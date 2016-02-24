Yöresel lezzetler

PORTAKALLI LOR TATLISI





MALZEME LİSTESİ

◊ 600 gr kaşar loru (400 gr taze tuzsuz lor + 200 ml hazır süt kreması da kullanabilirsiniz)

◊ 3 adet yumurta

◊ 100 gr rendelenmiş çikolata

◊ 1 adet portakal kabuğu rendesi

◊ 1 su bardağı tozşeker

Üzeri için

◊ 2 su bardağı portakal suyu (hazır portakal suyu da kullanabilisiniz)

◊ Yarım su bardağı tozşeker

◊ 1 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Kaşar loru süzme yoğurt kıvamında, muhteşem tadı olan bir taze peynir çeşididir. Ege bölgesinde çokça bulunur. Kaşar loru bulamazsanız, lor peyniri ve kremayı mutfak robotuna koyun.

Oda sıcaklığında bekleyen yumurtaları kırın. Çikolata, rendelenmiş portakal kabuğu ve tozşekeri de ilave edip robotu çalıştırın. Malzemeler birbiriyle karıştığında koyu kek hamuru kıvamında (koyu boza kıvamı) bir karışım elde edeceksiniz. Diğer taraftan, fırına dayanıklı küçük kalıpları tereyağı ya da bitkisel margarinle iyice yağlayın. Hamuru kalıplara paylaştırın.

Tatlıları 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 30 dakika kadar pişirin. Tatlının kenarları hafif kahverengi olup kabın kenarlarından ayrılacaktır.

Tatlıları hemen fırından çıkarın ve sıcakken ters çevirerek kalıplardan ayırın. Çok kırılgan ve hemen dağılabilen bir tatlı olduğundan dikkatli olunması gerekir.

Diğer taraftan sosu hazırlamak için; portakal suyu, tozşeker ve nişastayı küçük bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynayınca ocaktan alıp tel çırpıcıyla çırparak biraz ılık hale getirin. Sosu tatlıların üzerine gezdirip ılık olarak servise sunun.

SEBZELİ ENGİNAR DOLMA





MALZEME LİSTESİ

◊ 6-8 adet taze, temizlenmiş enginar

◊ 1 adet orta boy patates

◊ 6 su bardağı su

◊ 1 adet ince uzun büyük boy havuç

◊ 12-16 adet arpacık soğan (1 adet orta boy kuru soğan da kullanabilirsiniz)

◊ 4-5 yemek kaşığı dondurulmuş ya da taze bezelye (iri boy konserve bezelye ya da haşlanmış taze bakla içi de kullanabilirsiniz)

Sosu için

◊ 1 su bardağı zeytinyağı

◊ 1 adet iri büyük boy limonun suyu

◊ Varsa 1 çay kaşığı dövülmüş limon tuzu

◊ 1 yemek kaşığı tozşeker

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Ayrıca 2 demet dereotu

6 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Temizlenip ayıklanmış enginarları pişirmeden önce bekletecekseniz mutlaka bol limonlu suyun içine koyun. Böylece enginarlar kararmayacaktır.

Patatesi soyup tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Havuçları soyduktan sonra yine tavla zarı formunda dilimleyin. Soğanları soyup bütün olarak bırakın.

Sosu hazırlamak için; zeytinyağı ve limon suyunu derin bir kaba koyun. Varsa nohut büyüklüğünde 2 adet limon tuzunu da ekleyin (Limon tuzu annelerimizin çok kullandığı, hem limon tadı veren, hem de yemeği beyazlatma özelliğine sahip bir malzemedir).

Tozşeker, un ve tuzu katıp tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın. Diğer taraftan, limonlu suyunu süzdüğünüz enginarları geniş bir tencereye, çukur kısımları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Üzerine 6 su bardağı suyu aktarıp önceden hazırladığınız sosu gezdirin.

Hazırladığınız havuç, patates ve bezelyeleri enginarların üzerine yerleştirin (Bezelye yerine haşlanmış iç bakla da kullanabilirsiniz). Soğanı ise bütün olarak tencerenin ortasına oturtun. Arpacık soğan kullanacaksanız tencereye yine bütün olarak serpiştirin.

Tencerenin kapağını sıkıca kapatıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Suyu kaynamaya başlayınca aktını kısın. Enginarları kısık ateşte 40-45 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Enginarları çanak kısmları yukarı gelecek şekilde servis tabağına yerleştirip üzerine sebzeleri dağıtın. İnce kıyılmış dereotuyla süsleyip ılık ya da soğuk olarak servise sunun.

BALKABAKLI BORANİ





MALZEME LİSTESİ

◊ Yarım kg balkabağı

◊ 250-300 gr az yağlı dana kıyma

◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 4-5 adet yeşil tatlı sivribiber

◊ 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pulbiber

◊ 2 su bardağı et ya da tavuk suyu

Üzeri için

◊ 2-3 su bardağı sarmısaklı yoğurt

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kabuklarını soyup çekirdeklerini ayıkladığınız balkabağını tavla zarı formunda doğrayın. Soğanları yemeklik incecik dilimleyin. Tatlı sivribiberlerin saplarını kesip tohumlarını ayıkladıktan sonra incecik doğrayın.

Soğan ve kıymayı orta boy bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 6-7 dakika kadar kavurun. Üzerine zeytinyağı, kabak ve biberleri ekleyip karıştırmaya devam ederek 3-4 dakika daha kavurun.

Tuz ve pulbiberi serpiştirip sıcak haldeki et ya tavuk suyunu da tencereye aktardıktan sonra (isterseniz hazır bulyon da kullanabilirsiniz) karıştırın ve orta ısılı ateşte kaynamasını bekleyin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp kısık ateşte, kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın. Üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirip sıcak sıcak servise sunun.

Not: Bu yöresel yemeğin üzerine yağda kızdırılmış kırmızı tozbiber de gezdirilir.