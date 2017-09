Yöresel yemekler

Fıstıklı tava katmeri

4 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA







MALZEME LİSTESİ

* 1 adet hazır yufka

* 50 gr taze kaymak (tereyağı da kullanabilirsiniz)

* 3-4 yemek kaşığı tozşeker

* 5-6 yemek kaşığı çekilmiş yeşil fıstık (piyasada satılan toz fıstıktan da kullanılabilir)

Kızartmak için

* 2 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI



Hazır yufkayı mutfak tezgahının üzerine serin. Yumuşamış kaymağı ya da tereyağını yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürün. Tozşekeri ve ardından da çok ince çekilmiş ya da toz halindeki yeşil fıstığı da yufkanın her tarafına dağıtın. Yufkanın dört ucunu üzerine doğru katlayarak tam bir kare şekli elde edin. Keskin bir bıçakla bu kare yufkayı dört eşit parçaya bölün.

Son olarak, her bir kare parçayı üçgen şeklinde tekrar katlayın. Uçlarını elinizle bastırarak kapatın. Böylece 4 adet üçgen şeklinde katmer elde edeceksiniz. Diğer taraftan, geniş bir teflon tavaya tereyağının yarısını koyup kızdırın. Kızgın tavaya iki adet katmeri yan yana koyup önlü arkalı iyice sararıncaya kadar kızartın.

Tavaya kalan tereyağını koyup diğer iki katmeri de önlü arkalı kızartın. Kızarttığınız katmerleri servis tabağına dizin. Üzerine tekrar fıstık serpiştirebilirsiniz. Sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

Sebzeli ciğer kavurma



6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 20 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA







MALZEME LİSTESİ

* 1 adet koyun ciğeri (kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz)

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 4-5 dal taze soğan

* 3 adet yeşil sivribiber

* 1 adet kırmızı salçalık biber

* 2 adet orta boy domates

* Yarım demet maydanoz

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 çay kaşığı karabiber, kırmızı pulbiber

* 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI



Kuru soğanları soyup yemeklik, incecik doğrayın. Taze soğanları temizleyip incecik kıyın. Sivribiber ve kırmızıbiberleri temizleyip tavla zarı formunda doğrayın. Domatesleri soyup tavla zarı formunda dilimleyin.

Ciğerin sinir ve yağlarını temizleyin. İsterseniz yıkayın (bazı yörelerde ciğer yıkanmaz) ve süzün. Tavla zarı formunda küp küp doğrayın.

Ciğeri 2 yemek kaşığı sıvıyağla birlikte geniş bir tava ya da tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak kendi suyunu çekinceye kadar 3-4 dakika kavurun.

Kalan yağı, kuru soğanı ve biberleri ilave edip karıştırmaya devam ederek 5 dakika daha kavurun.

Son olarak, domates, yeşil soğan, tuz, karabiber ve pulbiberi 5-7 dakika daha kavurun ve ocaktan alın. Üzerini ince kırılmış maydanozla süsleyip sıcak sıcak servise sunun.

Not: İsterseniz sıvıyağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Bazı yörelerde bu yemeğe kuyruk yağı da katılır.



Simit kebabı



8 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ: 30 DAKİKA

PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA



MALZEME LİSTESİ

* 1 kg orta yağlı kıyma (koyunun sırt kısmı önerilir)

* 2 su bardağı köftelik simit (çok ince bulgur)

* 1 su bardağı ılık su

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 6 diş sarmısak

* 2 çay kaşığı tuz, karabiber

* 2 çay kaşığı kuru nane, pulbiber

YAPILIŞI



Simidi derin bir kaba koyup üzerine ılık suyu gezdirerek ıslatın. Soğanı ve sarımsakları rendelenmiş kadar küçük doğrayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyip yumuşayan simidin üzerine soğan ve sarmısağı ekleyin. 3-4 dakika kadar yoğurup yumuşatın. Simidin iyice yumuşaması gerekir.

Üzerine kıyma, tuz, karabiber, nane ve pulbiberi ekleyip yoğurmaya başlayın. Neredeyse macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Elinizi suya batırarak hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın.

Şişleri hazırlayın. köfteleri her şişe 4-5 adet gelecek şekilde şişlere dizin. İsterseniz aralara biber ve domates de takabilirsiniz. Orta ısılı mangal ateşi ya da ızgarada çevirerek pişirin.

Not: Kıymayla yapılan kebapların kıyması zırh denen büyük bıçaklarla parçalanır ve genellikle hayvanın köşneme kısmı kullanılır. İsterseniz bu kebabı çöp şişe takıp yayarak, uzatarak kızartın. Ama çöpşişleri önce soğuk suda 20 dakika bekletmeniz gerekir. Eti ince uzun köfteler şeklinde takarsanzı az yağ koyduğunuz teflon tavada da kızartabilirsiniz.