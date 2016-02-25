Yöresel lezzetler

Kayınvalidemin baduş çorbası

6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Yeşil fasulyenin uçları kesilip atılır. Bir santim kalınlığında dilimlenir. Yıkanıp süzüldükten sonra bir kenarda bekletilir.

Zeytinyağı orta boy bir tencerede kızdırılıp incecik, yemeklik doğranmış soğanlar kızgın yağda 4-5 dakika kavrulur.

Üzerine salça, varsa kıyma, incecik halkalar halinde doğranmış sivribiber, küp küp doğranmış domates eklenip kavrulmaya devam edilir. Et ya da tavuk suyu ilave edilir.

Çorba kaynamaya başlayınca yıkanıp süzülmüş mercimek, bulgur, taze fasulye, tuz ve karabiber de katılarak sebze çorbası kıvamına gelinceye kadar pişirilir.

Üzerine kızdırılmış tereyağına eklenen reyhan ve kırmızı biber gezdirilerek servise sunulur.

Not: Çok lezzetli yemekler yapan kayınvalidem bu çorbayı reyhan koymadan pişirmez.

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 su bardağı yeşil mercimek

◊ 1 çay bardağı pilavlık bulgur

◊ Yaklaşık 250 gr taze yeşil fasulye

◊ 5 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Varsa 2-3 adet orta boy domates

◊ 2-3 adet yeşil sivribiber

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 8 su bardağı et ya da tavuk suyu

◊ Varsa 3 yemek kaşığı

kavrulmuş kıyma

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ Ayrıca; 20-30 gr tereyağı

◊ 1 çay kaşığı kırmızı biber

◊ 6 çay kaşığı kuru reyhan

(kuru nane de kullanılabilir)

Peksimet

8 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Ilık sütü ve toz mayayı bir kaseye koyup tozşekeri ilave edin. Oda sıcaklığında 10 dakika bekletip köpürüp kabarmasını sağlayın.

Sütlü maya karışımını yumurtaların üzerine aktarın. Tuz ve eritilip ılıtılmış yağı ilave edin. Bir taraftan un ilave ederken bir taraftan da yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden daha yumuşak ve hafifçe elinize yapışan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. (Hamur fırınlarda satılan ekmek hamuru kıvamında olmalı.)

Hamuru toplayıp üzerini hafif nemli mutfak peçetesiyle örttükten sonra oda sıcaklığında en az bir saat bekletin ve mayalanıp kabarmasını sağlayın.

Dinlenen hamurdan bileğiniz kalınlığında uzun hamurlar hazırlayın.

Hamurları keskin bir bıçakla 3-4 santim eninde dilimleyip yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Hamurları tepside de 30 dakika dinlendirin.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sürüp isterseniz susam serpiştirin.

Önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirip çıkarın. Soğuk olarak servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

◊ 6 adet yumurta

◊ 1 yemek kaşığı toz maya

◊ 2 su bardağı ılık süt

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

◊ 3 çay kaşığı tuz

◊ 250 gr eritilip ılıtılmış tereyağı

◊ Yeterince un

Mercimekli içliköfte

8 kişilik

Hazırlama süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

İç harcını için; 2 su bardağı mercimeği üzerini kapatacak kadar suyla yumuşayıncaya kadar haşlayın. Mercimek suyunu tam olarak çekmeden soğanları, yağı ve kıymayı ilave edip. 4-5 dakika kadar karıştırın.

Kalan malzemeleri, yani tuz, karabiber, salça ve maydanozu ekleyip karıştırarak yaklaşık 10-12 dakika pişirin ve ocağın altını kapatın. Soğumasını bekleyin.

Köftenin dış harcı için; bir paket ince bulguru 2 su bardağı kaynayan suya aktarıp 1-2 dakika kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp 10 dakika bekledikten sonra unu ekleyin. Bekleyip iyice yumuşayarak şişen bulguru hamur gibi yoğurduktan sonra yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. Bu işlemi yaparken elinizi sık sık soğuk suya batırın.

Köftelerin içini parmağınızla bastırarak oyun. Bu oyukların içine hazırladığımız mercimekli harçtan koyup avucunuzda sıkarak oyuk kısmı iyice kapatın. Köfteleri servis tabağına dizin.

Servis yaparken tereyağında pişirdiğiniz pulbiberi köftelerin üzerine gezdirip sunum yapın.

MALZEME LİSTESİ

İç harcı için;

◊ Yarım kg orta

yağlı kıyma

◊ 25 gr tereyağı

◊ 2 su bardağı

yeşil mercimek

◊ 5 adet orta

boy kuru soğan

(çok ince yemeklik doğranmış)

◊ 1 tatlı kaşığı

tuz, karabiber

◊ 1 demet maydanoz

(çok ince doğranmış olmalı)

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

Dışı için;

◊ 1 paket ince köftelik bulgur

◊ 2 su bardağı

sıcak su

◊ Yarım su

bardağı un

Ayrıca;

◊ 50 gr tereyağı

◊ 2 çay kaşığı kırmızı pulbiber