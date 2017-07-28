Vişneli kokoş tart

◊ 125 gr. tereyağı (buzdolabından yeni çıkmış olmalı)

◊ 1,5 çay fincanı un

◊ 2 yemek kaşığı soğuk su

◊ 1 çay kaşığı tuz, tozşeker

Üzeri için:

◊ 500 gr. vişne (dondurulmuş veya taze kullanabilirsiniz ama çekirdekleri çıkmış olmalı)

◊ Yarım su bardağı tozşeker

◊ 2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

◊ 30 gr. tereyağı

◊ Süslemek için kremşanti

Soğuk tereyağını bıçakla küp küp doğrayarak derin bir kaba koyun. Tuz ve şekeri katıp unu da azar azar ekleyerek parmak uçlarınızla yoğurmaya başlayın. Soğuk suyu da ekleyip yoğurmaya devam edin ve ele yapışmayan, yumuşakça bir hamur elde edin.

20-22 santim çapında bir tart kalıbını ya da kelepçeli kalıbı tereyağıyla iyice yağlayın.

Hamuru kalıba, kenarlarını 3-4 santim yükselterek yayın. Önceden ısıtıp 160 dereceye ayarladığınız fırında en az 20-25 dakika, hafif sarı kalacak şekilde pişirip çıkarın.

Soğuyunca kalıptan çıkarıp tabağa yerleştirin.

Üzeri için; vişneleri orta boy bir tencereye koyun (dondurulmuş vişne kullanacaksanız oda sıcaklığında 15-20 dakika bekletmeniz gerekir). Şekeri ve yağı ekleyin.

Nişastayı bir miktar vişne suyunda eritip ilave edin. Orta ısılı ateşte, karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp karıştırarak ılık hale getirin ve tart hamurunun çukur kısmına aktarın.

Buzdolabında soğutup üzerini çırpılmış kremşantiyle süsleyerek servise sunun.

Isırganotlu lorlu börek

◊ 2-3 adet hazır yufka

◊ 1 su bardağı maden suyu

◊ 1 adet yumurta

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

İçi için:

◊ 1 demet ısırganotu

◊ 500 gr. lor peyniri

◊ 1 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 kahve fincanı zeytinyağı

◊ 2 diş sarımsak (dövülmüş)

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Isırganotunun sadece yapraklarını alıp kaynayan suda 5 dakika haşlayın ve süzün. Elinize eldiven giyerek incecik doğrayın. Lor peyniri, ısırgan, ince kıyılmış soğan, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi derin bir kaba aktarıp çatalla karıştırın. Maden suyu, yumurta ve zeytinyağını başka bir kasede çırpın. Büyük boy yuvarlak bir borcamı yağlayın. Yufkalardan birini tezgaha yayıp üzerine 1 kepçe maden sulu karışımdan sürün. İç harcından bir miktar alıp üzerine serpin. Yufkayı ortadan ikiye bölüp parçaları uzun taraflarından başlayarak rulo yapın. Yaptığınız ruloları borcamın ortasından başlayarak birbiri etrafına dolayın. Kalan yufkalara da aynı işlemleri uygulayarak borcamı bu şekilde doldurun.

Önceden ısıtıp 200 dereceye ayarladığınız fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra servis yapın.