çıkma,,, Elbette ki biz bu müthiş lezzeti sevdiklerimizle paylaşmak istiyor ve İstanbul’a kilolarca tahin-pekmez taşıyoruz. Hani, balıktan sonra canınız mutlaka tatlı çeker ya, işte Yörük usulü tahin-pekmez ve ceviz o tatlı ihtiyacını karşılamak için de biçilmiş kaftan.
Sert, keçi peynirleri, tuluma basılmış yayla tulumları, çeşit çeşit lorları, çiçek ve çam balları, olağanüstü lezzetli süzme yoğurtları, kınık ve kadın parmağı üzümleri, son yıllarda yediğim en lezzetli ceviziyle Fethiye tam bir yeme-içme cenneti.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

 

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