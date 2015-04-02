Yassı kadayıf (Malatya)

Pankek tavasının yuvarlak bölümlerini fırçayla yağlayın. Hamurdan kaşıkla alıp bu bölümlere aktarın. Sadece bir taraflarını kızartın. Bir tarafı pişmiş olan yassı kadayıflarınızı tepsiye alın.

Lor peyniri ve çekilmiş cevizi bir kapta karıştırın.

Kadayıfların pişmemiş tarafının bir kenarına ceviz ve lor peyniri karışımından yarım tatlı kaşığı kadar koyun. Yarımay şeklinde katlayıp uçlarını bastırarak kapatın. (İstenirse içleri boş olarak da kapanabilir) Bu işlem hamurlar kurumadan, hızlıca yapılmalıdır. Hamur kurursa yapışmaz.

Şerbeti hazırlamak için; tozşeker ve suyu bir tencereye aktarıp karıştırarak kaynatın. Şerbet kıvamına gelince ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yumurtaları çukur bir kapta çırpın. Sıvıyağı derin bir tavada kızdırın.

Kadayıfları yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartın. Soğuk şerbete atıp 2-3 dakika bekletin. Kadayıfları servis tabağına aldıktan sonra kalan şurubu üzerlerine gezdirebilirsiniz. Bol ceviz içiyle süsleyerek servise sunun.

Not: Bu tatlı Malatya’da çok sevilir. Ramazan ayında mutlaka yapılır. Üzerine kaymak koyularak da ikram edilir.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 2 su bardağı ılık su

* Yarım paket yaş maya

* 1 tatlı kaşığı tozşeker

* 4 tepeleme servis kaşığı un

Şerbeti için;

* 2 su bardağı tozşeker

* 2 su bardağı su

Ayrıca;

* 2 su bardağı ceviz

* 2 adet yumurta

* 1 su bardağı lor peyniri

Kızartmak için;

* Sıvıyağ