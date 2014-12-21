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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Türk mutfağını yaşatalım

21 Aralık 2014

1919’dan bu yana bu slogana sadık kalmaya çalışan bir lokanta Yanyalı Fehmi Lokantası...

Eğer Kadıköy’ün cânım balık pazarına yolunuz sık düşüyorsa, Yanyalı Fehmi Lokantası ismi size hiç de yabancı gelmeyecektir. Çünkü bu lokanta ta 1919’dan beri Kadıköy balık pazarındaki varlığını sürdürüyor.
Zamanında şehrin başka semtlerinde de şubeleri açılmış ama artık o şubeler yok. Yani Yanyalı Fehmi’nin muhteşem Türk ve Osmanlı yemeklerini yemek istiyorsanız gidebileceğiniz tek adres, Kadıköy’deki üç katlı bina.
Lokantanın isminin başında bulunan “Yanyalı”, öyle laf olsun diye konulmamış. Kadıköy’deki dükkanı 1919’da açan Fehmi Efendi, Yunanistan’ın Batı kısmından, Yanya’dan gelen Sipahioğlu eşrafından.
Fehmi Efendi, saray mutfağından ayrılmış olan Bolulu Hüseyin Efendi’yi baş aşçısı yapmış ve böylece başlamış lokantacılık serüvenine.
Zaman zaman, özellikle İstanbul’un işgal edildiği yıllarda, çeşitli zorluklarla karşılaşsa bile, Yanyalı Fehmi asla pes etmemiş ve Türk mutfağını layıkıyla uygulamaya, birbirinden lezzetli yüzlerce çeşit yemeği damaklarla buluşturmaya devam etmiş.

Türk mutfağını yaşatalım

 

MÖNÜSÜNDE YOK YOK
Çalışkan, işine aşık, titiz biriymiş Fehmi Efendi -ki soyadı kanunuyla Sönmezler soyadını almış-. Kendisi 1980 yılında vefat edince işi, yani lokantayı, oğulları Erdoğan ve Engin Sönmezler devralmış.
Çocukları da kendisi kadar işlerine aşık olacaklar ki, Yanyalı Fehmi Lokantası yaklaşık 100 yıldır aynı yerde hizmet veriyor ve sektördeki saygın yerini korumaya da devam ediyor.
Zeytinyağlısından ızgara etlere, balıklardan çorbalara, pilavlardan köftelere, tatlılardan hoşaflara; Yanyalı Fehmi Lokantası’nın mönüsünde neredeyse yok yok.
Lokanta, her gün 100 çeşit yemek çıkarıyor ve Kadıköy balık pazarındaki yerinde Türk ve Osmanlı yemeklerinden anlayan damakları bekliyor.

 

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