Terbiyeli etli marul dolması

◊ 250-300 gram orta yağlı kıyma

◊ 25-30 adet marul yaprağı

◊ Yarım demet maydanoz

◊ 2 adet orta boy kuru soğan

◊ 1 çay bardağı pirinç

◊ Varsa 1 adet büyük boy domatesin rendesi

◊ 4 kaşık sıvı yağ

◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber

◊ 2 tatlı kaşığı tereyağı (veya bitkisel margarin)

Sosu için:

◊ 1 adet limonun suyu

◊ 1 adet yumurta

◊ 4 çay kaşığı un

Marul yapraklarını kaynayan suya batırıp içinizden 10’a kadar sayıp hemen çıkarın ve soğuk su dolu kaba sokun. Yine hemen çıkarıp süzgece yerleştirin. Ortalarındaki sert kısımları bıçakla kesip atın ve avuç içi büyüklüğünde parçalar hazırlayın.

Diğer taraftan, soğanları tavla zarı formunda, incecik doğrayıp üzerine karabiber ve tuz ekledikten sonra yoğurarak yumuşatın.

Kıyma, yıkanıp süzülmüş pirinç, incecik kıyılmış maydanoz, rendelenmiş domates ve sıvıyağı ilave edip iyice yoğurun.

Haşlanmış marul yapraklarını, parlak tarafı tezgaha gelecek şekilde yayın. Uçlarına hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı dolusu koyduktan sonra kenarlarını içe kıvırıp rulo yapın.

Hazırladığınız dolmaları tencereye yerleştirip, tereyağını küçük parçalar halinde üzerine ekledikten sonra, 2 su bardağı sıcak su ilave edin.

Porselen bir tabakla üzerini kapatıp, kısık ateşte, 25-30 dakika kadar pişirin.

Son olarak, limon suyu un ve yumurtayı küçük bir kasede çatalla çırpın.

Karışımı dolmaların üzerinde gezdirip, 5-10 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak sıcak servise sunun.

Kremalı baba tatlısı

◊ 1.5 su bardağı un

◊ Türk kahvesi fincanıyla

3 fincan eritilmiş margarin

(ılık olmalı)

◊ 2 adet yumurta

◊ 1 yemek kaşığı pudra şekeri

◊ 1 yemek kaşığı toz maya

◊ 1 çay bardağı ılık süt

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Ayrıca 2 yemek kaşığı ılık su

Şurubu için:

◊ 3 su bardağı su

◊ 3 su bardağı toz şeker

◊ 2 yemek kaşığı limon suyu

Unu derin bir kaba koyup ortasını havuz gibi çukurlaştırın. Çukura toz maya, ılık süt ve pudra şekerini koyup çatalla karıştırın. Oda sıcaklığında 10 dakika bekletin.

Daha sonra üzerine yumurtaları kırıp ılık suyu ilave ettikten sonra mikserin orta devriyle çırparak iyice karıştırın. Erimiş yağın bir fincanını ve tuzu ekleyip 3-4 dakika daha çırpmaya devam edin. Bir fincan erimiş yağı başka bir derin derin kaba koyup kabı çevirerek yağın her tarafına bulaşmasını sağlayın.

Hazırladığınız hamuru kaba aktarın. Üzerini kapakla kapatıp ılık bir yerde 30 dakika kadar dinlendirin.

Diğer taraftan, varsa baba kalıplarını (ortası delik minik kek kalıbı) ya da muffin kalıplarını kalan erimiş margarinle yağlayın.

Mayalanmış hamuru kalıpların yarısına gelecek şekilde paylaştırın. Ilık bir ortamda hamurlar kabarıncaya kadar, 30 dakika bekletin.

Baba tatlılarını 170 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri kahverengi oluncaya kadar, en az 35 dakika pişirin. (Pişip pişmediklerini kürdan batırarak anlayabilirsiniz). Fırından çıkarıp soğumalarını bekleyin.

Şurubu hazırlamak için; su ve toz şekeri bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte kaynatın. Ocağın altını kısın. Soğuyan hamurları şurubun içine atıp kapağı kapalı vaziyette 5 dakika pişirin. Arada sırada karıştırarak hamurların şurubu iyice çekmesini sağlayın.

Tatlıları ocaktan indirip süzerek şurubun içinden alın. Kalan şuruba limon suyunu katıp 10 dakika daha kaynatın. Soğuyunca tatlıların üzerine gezdirin. Tatlıları isterseniz kremayla süsleyebilirsiniz.