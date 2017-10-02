HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 10 DAKİKA8 KİŞİLİK
Yaprak ciğer kızartması
MALZEME LİSTESİ
Malzeme listesi
◊ 500 gram kuzu ciğer
Kızartmak için
◊ 1 çay bardağı sıvı yağ
◊ 3 yemek kaşığı un
◊ Biraz tuz, kırmızı pul biber
Salata için
◊ 2 adet kuru soğan
◊ 1 demet maydanoz
◊ 3 adet taze soğan
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
◊ 1 adet limonun suyu
Kuzu ciğerini ince ince dilimledikten sonra yıkayıp süzün.
Bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, üç yemek kaşığı un, tuz ve kırmızı pul biberi bir tabakta karıştırın.
Sıvıyağı orta boy bir tavada kızdırın.
Ciğer parçalarını bu karışıma iyice bulayıp kızgın yağda önlü arkalı 2-3 dakika kadar kızartın.
Salatayı yapmak için; taze soğanları ince ince doğrayın.
Kuru soğanları yarımay şeklinde dilimleyin. Üzerlerine tuz, kırmızı pul biber ekleyip elinizle hafifçe yoğurarak ovalayın. Böylece soğanlar yumuşamış olur.
İncecik kıydığınız maydanozu ekleyip limon suyunu da ilave edin. İyice karıştırıp yanında kızarmış ciğerle birlikte servise sunun.
Not: Ciğer tazeyken uzun ince dilimler halinde kesmek zor olur. isterseniz hafif sertleşinceye kadar buzlukta bekletebilirsiniz.
Buzluktan çıkarıp keskin bir bıçakla uzun ince dilimler halinde kesin.
Ekşimikli börek
HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA
8 KİŞİLİK
MALZEME LİSTESİ
Hamuru için:
◊ 2 adet yumurta
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 çay bardağı sıvıyağ
◊ 1 çay bardağı su
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ Yaklaşık 4 su bardağı un
İç harcı için
◊ 2 adet orta boy kuru soğan
◊ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
◊ 2 su bardağı ekşimik veya lor peyniri
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
◊ 2 su bardağı sıcak su
Üzeri için
◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ
◊ 1 adet yumurta
◊ 2 yemek kaşığı yoğurt (çırpılmış)