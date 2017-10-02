Yaprak ciğer kızartması

MALZEME LİSTESİ

Malzeme listesi

◊ 500 gram kuzu ciğer

Kızartmak için

◊ 1 çay bardağı sıvı yağ

◊ 3 yemek kaşığı un

◊ Biraz tuz, kırmızı pul biber

Salata için

◊ 2 adet kuru soğan

◊ 1 demet maydanoz

◊ 3 adet taze soğan

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

◊ 1 adet limonun suyu

Kuzu ciğerini ince ince dilimledikten sonra yıkayıp süzün.

Bir kenarda bekletin. Diğer taraftan, üç yemek kaşığı un, tuz ve kırmızı pul biberi bir tabakta karıştırın.

Sıvıyağı orta boy bir tavada kızdırın.

Ciğer parçalarını bu karışıma iyice bulayıp kızgın yağda önlü arkalı 2-3 dakika kadar kızartın.

Salatayı yapmak için; taze soğanları ince ince doğrayın.

Kuru soğanları yarımay şeklinde dilimleyin. Üzerlerine tuz, kırmızı pul biber ekleyip elinizle hafifçe yoğurarak ovalayın. Böylece soğanlar yumuşamış olur.

İncecik kıydığınız maydanozu ekleyip limon suyunu da ilave edin. İyice karıştırıp yanında kızarmış ciğerle birlikte servise sunun.

Not: Ciğer tazeyken uzun ince dilimler halinde kesmek zor olur. isterseniz hafif sertleşinceye kadar buzlukta bekletebilirsiniz.

Buzluktan çıkarıp keskin bir bıçakla uzun ince dilimler halinde kesin.

Ekşimikli börek

HAZIRLAMA SÜRESİ: 40 DAKİKA PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

8 KİŞİLİK





MALZEME LİSTESİ

Hamuru için:

◊ 2 adet yumurta

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 çay bardağı sıvıyağ

◊ 1 çay bardağı su

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ Yaklaşık 4 su bardağı un

İç harcı için

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 2 yemek kaşığı sıvı yağ

◊ 2 su bardağı ekşimik veya lor peyniri

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

◊ 2 su bardağı sıcak su

Üzeri için

◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ

◊ 1 adet yumurta

◊ 2 yemek kaşığı yoğurt (çırpılmış)