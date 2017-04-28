YOĞURTLU ÇERKEZ FASULYESİ

Taze fasulyeleri ayıklayıp ortadan ikiye böldükten sonra yıkayın ve bir tencereye koyun. Üzerine çıkacak kadar su ekleyip 1 çay kaşığı tuz ve toz şeker serpin. Orta ısılı ateşte, fasulyeleri yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün.



Süzülmüş fasulyeleri derin bir kaba koyup üzerine tuz ve zeytinyağı ilave edin.

Ceviz içini de serpiştirdikten sonra iyice karıştırıp kenarda bekletin.

Yoğurdu derin bir kaba koyun. Sarımsakları bir çay kaşığının yarısı kadar tuzla dövüp yoğurtla karıştırdıktan sonra mayonez de ekleyip iyice çırpın.

Sıvıyağı küçük bir tavada kızdırıp üzerine pul biber ekleyin. Sürekli karıştırarak 1-2 dakika kadar pişirin.

Yeşil fasulyeyi salata kasesine aktarıp üzerine mayonezli sarımsaklı yoğurt gezdirin.

Son olarak yemeği, kavrulmuş olan kırmızı biberli sosla süsleyerek ılık olarak servise sunun.

MALZEME LİSTESİ

◊ 750 gram taze fasulye

◊ 1-2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

◊ 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı tuz ve toz şeker

◊ 2 su bardağı yoğurt

◊ 2 yemek kaşığı mayonez (Diyet mayonez kullanılabilir.)

◊ 2 diş sarımsak

◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 2 çay kaşığı kırmızı pul biber (Toz biber de kullanılabilir.)

KAHVELİ ÇEKİRDEK KURABİYE

Tüm malzemeleri derin bir kaba koyun ve yoğurmaya başlayın. Çok yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurdan yeşil erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Sonra da oval şekil verin. (Hurma boyutunda olmalı.)

Ortalarına kürdanla çizik atın. Böylece büyük kahve çekirdeği gibi kurabiyeler yapmış olacaksınız.

Kurabiyeleri fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında

18-20 dakika pişirin.

Çok pişirmeyin, çünkü bu kurabiye soğuyunca sertleşir.

Ayrıca pişerken yayıldığı için aralıklı dizilmiş olmalılar.

Çıkarıp soğumasını bekledikten sonra servis yapın. Afiyet olsun...

MALZEME LİSTESİ

◊ 125 gr yumuşak

tereyağı

◊ 1 su bardağı pudraşekeri

◊ 1 adet yumurta

◊ Yarım su bardağı mısır nişastası

◊ 2 tatlı kaşığı kakao

◊ 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

◊ 1 paket kabartma tozu

◊ 1 paket vanilya

◊ Yaklaşık 2 su bardağı un

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