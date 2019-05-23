1 demet semizotu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı yeşil mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı iri bulgur
2 çay kaşığı domates salçası, biber salçası
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber
5 diş sarmısak
6 çay kaşığı kuru nane
8-9 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir)
Terbiyesi için:
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 adet limonun suyu
Yapılışı:
Semizotunu ayıkladıktan sonra yıkayıp süzün. Saplarıyla birlikte çok ince doğrayın. Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Mercimeği, bulguru ve pirinci iyice yıkayıp süzdürün.
Zeytinyağını ve incecik doğradığınız sarmısakları büyük bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Soğanı ve rendelediğiniz havucu ekleyin. Arada sırada karıştırarak 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin. Süzdürdüğünüz pirinç, bulgur ve mercimekleri ilave edin.
Sonra sıcak suyu (Et ya da tavuk suyu öneririm) ve semizotunu tencereye aktarın. Tuz, karabiber ve pul biberi serpip karıştırın. Çorba kaynayıncaya kadar arada sırada karıştırın.
Kaynayınca altını kısın.
Terbiye için bir kâsede çırparak karıştırdığınız süzme yoğurt ve limon suyunu azar azar ve sürekli karıştırarak çorbanın içine ilave edin. 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak servise sunun.
Terbiyeli semizotu çorbası
Malzemeler:
1 demet semizotu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı yeşil mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı iri bulgur
2 çay kaşığı domates salçası, biber salçası
1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pul biber
5 diş sarmısak
6 çay kaşığı kuru nane
8-9 su bardağı sıcak su (Et ya da tavuk suyu olabilir)
Terbiyesi için:
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 adet limonun suyu
Yapılışı:
Semizotunu ayıkladıktan sonra yıkayıp süzün. Saplarıyla birlikte çok ince doğrayın. Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Mercimeği, bulguru ve pirinci iyice yıkayıp süzdürün.
Zeytinyağını ve incecik doğradığınız sarmısakları büyük bir tencereye koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1-2 dakika pişirin. Soğanı ve rendelediğiniz havucu ekleyin. Arada sırada karıştırarak 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin. Süzdürdüğünüz pirinç, bulgur ve mercimekleri ilave edin.
Sonra sıcak suyu (Et ya da tavuk suyu öneririm) ve semizotunu tencereye aktarın. Tuz, karabiber ve pul biberi serpip karıştırın. Çorba kaynayıncaya kadar arada sırada karıştırın.
Kaynayınca altını kısın.
Terbiye için bir kâsede çırparak karıştırdığınız süzme yoğurt ve limon suyunu azar azar ve sürekli karıştırarak çorbanın içine ilave edin. 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak servise sunun.