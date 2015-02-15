Uygur mutfağı ve Zinnet Restoran

Televizyon programı yapmak ya da yapılan bir programa katkıda bulunmak keyifli ama yorucu bir iş. Çok kısa bir zaman öncesine kadar hafta içi her gün yayınlanan “Melek” programı için yaptığımız dış çekimler de çok keyifliydi. İzleyiciye daha kaliteli, daha güzel şeyler sunmak için ekip olarak çok çalıştık. Pek çok mekan, restoran gezdik, izlenimlerimizi ekrandan sizlerle paylaştık.

İşte bu restoranlardan biriydi Orta Asya, özellikle de Uygur mutfağını layıkıyla uygulayan Zinnet Restoran. Mekanın sahibi Uygur Türk’ü Zarife Hanım. Hal böyle olunca da Zinnet’e gidip Uygur mutfağına doymadan çıkmanız da mümkün olmuyor. Hem yemekler, hem de yemekleri sunuş şekilleri geleneklere uygun olduğu için hayal kırıklığına uğramanız mümkün değil.

Şimdi dilerseniz Zinnet’te yediğimiz birbirinden lezzetli Uygur yemeklerini kısaca anlatmaya çalışalım. Ama sizler de ilk fırsatta gidip Orta Asya mutfağını başarıyla temsil eden mekanda bu yemeklerin tadına bakın.



LEGMEN YAPAMAYAN KIZLARIN EVLENEMEYECEĞİNE İNANILIR



Pilavları Özbek pilavına çok benzer. Bu nefis pilav düğün, mevlid gibi özel günlerde yapılır.

Uygur mutfağında hamur işlerinin yeri çok önemlidir. Uygur erkeklerinin bayıla bayıla yediği legmen de bu hamur işlerinden biri. Çok elastik olan bu hamurun yoğrulması ve kıvamı çok önemli. Hatta legmen yapamayan kızların evlenemeyeceğine inanılır. Spagetti şeklinde metrelerce uzatılan hamur gül böreği gibi kendi etrafında sarılarak tepsilerde üzeri örtülerek bekletilir.

Nan da bir diğer hamur işidir ve Uygur mutfağında oldukça önemli bir yeri vardır. Un, yumurta ve sütle hazırlanan hamur, ortası çukur yuvarlaklar şeklinde hazırlanır ve tandırda pişirilir.

Çüçüre ise Uygur mutfaklarının vazgeçilmez çorbasıdır. İçinde kulağa benzer mantıların olduğu çorba gerçekten çok lezzetlidir.

Uygurlar börekleri de çok güzel yaparlar. Bu böreklerin belki de en güzeli samsadır. Hamuru çok ince açılır ve üzerine kuyruk yağı sürülür.

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