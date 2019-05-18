Soğanı yemeklik incecik, sarmısağı pirinç tanesi kadar doğrayıp orta boy bir tencereye koyun. Zeytinyağını ekleyin. Soyulmuş patatesi ve enginarı tavla zarı şeklinde doğrayıp tencereye ilave edin. Orta ısılı ateş üzerinde tüm malzemeleri karıştırarak 4-5 dakika kavurun.
Unu tıpkı tuz gibi serpiştirir gibi karıştırın. Sütü ve sıcak suyu azar azar ilave ederken sürekli karıştırmaya devam edin. Tuz, karabiber, pul biber, kekik ve naneyi ekleyip ara sıra karıştırarak çorbayı pişirin.
Sebzeler yumuşayınca el blender’ı ile tenceredekiler püre oluncaya dek çekin. İnce kıyılmış nane yapraklarını ekleyip sıcak servise sunun.
MALZEMELER
- 1 adet iri boy kuru soğan
- 1 adet orta boy patates
- 3 adet orta boy enginar
- 3 diş sarmısak
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 tatlı kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 4 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik, nane
- 15-16 yaprak taze nane
Taze naneli enginar çorbası
Yapılışı:
Soğanı yemeklik incecik, sarmısağı pirinç tanesi kadar doğrayıp orta boy bir tencereye koyun. Zeytinyağını ekleyin. Soyulmuş patatesi ve enginarı tavla zarı şeklinde doğrayıp tencereye ilave edin. Orta ısılı ateş üzerinde tüm malzemeleri karıştırarak 4-5 dakika kavurun.
Unu tıpkı tuz gibi serpiştirir gibi karıştırın. Sütü ve sıcak suyu azar azar ilave ederken sürekli karıştırmaya devam edin. Tuz, karabiber, pul biber, kekik ve naneyi ekleyip ara sıra karıştırarak çorbayı pişirin.
Sebzeler yumuşayınca el blender’ı ile tenceredekiler püre oluncaya dek çekin. İnce kıyılmış nane yapraklarını ekleyip sıcak servise sunun.
MALZEMELER
- 1 adet iri boy kuru soğan
- 1 adet orta boy patates
- 3 adet orta boy enginar
- 3 diş sarmısak
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 tatlı kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 4 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik, nane
- 15-16 yaprak taze nane