Yöresel lezzetler

HETTÜŞ

Semizotunun sadece yapraklarını alıp saplarını başka bir yemek için ayırın. Ayıkladığınız semizotu yapraklarını yıkayıp süzün.

Diğer taraftan, bayat ekmek dilimlerinin kenarlarını kesip çıkarın. İç kısımlarını tavla zarı formunda küp küp doğrayıp derin bir kaba koyun. Soğanı da incecik yemeklik doğrayıp kaba ekleyin. Tuzu serpip nar ekşisini gezdirin ve kenarda bekletin.

Domatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın. Semizotu yapraklarını, soğan ve nar ekşisiyle karıştırdığınız ekmek içini geniş bir servis tabağına koyup karıştırın.

Domatesleri ekleyip limon suyunu gezdirin. Zeytinyağını da ilave edip malzemeleri iyice karıştırın. İsterseniz cevizle ve nar taneleriyle süsleyerek servise sunun.

6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 1 demet semizotu

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 3 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu

◊ 2 çay kaşığı tuz, toz kırmızıbiber

◊ 2 ince dilim bayat ekmek (kepekli ya da çavdarlı ekmek kullanın)

◊ 2 adet orta boy domates

◊ Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan zeytinyağı

◊ Varsa 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

◊ Varsa 2-3 yemek kaşığı ayıklanmış nar tanesi

KÜNEFE

Şurubu hazırlamak için, su ve şekeri tencereye koyup orta ısılı ateşte şeker eriyinceye kadar karıştırın. Şurubun koyulaşması için 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Kadayıfları bir tepsinin içinde elinizle didikleyip kabartın. Tereyağını tavada eritin. Sıcak haldeki yağı kadayıfların üzerine gezdirerek dökün. Kadayıfın yağı iyice çekip yumuşaması için elinizle iyice karıştırıp ovarak en az 2-3 dakika yoğurun.

Yumuşayan kadayıfı 6 eşit parçaya ayırın. Birinci parça kadayıfın yarısını tek kişilik künefe kalıbına elinizle bastırarak yayın. Üzerine 2 dilim künefe peyniri ya da 1 yemek kaşığı rendelenmiş dil peyniri ilave edip kalan kadayıfı üzerine kapatın.

Elinizle üzerine iyice bastırarak düzgünleştirin. Üzerlerine çekilmiş Şam fıstığı serpiştirin. Diğer kadayıf parçalarını da aynı şekilde hazırlayın. Künefe kalıplarını fırın tepsisine dizin. 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak künefelerin üzerlerine bekletmeden birer kepçe sıcak şurup döküp servis yapın.

İsterseniz tekrar fıstıkla süsleyin yanında dondurma ya da taze kaymakla servise sunun.

4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 300 gr tel kadayıf

◊ 200 gr tereyağı

◊ 200 gr künefe peyniri (rendelenmiş dil peyniri de kullanabilirsiniz)

Şurup için

◊ 2 su bardağı tozşeker

◊ 3 su bardağı su

◊ Ayrıca 1 su bardağı çekilmiş Şam fıstığı

HATAY’IN SARMA İÇİ

Salata gibi ya da çayın yanında ikram edebileceğiniz sarma içini, daha lezzetli olabilmesi için Hatay’da toprak çanaklarda yoğururlarmış. Esmer bulguru geniş ve derin bir kaba koyup üzerine tuz, karabiber ve salçayı ekleyin. Bardaktaki suyun yarısını katıp bastırarak yoğurmaya başlayın. Suyun kalanını da ilave edip yoğurmaya devam edin. Bulgurun yoğurma işlemi sonunda yumuşamış olması gerekir.

Üzerine soyup küp küp doğradığınız domatesleri (bir yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz), nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya devam edin.

Diğer taraftan, taze nane, taze soğan ve maydanozu yıkayıp incecik doğrayın ve malzemelerin üzerine ilave edin. İyice karıştırın ve servise sunun. Kullanılacak zeytinyağının, salçanın ve nar ekşisinin kalitesi yemeğin lezzetinde çok etkilidir.

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

◊ 2 su bardağı esmer ince bulgur (Güneydoğu’nun kahverengi ince bulguru)

◊ 2 yemek kaşığı tatlı biber salçası (Hatay yöresinin)

◊ 2 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 1,5 su bardağı su

◊ 2 adet orta boy domates

◊ 1 su bardağı zeytinyağı

◊ 4 yemek kaşığı nar ekşisi

◊ 1 demet taze nane

◊ 1 demet maydanoz

◊ 6-7 adet yeşil taze soğan

HURMALI KURABiYE

Hamuru hazırlamak için irmiği derin bir kaba koyup üzerine sıvıyağ gezdirin. Yoğurdu katıp 5 dakika bekletin.

Vanilya, karbonat ve unu ekleyip yoğurmaya başlayın. Yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru bir kenarda bekletin.

Diğer taraftan, hurmaların çekirdeklerini çıkarıp tavla zarı formunda, küp küp doğrayın.

Hurmaları ve suyu orta boy bir tavaya koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak hurmalar suyunu çekinceye kadar pişirin. Badem ya da ceviz içini ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.

Diğer taraftan, şurubu hazırlamak için; su ve şekeri bir tencereye koyup orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.

Hazırladığınız hamurdan kabuklu ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçaları avuçlarınız arasında bastırarak çay tabağı büyüklüğüne getirin. İçlerine hazırladığınız harçtan birer tatlı kaşığı kadar koyup D şeklinde kapatın (istediğiniz şekilde yapabilirsiniz).

Hazırladığınız kurabiyeleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

Fırını 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarlayıp ısıtın. Kurabiyeleri sıcak fırında, üzerleri sarı-kahverengi oluncaya kadar, 30 dakika pişirip çıkarın. 5 dakika kadar tepside bekletip geniş ve derin bir kaba alın. Üzerlerine soğuk haldeki şurubu gezdirip şurubu iyice çekmelerini bekleyin. Servise sunun.

8 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

MALZEME LİSTESİ

Hamur için

◊ 1 su bardağı irmik

◊ Yarım çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 paket vanilya

◊ 1 paket karbonat

◊ 2 su bardağı un

İçi için

◊ 10-12 adet hurma

◊ 1 çay bardağı su

◊ Yarım su bardağı çekilmiş badem içi (ceviz içi de kullanabilirsiniz)

Şurup için

◊ 3 su bardağı su

◊ 2,5 su bardağı tozşeker

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu